  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Sabarimala Temple: తెరచుకున్న శబరిమల అయ్యప్పస్వామి ఆలయ తలుపులు.. ఇవే విశేషాలు

Sabarimala Temple: తెరచుకున్న శబరిమల అయ్యప్పస్వామి ఆలయ తలుపులు.. ఇవే విశేషాలు

Good News To Sabarimala Devotees Temple Gates Open: అయ్యప్ప స్వామి భక్తులకు శుభవార్త. భక్తుల ఆరాధ్య క్షేత్రం శబరి ఆలయ తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. మండలకాలం సందర్భంగా ఆలయం తెరుచుకోగా.. భక్తులు విశేష స్థాయిలో దర్శించుకుంటున్నారు. ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 16, 2025, 06:50 PM IST

Sabarimala Temple: తెరచుకున్న శబరిమల అయ్యప్పస్వామి ఆలయ తలుపులు.. ఇవే విశేషాలు

Sabarimala Temple: కార్తీకమాసం రావడంతో అయ్యప్ప దీక్షధారులు పెరిగిపోతున్నారు. అయ్యప్పస్వామి ఆరాధనలో భక్తులు మునిగిపోయారు. వారి ఆరాధ్య క్షేత్రం శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి  ఆలయం తలుపులు తెరచుకున్నాయి. మండల కాలం సందర్భంగా ఆలయ తలుపులు తెరుచుకోగా.. భక్తులు దర్శనానికి బారులు తీరారు. మండలకాలం నవంబర్ 16 నుంచి డిసెంబర్ 27వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. అప్పటి వరకు ఆలయం తెరచి ఉంచుతారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Safe Investment: ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడితే చాలు.. డబుల్‌ ప్రాఫిట్‌

ఎప్పటివరకంటే..?
ఈ సంవత్సరం శబరిమల మండలం–మకరవిలక్కు పూజలు నవంబర్ 16వ తేదీన ఆలయం ఆచార సంప్రదాయాల ప్రకారం తెరచుకున్నాయి. ఈ సంవత్సరం భక్తులకు ఉత్తమ సౌకర్యాలు కల్పించడానికి దేవస్వం బోర్డు కీలక ప్రయత్నాలు చేసింది. క్యూ వ్యవస్థ అంతటా భక్తులకు బిస్కెట్లు, ఔషధ తాగునీరు అందిస్తారు. ఆన్‌లైన్ వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ పంబ, నిల్లకల్, ఎరుమేలి, వండిపెరియార్, చెంగనూరులో రియల్ టైమ్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. 18 పవిత్ర మెట్లు (పతినెట్టం పడి) ముందు మహిళలు, పిల్లలకు ప్రత్యేక క్యూ ఏర్పాటు చేశారు.

Also Read: Love Marriage: ప్రేమ పెళ్లి జరిపించాడని మధ్యవర్తిని చంపిన వధువు కుటుంబీకులు

కేరళ ప్రభుత్వం హెచ్చరికలు జారీ
శబరి క్షేత్ర దర్శనానికి వస్తున్న భక్తులకు కేరళ ప్రభుత్వం కీలక సూచనలు చేసింది. ఈ ఏడాది అమీబిక్ మెనింజోఎన్సెఫలైటిస్ (ప్రైమరీ అమీబిక్ మెనింజోఎన్సెఫలైటిస్ - పీఏఎం, బ్రెయిన్ ఈటింగ్ అమీబా) కేసులు పెరుగుతుండడంతో ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు సూచించింది. పంపా నదిలో పుణ్యస్నానం ఆచరించేటప్పుడు ముక్కులోకి నీరు రాకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలని కేరళ ప్రభుత్వం తెలిపింది. తల పైకి పెట్టి స్నానం చేయాలి. స్నానం అనంతరం జ్వరం, తలనొప్పి, వికారం, మెడ బిగుసుకుపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని కేరళ ప్రభుత్వం ఆరోగ్య సూచనలు జారీ చేసింది.

Also Read: Varanasi Movie: ఫోన్‌ లేకుండా ఉండాలంటే మహేశ్ బాబును చూసి నేర్చుకోవాలి: ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి

అత్యవసర కోసం సంప్రదించాల్సిన నంబర్లు
04735-203232 (పంపా కంట్రోల్ రూమ్ / ఆరోగ్య శాఖ)
దేవస్వం బోర్డు సౌకర్యాలు (2025-26 సీజన్)

ప్రమాద బీమా
యాత్రలో ఏదైనా ప్రమాద మరణం జరిగితే రూ.75 లక్షలు కేరళ ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం చేస్తుంది.
సహజ మరణం (గుండె పోటు వంటివి) అయితే నీలక్కల్-సన్నిధానం మార్గంలో రూ.73 లక్షల సాయం చేస్తారు. (ఇటీవల ప్రారంభం)
అంబులెన్స్ ఖర్చులు
రాష్ట్రంలోపల రూ.30,000 వరకు, రాష్ట్రం వెలుపల రూ.31 లక్ష వరకు దేవస్వం బోర్డు భరిస్తుంది
సన్నిధానంలో 24 గంటల ఉచిత ఫిజియోథెరపీ సెంటర్ (ట్రెక్కింగ్ వల్ల కాలు/నడుము నొప్పులకు), 24x7 అంబులెన్స్ సౌకర్యం.

బుకింగ్, దర్శనం
==> అయ్యప్పస్వామి దర్శనం కోసం ఆన్‌లైన్‌లో బుక్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వర్చువల్ క్యూ తప్పనిసరిగా పాటించాలి. sabarimalaonline.org లేదా యాప్‌లో బుక్ చేసుకోవచ్చు.
==> రోజుకు 80,000 మంది భక్తుల వరకు దర్శనానికి అనుమతి ఇస్తారు. (70,000 మంది వర్చువల్ + 10,000 మంది ఆరోజు ఆఫ్‌లైన్‌ బుకింగ్‌)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

