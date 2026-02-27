Venus Transit 2026: మార్చి రెండున శుక్రుడి మహాద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం!

Venus Transit 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడిని సంపదతో పాటు ప్రేమ, వివాహం, విలాసవంతం, ఆనందం, ఐశ్వర్యానికి సూచికగా చెప్పుకుంటారు. శుక్రుడు జాతకంలో బలంగా ఉంటే జీవితంలో సంతోషం విపరీతంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు.. అలాగే బ్యాంకు బాలన్స్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అందుకే ఈ గ్రహాన్ని అత్యంత శుభగ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఇంత ప్రత్యేకత కలిగిన శుక్రుడు మార్చి 2 తెల్లవారుజామున ఒకటి గంటలకు మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మార్చి 26వ తేదీ వరకు కూడా అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉంటాడు. దీనివల్ల ఎంతో ప్రత్యేకమైన మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మూడు రాశుల వారికి ఆదాయ వనరులతో పాటు లగ్జరీ లైఫ్ లభిస్తుంది. దీంతో పాటు పెద్ద మొత్తంలో కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో ఆనందం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అయితే ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన శుక్రుడు వల్ల ఏ రాశుల వారు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశుల వారికి ఊహించని జాక్పాట్..
మేషరాశి
ముఖ్యంగా మేష రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. మార్చి రెండవ తేదీ నుంచి వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత బలపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే డబ్బులపరమైన సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తి అవుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రేమతో పాటు వైవాహిక జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు వస్తాయి. జీవితంలో ఊహించని స్థాయిలో ముందుకు వెళ్తారు. అలాగే ఆందోళన చెందకుండా ధైర్యంతో ఇతరులపై పై చేయి సాధిస్తారు..
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా ఉత్తమంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా కార్యాలయాల్లో ఉన్నత పొజిషన్స్లో ఉన్న వ్యక్తులకు కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే నాణ్యతతో కూడిన స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు. ముఖ్యంగా టీం లీడర్ చేసే వ్యక్తులందరికీ ఎంతో కొంత లాభం చేకూరుతుంది. అలాగే విద్యార్థులకు కూడా ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా మారబోతోంది. చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు. ఇప్పుడు పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల జీవితంలో ఊహించని స్థాయిలో ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా గతంలో పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఆకస్మికంగా ఊహించని స్థాయిలో డబ్బులు లభిస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఇక ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో ఆస్తులు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు మనసు ఆధ్యాత్మికతవైపు వెళుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. శాంతి విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా.. కుటుంబ సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ రాశి వారికి వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా వస్తాయి.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook