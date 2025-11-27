English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tirumala: తిరుమల భక్తులకు అద్భుత అవకాశం.. నేటి నుంచే వైకుంఠ ఏకాదశి టికెట్లు

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు అద్భుత అవకాశం.. నేటి నుంచే వైకుంఠ ఏకాదశి టికెట్లు

Golden Chance For Devotees Vaikunta Ekadasi Tickets Online: తిరుమల వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్తర ద్వారా దర్శనం డిసెంబర్‌ 30వ తేదీ నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు 10 రోజుల పాటు ఉండనుంది. వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కోసం భక్తులకు టీటీడీ గొప్ప అవకాశం కల్పిస్తోంది. అదేమిటో.. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 27, 2025, 08:41 AM IST

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు అద్భుత అవకాశం.. నేటి నుంచే వైకుంఠ ఏకాదశి టికెట్లు

Tirumala Vaikunta Dwara Darshan: వైకుంఠ ఏకాదశికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. భక్తులు వైకుంఠ ద్వారం ద్వారా తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు బారులు తీరుతారు. ఎప్పుడూ లేని రద్దీ వైకుంఠ ద్వార దర్శనం సమయంలోనే ఉంటుంది. రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు గొప్ప అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు టికెట్లు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనున్నారు. గత ఏడాది తొక్కిసలాట జరిగి కొందరు మృతి చెందిన సంఘటనను గుర్తుంచుకుని టీటీడీ నూతన ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టింది.

వైకుంఠ ఏకాదశి 10 రోజుల సమయంలో డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8వ తేదీ వరకు తిరుపతిలో ఆఫ్‌లైన్ టికెట్ జారీ వ్యవస్థను నిలిపేసింది. మొదటి మూడు రోజులు అంటే  డిసెంబర్‌ 30, 31, జనవరి 1 మూడు రోజులకు టికెట్ జారీకి ఈ-డిప్ ద్వారా ఆన్‌లైన్ టికెటింగ్ సిస్టమ్ టీటీడీ అమలు చేయనుంది. ఈ డిప్‌ టికెట్లకు నవంబర్‌ 27వ తేదీ నుంచి నుంచి డిసెంబర్ 2వ తేదీ వరకు టీటీడీ అధికార వెబ్‌సైట్, యాప్, వాట్సప్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేందుకు వెలుసుబాటు కల్పిస్తున్నట్టు టీటీడీ అధికారులు ప్రకటించారు. డిసెంబర్ 2 తేదీన సాయంత్రం ఈ డిప్ ద్వారా భక్తులకు టోకెన్లు జారీ చేస్తారు.

జనవరి 2 నుంచి 8వ తేదీ వరకు అందరి భక్తులకు సర్వదర్శన టోకెన్లు లేకుండా దర్శన సౌకర్యం కల్పించనున్నారు. ఎస్‌ఈడీD, శ్రీవాణి కోటా టికెట్లు, ఉద్యోగులు, దాతలు, ఇతర ఆమోదిత కేటగిరీలకు మాత్రమే పరిమిత టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. తిరుపతి, తిరుమల ప్రాంత స్థానిక భక్తులకు చివరి మూడు రోజుల్లో అంటే  6, 7, 8వ తేదీన ప్రత్యేక అప్లికేషన్ ద్వారా దర్శన సౌకర్యం కల్పించనున్నారు.

==> రోజువారీ కోటా తిరుపతికి 4,500 టోకెన్లు, తిరుమలకు 500 టోకెన్లు. ఒక వ్యక్తికి 1+3 బుకింగ్ విధానం టీటీడీ అమలు చేయనుంది. డిసెంబర్ 30 నుంచి 8వ తేదీ వరకు శిశువులతో వచ్చిన తల్లిదండ్రులు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, డిఫెన్స్, ఎన్‌ఆర్‌ఐ తదితరులకు ఉన్న ప్రత్యేక దర్శనాలు అన్ని రద్దు చేశారు.
==> శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు 2 నుంచి 8 వరకు కోటా డిసెంబర్ 5 ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల కానున్నాయి.
==> ఈ 10 రోజుల కాలంలో ఎయిర్‌పోర్ట్, తిరుమలలో ఆఫ్‌లైన్ శ్రీవాణి టికెట్లు ఉండవు. రూ.300/- ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన (ఎస్‌ఈడీ) టికెట్ల ఆన్‌లైన్ బుకింగ్ జనవరి 2 నుంచి 8వ తేదీ వరకు రోజువారీ కోటా 15,000 టికెట్లు జారీ చేస్తారు.
==> డిసెంబర్  5 మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సాధారణ విధానానికి అనుగుణంగా టీటీడీ అధికారులు టికెట్లు విడుదల చేస్తారు.

