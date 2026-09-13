/Ganesha Naivedyam: మీ రాశి ప్రకారం గణపతికి ఏ నైవేద్యం సమర్పిస్తే.. అదృష్టం కలిసివస్తుంది?

Zodiac Wise Ganesh Offerings In Telugu: విజ్ఞాలను తొలగించి.. సర్వకార్యాలలో విజయాన్ని అందించే వినాయకుడి ఆరాధనకు మన హిందూ సంప్రదాయంలో చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. అయితే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం భక్తులు తమ జన్మ రాశికి అనుగుణంగా వినాయక చవితి రోజు చేసే ఆ విఘ్నేశ్వరుడి పూజలో భాగంగా ప్రత్యేకమైన ప్రసాదాలు సమర్పిస్తే గ్రహదోషాలు సులభంగా తొలగిపోయి.. అద్భుతమైన అదృష్టంతో పాటు ఐశ్వర్యం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఏయే రాశుల వారు ఆ వినాయకుడికి ఎలాంటి ప్రసాదాలను సమర్పించాలో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఏ రాశుల వారు స్వామివారికి ఎలాంటి ప్రసాదాలు అందించాలో తెలుసుకోండి..
మేషరాశి..
అధిపతిగా ఉండే మేషరాశి వారికి ఎరుపు వర్ణం అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తూ ఉంటారు. వీరు వినాయకుడి పూజలో భాగంగా బెల్లంతో చేసిన మోదకాలతో పాటు దానిమ్మ గింజలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే ఆటంకాలు తొలగిపోయి.. అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు..
వృషభరాశి..
శుక్రుడి ప్రభావం వృషభరాశి వారిపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వినాయకుడి పూజలో భాగంగా స్వామివారికి పాలకోవాతో పాటు పాలతో తయారుచేసిన పాయసాన్ని, ట్వీట్లను స్వామివారికి సమర్పిస్తే ఆర్థిక నిలకడ, కుటుంబ సౌఖ్యం విపరీతంగా మెరుగుపడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
మిథున రాశి..
మిథున రాశి వారికి బుధుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి వినాయక చవితి నవరాత్రుల్లో భాగంగా స్వామి వారిని అద్భుతమైన పచ్చని గరికతో పూజించడం చాలా మంచిది. ఆకుపచ్చని పెసరపప్పుతో చేసిన లడ్డూలను నైవేద్యంగా పెట్టడం వల్ల జ్ఞానం విపరీతంగా పెరిగి వ్యాపారాల్లో ఊహించని లాభాలు వస్తాయి.
కర్కాటక రాశి..
కర్కాటక రాశి వారికి చంద్రుడి ఆధిపత్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి గణేశుడి పూజలో భాగంగా వీరు తప్పకుండా కొబ్బరి లడ్డూలతో పాటు తెల్లని పాయసం సమర్పించడం చాలా మంచిది. ఇలా నవరాత్రుల్లో భాగంగా కొబ్బరి లడ్డును స్వామివారికి ప్రసాదించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు అనుకున్న పనుల్లో పురోగతి లభిస్తుంది.
సింహరాశి..
సింహ రాశి వారికి సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు.. కాబట్టి గణేశుడి పూజలో భాగంగా ఈ సింహ రాశి వారు బెల్లం గోధుమలతో చేసిన రవ్వ పాయసం లేదా కుంకుమ పువ్వు కలిపిన మోదకాలను సమర్పించడం వల్ల అద్భుతమైన రాజయోగం లభిస్తుందట. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి..
కన్యా రాశి..
కన్యా రాశి వారికి బుధుడు ఆధిపత్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీరు వినాయకుడికి దాల్చిన చెక్క ఫ్లేవర్ తో కూడిన మోదకాలను.. అలాగే పచ్చని పండ్లను, నీతి లడ్డూలను స్వామివారికి సమర్పించడం వల్ల ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి విముక్తి లభించి.. అద్భుతమైన ఆర్థిక పురోగతి లభిస్తుంది.
తులారాశి..
తులా రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ శుక్రుడి అనుగ్రహం లభించాలంటే తప్పకుండా వీరు వినాయకుడి పూజలు తెల్లని రంగుతో కూడిన వస్త్రాలను ధరించి.. తెల్లని కొబ్బరి లడ్డూలు, చక్కెరతో కూడిన వెన్నెను నైవేద్యంగా సమర్పించడం వల్ల దాంపత్య బంధాలు దృఢంగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా మనసులో కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి.
వృశ్చిక రాశి..
కుజ ప్రభావం అధికంగా కలిగిన వృషభ రాశి వారు వినాయకుడి పూజలో భాగంగా ఎర్రటి దానిమ్మతో పాటు బెల్లంతో కూడిన ఉండ్రాళ్ళను లేదా తేనెతో కూడిన నైవేద్యాలను సమర్పించడం వల్ల శత్రువు బాధ నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ధైర్యం పెరిగి అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు తప్పకుండా సాధించగలుగుతారు.
ధనస్సు రాశి..
బృహస్పతి అధిపతిగా ఉండే ధనస్సు రాశి వారు వినాయకుడి పూజలో భాగంగా తప్పకుండా బేషన్ లడ్డును స్వామివారికి నైవేద్యంగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పసుపు రంగుతో కూడిన బోందితో చేసిన లడ్డూలు, కేసరి సమర్పిస్తే ఉద్యోగాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు లభించడమే కాకుండా.. మంచి ప్రమోషన్స్ పొందే అదృష్టాన్ని కూడా సొంతం చేసుకుంటారు.
మకర రాశి..
వీరిపై ఎల్లప్పుడూ శని దేవుడి ప్రభావం ఉంటుంది. కాబట్టి మకర రాశి వారు నల్ల నువ్వులతో లేదా నల్ల బెల్లం నువ్వులతో తయారుచేసిన మిశ్రమాన్ని ఆ వినాయకుడికి సమర్పించడం వల్ల శని దోషాల నుంచి విముక్తి కలిగి.. స్థిర వృద్ధి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సొంతం చేసుకునే అవకాశాలున్నాయి..
కుంభరాశి..
కుంభ రాశి వారు గణేష్ నవరాత్రుల్లో భాగంగా నువ్వుల ఉండ్రాళ్లతో పాటు డ్రై ఫ్రూట్స్ తో తయారుచేసిన నైవేద్యాలు ఆ వినాయకుడికి సమర్పించడం వల్ల ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోయి.. తులభంగా పూర్తవుతాయి. కొత్త అవకాశాలు కూడా తలుపు తడతాయి.
మీన రాశి..
గురు గ్రహం ప్రభావం కలిగిన మీన రాశి వారు వినాయకుడి పూజలో భాగంగా పసుపు రంగు వర్ణం కలిగిన దుస్తులను ధరించి స్వామివారికి పసుపు రంగుతో కూడిన మోదకాలను, శనగపప్పు బెల్లాన్ని ప్రసాదంగా అందిస్తే ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయట. అంతేకాకుండా అష్టైశ్వర్యాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరి అన్ని రంగాల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
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