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Ganesh Chaturthi 2026: వినాయకుడి తొండం ఎటువైపు ఉంటే మంచిది.. కుడివైపా.?.. ఎడమవైపునా..?.... పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?..

Vinayaka Chaturthi festival: చాలా మంది వినాయక చవితి పండగ రాగానే అసలు గణపయ్య తొండం ఎటువైపు ఉండాలని గందర గోళంకు గురౌతుంటారు. అసలు ఎటువైపున ఉంటే ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 12, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:41 PM IST
Ganesh Chaturthi 2026: వినాయకుడి తొండం ఎటువైపు ఉంటే మంచిది.. కుడివైపా.?.. ఎడమవైపునా..?.... పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?..
Image Credit: ganeshpuja(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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