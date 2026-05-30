Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఉచిత బస్సుకు మరో కానుక

Good News To Tirumala Devotees Another Free Bus Added: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త. భక్తులకు ఉచితంగా సేవలు అందించేందుకు మరో బస్సు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఓ భక్తురాలు కానుకగా ఎలక్ట్రానిక్‌ బస్సు అందించారు. దీంతో భక్తులు సులువుగా కొండపైకి.. కిందకు రాకపోకలు సాగించేందుకు మరింత వెసులుబాటు లభించనుంది.
Written ByRavi Kumar Sargam
Published: May 30, 2026, 03:27 PM IST|Updated: May 30, 2026, 03:27 PM IST
Image Credit: Tirumala News

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

