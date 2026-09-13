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Ganesha Naivedyam: మీ రాశి ప్రకారం గణపతికి ఏ నైవేద్యం సమర్పిస్తే.. అదృష్టం కలిసివస్తుంది?

Zodiac Wise Ganesh Offerings: జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. వినాయకుడి పూజలు భాగంగా 12 రాశుల వారు వారి గ్రహ స్థితిగతులను బట్టి ఆ విఘ్నేశ్వరుడికి ప్రత్యేకమైన నైవేద్యాలు సమర్పించడం వల్ల ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయట. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయని వారు తెలుపుతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 13, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:48 PM IST
Ganesha Naivedyam: మీ రాశి ప్రకారం గణపతికి ఏ నైవేద్యం సమర్పిస్తే.. అదృష్టం కలిసివస్తుంది?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Ganesha Naivedyam: మీ రాశి ప్రకారం గణపతికి ఏ నైవేద్యం సమర్పిస్తే.. అదృష్టం కలిసివస్తుంది?
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