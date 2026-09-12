/Ganesh Chaturthi 2026: వినాయకుడి తొండం ఎటువైపు ఉంటే మంచిది.. కుడివైపా.?.. ఎడమవైపునా..?.... పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?..

Ganesh trunk right or left side worship for home: ప్రస్తుతం దేశమంత గణపయ్య సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా విఘ్నాలను తొలగించే గణనాథుడి నవరాత్రి ఉత్సవాలను చిన్న, పెద్ద తేడా లేకుండా అందరు ఉల్లాసంగా,ఉత్సహంగా జరుపుకుంటారు. మనం ఈసారి గణేష్ చవితి వేడుకను సెప్టెంబర్ 14న సోమవారం రోజున జరుపుకుంటాం. అసలు ఇంట్లో ప్రతిష్టాపన చేసుకునే గణపతి తుండం ఎటువైపు ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందా. గణపయ్య తొండ పవిత్రమైన ఓంకారంలోని ఒక భాగాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే.. గణేశుని తొండం మూడు దిశల్లో ఉంటుంది. అవి కుడి వైపు, ఎడమ వైపు లేదా నిటారుగా ఉంటుంది.
కుడివైపు తొండం గణపయ్య విశిష్టత..
అనాదీగా.. కుడివైపుకు తొండంతో ఉన్న గణపయ్యను దక్షిణమూర్తి అని పిలుస్తారు. ఇది చాలా శక్తివంతమైందని చెబుతుంటారు. ఈ రూపంలో గణపయ్య విఘ్నాలు తొలగించి వేగవంతమైన ఫలితాలను ఇస్తాడంటారు. మన ప్రార్థనలను వెంటనే ఆలకిస్తారని, విజయాల్నిఇస్తారని నమ్ముతారు. అందుకే కుడివైపున తొండం ఉన్న గణపయ్యను విజయ గణపతి అని కూడా పిలుస్తారు.
ఎడమవైపు తిరిగిన తొండం ఉంటే..
ఎడమవైపున తొండం ఉన్న గణపయ్యను వామముఖి గణేశుడు అని పిలుస్తారు. ఈ రూపం చంద్ర శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. ఈ గణపయ్యను ఈజీగా ప్రసన్నం చేసుకొవచ్చంటారు. వాస్తుదోషాలు, వైవాహిక దోషాలు, సంతానలేమి మొదలైన సమస్యలతో ఉన్న వారు ఈ గణపయ్యను పూజించాలని పండితులు చెబుతారు.
నేరుగా తొండంతో ఉన్న గణపయ్యలు..
కొన్నిసార్లు గణేషుడి విగ్రహంకు కుడివైపు లేదా ఎడమవైపు తొండాలు లేకుండా నేరుగా ఉంటుంది. ఇవి చాలా అరుదుగా కన్పిస్తాయి. ఈ గణపయ్యను ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతమైన సాధన కలుగుతుందని చెబుతారు. ముఖ్యంగా సాధకులకు ఈ వినాయకుడు వెంటనే శుభఫలితాలను ఇస్తాడంటారు. అయితే.. ఏ దిక్కున తొండం ఉన్నది ముఖ్యంకాదని.. ఎంత భక్తితో, నిండైన మనస్సుతో స్వామిని కొలుచుకుంటామో అనేది ప్రధానమని కొంత మంది పండితులు చెబుతున్నారు. ( గమనిక - ఇది కేవలం నమ్మకం, విశ్వాసాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
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