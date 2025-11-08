English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sun Transits 2025: అనురాధ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. నవంబర్ నెల మొత్తం ఈ రాశుల వారికి స్వర్ణ కాలమే.. ఎటు చూసినా డబ్బే డబ్బు!

Sun Transits 2025 Effect On Zodiac: అనురాధ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు నవంబర్ 19వ తేదీన సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఈ సంచారానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సూర్యుడి సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరుగుతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 8, 2025, 10:33 AM IST

Sun Transits 2025 Effect On Zodiac Telugu News: గ్రహాలకు రారాజైన సూర్యుడు శక్తివంతమైన ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకువస్తుంది. అలాంటి గ్రహం నవంబర్ 19వ తేదీన అనురాధ నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించబోతోంది. డిసెంబర్ రెండవ తేదీ వరకు ఈ గ్రహం అక్కడే ఉంటుంది. శని అనురాధ నక్షత్రానికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు.. అలాంటిది సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఈ సమయంలో ఏర్పడే ప్రభావం కీలకంగా మారబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో సూర్యుడి ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. వృత్తిపరమైన జీవితంలో పురోగతి కూడా లభించబోతోంది. ఈ సమయంలో అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే సూర్యుడి మార్పుల వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. సూర్యుడి నక్షత్ర సంచార ప్రభావం ఏయే రాశుల వారికి విజయాన్ని అందిస్తుందో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఈ రాశులవారికి లక్కీ జాక్‌పాట్..
వృశ్చిక రాశి
సూర్యుడి సంచార ప్రభావం వృచ్చిక రాశి వారికి చాలా కీలకమైందిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రాశి వారికి కోరుకున్న కోరికలు ఎంతో సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా భూమితో పాటు కొత్త ఇంటికాలను నెరవేర్చుకోబోతున్నారు. అలాగే భార్యాభర్తల నుంచి మంచి సపోర్టు లభించబోతోంది. ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుందని. ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా అదృష్టం పూర్తిగా ప్రకాశించి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా రావడం ప్రారంభమవుతాయి. వ్యాపారాలు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ధైర్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. 

మిథున రాశి
మిధున రాశి వారికి ఈ నవంబర్ నెలతో పాటు డిసెంబర్ నెల కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి సూర్యుడి సంచారం(sun transits) ఎన్నో అనుకూలమైన మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. అలాగే పనుల్లో ఉన్న అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. డబ్బులు సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా మెరుగుపడుతుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారమై.. అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా భారీ మొత్తంలో ఈ సమయంలో డబ్బులు సంపాదించుకోగలుగుతారు. 

Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సూర్యుడి సంచార (sun transits 2025) ప్రభావం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి. ఆదాయ వనరులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. సంబంధాలు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే ఛాన్స్ ఉంది. ముఖ్యంగా కోర్టు సంబంధిత కేసుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. దీంతోపాటు ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు కూడా ఈ సమయంలో పూర్తిగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. సంపాదన తో పాటు ఆస్తులు కూడా పెరుగుతాయి.

(నోట్‌: ఇక్కడ రాసిన సమాచారం నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇలాంటి సమాచారాన్ని జీ తలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు..)

Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

