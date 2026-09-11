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Ganesh Chaturthi 2026: వినాయక చవితి స్పెషల్..దేశంలో 5 ఫేమస్ గణపతి ఆలయాలు..కాణిపాకం ఉందా?

Ganesh Chaturthi 2026 Famous Temples: గణేష్ చతుర్ది అనేది హిందువులు ఘనంగా జరుపుకొనే పండగల్లో ప్రధానమైనది. ఈ పర్వదినం రోజున గణపతి విగ్రహం లేదా ప్రతిమను ప్రతిష్టించి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహిస్తారు. మరో రెండు రోజుల్లో వినాయక చవితి పండగ రాబోతున్న క్రమంలో మన దేశంలో వరసిద్ధి వినాయకునికి చెందిన 5 ప్రముఖ దేవాలయాల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 11, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:03 PM IST
Ganesh Chaturthi 2026: వినాయక చవితి స్పెషల్..దేశంలో 5 ఫేమస్ గణపతి ఆలయాలు..కాణిపాకం ఉందా?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ganesh Chaturthi 2026: వినాయక చవితి స్పెషల్..దేశంలో 5 ఫేమస్ గణపతి ఆలయాలు..కాణిపాకం ఉందా?
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