/Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఉచిత బస్సుకు మరో కానుక

TTD Free Bus Service: తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులకు మరింత మెరుగైన, పర్యావరణహితమైన సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం తిరుమలలో నడుస్తున్న ఉచిత బస్సుల విభాగంలోకి మరో సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సు వచ్చి చేరింది. లీలా రజియా అనే మహిళా భక్తురాలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ఆధునిక ఎలక్ట్రిక్ బస్సును విరాళంగా అందజేశారు. తిరుమల కొండపై కాలుష్యాన్ని తగ్గించి.. ఎకో ఫ్రెండ్లీ వాతావరణాన్ని పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా టీటీడీ వేస్తున్న అడుగులకు స్పందన లభిస్తోంది.
తిరుమల క్షేత్రంలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పెద్దపీట వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే డీజిల్ వాహనాల వాడకాన్ని తగ్గిస్తూ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని భారీగా పెంచుతోంది. తాజాగా లీలా రజియా అనే మహిళా భక్తురాలు స్వామివారిపై భక్తితో ఒక అధునాతన ఎలక్ట్రిక్ బస్సును విరాళంగా ఇచ్చారు. తిరుమలలోని అన్నదాన భవనం వద్ద టీటీడీ అదనపు ఈఓ వెంకయ్య చౌదరి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఈ బస్సును ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు పాల్గొన్నారు. కాగా అంతకుముందు బస్సు అందించిన దాత రజియా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆమెకు దర్శన ఏర్పాట్లు టీటీడీ అధికారులు దగ్గరుండి చూసుకున్నారు. అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు అందించి వేదాశీర్వచనం చేశారు.
బస్సుకు సంబంధించిన పత్రాలు, తాళం చెవిని అందుకున్న అనంతరం అదనపు ఈఓ వెంకయ్య చౌదరి మాట్లాడుతూ.. తిరుమలలో భక్తుల కోసం నడుపుతున్న ఉచిత బస్సుల (ధర్మ రథాలు) సంఖ్య ఈ కొత్త బస్సుతో కలిపి మొత్తం 20 బస్సులు అయ్యాయని వెల్లడించారు. తిరుమలలో ప్రస్తుతం తిరుగుతున్న 20 ఉచిత బస్సుల్లో 14 బస్సులు పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలే ఉన్నాయని తెలిపారు. శ్రీవారి భక్తులకు రవాణా ఇబ్బందులు లేకుండా తిరుమల వీధుల్లో రోజుకు ఏకంగా 320 ట్రిప్పులు తిరుగుతూ ఈ బస్సులు నిరంతర సేవలు అందిస్తున్నాయి. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎక్కువ మంది ప్రయాణించేలా ఈ కొత్త బస్సును డిజైన్ చేయగా.. ఈ బస్సులో 40 మంది భక్తులు నిలబడి ప్రయాణించేలా ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించారు.
కాలుష్య రహిత తిరుమలే లక్ష్యంగా భవిష్యత్తులో డీజిల్ బస్సులను పూర్తిగా పక్కన పెట్టి.. కేవలం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలనే నడపాలని టీటీడీ యోచిస్తోంది. భక్తులకు ఉచితంగా.. సౌకర్యవంతంగా సేవలందిస్తున్న ఈ గ్రీన్ బస్సుల సంఖ్య పెరగడంపై హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. కాగా తిరుమలలో భక్తుల అసాధారణ రద్దీ కొనసాగుతోంది. శ్రీవారి ఉచిత దర్శనానికి 24 గంటలకు సమయం పడుతోంది. దీంతో కిలోమీటర్ల మేర క్యూలైన్లు నిలిచిపోయాయి. నారాయణగిరి షెడ్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. క్యూలైన్లలో ఉన్న భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా టీటీడీ సహాయ చర్యలు చేస్తోంది. నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదం, మజ్జిగ పంపిణీ కొనసాగుతోంది.