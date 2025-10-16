English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sun Transit: రేపే బలపడబోతున్న సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారికి స్వర్ణ కాలం ప్రారంభం.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు..

Sun Transit October 2025: గ్రహాలకు అధిపతిగా వ్యవహరించే సూర్యుడు సంచారం చేయడం వల్ల అక్టోబర్ 17వ తేదీ నుంచి ఈ క్రింది రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 16, 2025, 05:58 PM IST

Sun Transit: రేపే బలపడబోతున్న సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారికి స్వర్ణ కాలం ప్రారంభం.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు..

Sun Transit October 2025 Effect: అక్టోబర్ 17వ తేదీకి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే సూర్యుడు ఇదే రోజు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాడు. కన్య రాశి నుంచి సూర్యుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. ఈ గ్రహాన్ని అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అలాంటిది రేపే తులా రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది ముఖ్యంగా చాలా వరకు కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే కొత్త అవకాశాలతో పాటు పనుల్లో విజయాలు కూడా కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. తులారాశి సూర్యుడు వెళ్లడం వల్ల అత్యంత లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ బెనిఫిట్స్‌:
మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి ప్రియుడు తులా రాశిలోకి వెళ్లడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థిక లాభాలు రావడం వల్ల భారీ మొత్తంలో సంపాదించుకోగలుగుతారు. కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దీని వల్ల వీరికి చాలా లావదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేసే వారికి పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు బాగా మెరుగుపడతాయి. అలాగే కుటుంబ సభ్యుల సపోర్టు లభించి.. మానసికంగా కూడా చాలావరకు కలిసి వస్తుంది. ఇక ఆరోగ్యం కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగు పడుతుంది. 

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడు తులా రాశి వారికి ప్రవేశించడం వల్ల కొత్త కొత్త అవకాశాలు రాబోతున్నాయి. అంతే కాకుండా ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేసేవారికి బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. ఇక ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేపట్టిన అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భారీ మొత్తంలో సంపాదన పొందుతారు. అంతేకాకుండా పోటీ పరీక్షలు రాసే వారికి తప్పకుండా ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితం కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది. 

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా వ్యక్తిగత సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.. పాత వివాదాల నుంచి పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది.. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఇతర ఉద్యోగుల నుంచి మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. ఇక ఎప్పట్నుంచో వ్యాపారాలు వస్తున్న  సమస్యలు కూడా ఈ సమయంలో పరిష్కారమవుతాయి. పెళ్లిలు కాని వారికి మంచి భాగస్వామి కూడా దొరుకుతుంది. కుటుంబంలో ఈ సమయంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. 

సింహరాశి 
సూర్యుడు సింహరాశికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు అలాంటిది ఈ గ్రహం సంచారం చేయడం వల్ల సింహరాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులనుంచి ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది.. దినచర్యలు కూడా మెరుగుపడతాయి. కుటుంబ సభ్యులు స్నేహితుల నుంచి వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. అలాగే మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుని జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారు ఈ సమయంలో ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Sun Transit EffectSun Transit 2025 EffectSun Transit 2026Sun Transit 16 July EffectSun transit in Leo

