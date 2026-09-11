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Ganesh Chaturthi 2026: వినాయక చవితికి ఇంట్లో ప్రతిమకు ప్రాణప్రతిష్ట ఎలా చేయాలి? పూజ నుంచి నిమజ్జనం వరకు ఇవి ఖచ్చితంగా చేయాలి!

Ganesh Chaturthi 2026 Puja Rituals: మరో రెండు రోజుల్లో వినాయక చవితి పర్వదినం రానుంది. ఈ గణేశ చతుర్థి పండుగను ఘనంగా జరుపుకునేందుకు ప్రజలంతా ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకోవడం నుండి విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన, ప్రాణ ప్రతిష్ఠ, నిమజ్జనం వరకు అనుసరించాల్సిన పూజా విధానాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 11, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:18 PM IST
Ganesh Chaturthi 2026: వినాయక చవితికి ఇంట్లో ప్రతిమకు ప్రాణప్రతిష్ట ఎలా చేయాలి? పూజ నుంచి నిమజ్జనం వరకు ఇవి ఖచ్చితంగా చేయాలి!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ganesh Chaturthi 2026: వినాయక చవితికి ఇంట్లో ప్రతిమకు ప్రాణప్రతిష్ట ఎలా చేయాలి? పూజ నుంచి నిమజ్జనం వరకు ఇవి ఖచ్చితంగా చేయాలి!
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