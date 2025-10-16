Sun Transit: రేపే బలపడబోతున్న సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారికి స్వర్ణ కాలం ప్రారంభం.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు..

Sun Transit October 2025 Effect: అక్టోబర్ 17వ తేదీకి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే సూర్యుడు ఇదే రోజు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాడు. కన్య రాశి నుంచి సూర్యుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. ఈ గ్రహాన్ని అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అలాంటిది రేపే తులా రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది ముఖ్యంగా చాలా వరకు కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే కొత్త అవకాశాలతో పాటు పనుల్లో విజయాలు కూడా కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. తులారాశి సూర్యుడు వెళ్లడం వల్ల అత్యంత లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ బెనిఫిట్స్:
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ప్రియుడు తులా రాశిలోకి వెళ్లడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థిక లాభాలు రావడం వల్ల భారీ మొత్తంలో సంపాదించుకోగలుగుతారు. కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దీని వల్ల వీరికి చాలా లావదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేసే వారికి పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు బాగా మెరుగుపడతాయి. అలాగే కుటుంబ సభ్యుల సపోర్టు లభించి.. మానసికంగా కూడా చాలావరకు కలిసి వస్తుంది. ఇక ఆరోగ్యం కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగు పడుతుంది.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడు తులా రాశి వారికి ప్రవేశించడం వల్ల కొత్త కొత్త అవకాశాలు రాబోతున్నాయి. అంతే కాకుండా ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేసేవారికి బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. ఇక ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేపట్టిన అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భారీ మొత్తంలో సంపాదన పొందుతారు. అంతేకాకుండా పోటీ పరీక్షలు రాసే వారికి తప్పకుండా ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితం కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది.
తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా వ్యక్తిగత సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.. పాత వివాదాల నుంచి పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది.. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఇతర ఉద్యోగుల నుంచి మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. ఇక ఎప్పట్నుంచో వ్యాపారాలు వస్తున్న సమస్యలు కూడా ఈ సమయంలో పరిష్కారమవుతాయి. పెళ్లిలు కాని వారికి మంచి భాగస్వామి కూడా దొరుకుతుంది. కుటుంబంలో ఈ సమయంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
సింహరాశి
సూర్యుడు సింహరాశికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు అలాంటిది ఈ గ్రహం సంచారం చేయడం వల్ల సింహరాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులనుంచి ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది.. దినచర్యలు కూడా మెరుగుపడతాయి. కుటుంబ సభ్యులు స్నేహితుల నుంచి వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. అలాగే మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుని జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారు ఈ సమయంలో ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి