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Goddess Lakshmi Blessings: లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన 4 రాశులు ఇవే.. ఇక వీరికి తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!

Goddess Lakshmi Blessings: లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి జీవితంలో అద్భతంగా జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా కోరిన కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా జీవితంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అనుకోకుండా ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 01, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:08 AM IST
Goddess Lakshmi Blessings: లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన 4 రాశులు ఇవే.. ఇక వీరికి తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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