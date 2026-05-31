/Grah Gochar 2026: జూన్ నెలలో 5 గ్రహాల సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారు కుబేరులవ్వడం ఖాయం!

Grah Gochar Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. 2026 జూన్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఈ నెలలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఐదు గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా గురు గ్రహంతో పాటు శుక్ర, సూర్య, కుజ, బుధ గ్రహాలు ఈ సమయంలో వాటి గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాయి. ఈ గ్రహాల సంచారంతో అరుదైన యోగాలు కూడా ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో 12 రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. కానీ ఐదు రాశుల వారికి మేలు జరగబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో అదృష్టం కూడా సహకరించి ధన సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఊహించని మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభించబోతోంది..
జూన్ నెలలో ఈ సమయాల్లో సంచారాలు..
జూన్ రెండవ తేదీ తెల్లవారుజామున గురు గ్రహం సంచారం చేయబోతోంది. కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఆ తర్వాత జూన్ 8వ తేదీన సాయంత్రం ఐదు గంటల సమయంలో శుక్రుడు కూడా కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇదిలా ఉంటే జూన్ 15వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో సూర్యుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇక జూన్ 21 తెల్లవారుజామున 12 గంటలకు అంగారకుడు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించడం విశేషం. అలాగే జూన్ 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయంలో బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. ఇలా కొన్ని ప్రధాన గ్రహాలు సంచారం చేస్తాయి. ఇక ఇదే సమయంలో కొన్ని గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం కూడా చేయబోతున్నట్లు సమాచారం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మేషరాశి
జూన్ నెల ఈ రాశి వారికి చాలా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. అన్ని గ్రహాల సంచారంతో వీరికి అన్నింటిలోనూ అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ముఖ్యంగా డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. మానసిక ప్రశాంతత కూడా విపరీతంగా లభిస్తుంది.. దీంతోపాటు శత్రువులు మీకు చాలా దూరంగా ఉండి సమాజంలో అద్భుతమైన పరిచయాలను పొందగలుగుతారు వృత్తి జీవితం మెరుగుపడడమే కాకుండా పెద్దపెద్ద సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు జూన్ నెల గ్రహసంచారాల ప్రభావంతో ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి.. ముఖ్యంగా వ్యాపారంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభించబోతోంది. ఉద్యోగంలో మంచి అభివృద్ధి సాధించడమే కాకుండా కొత్త బాధ్యతలు పొంది.. విశేషమైన లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. వైవాహిక జీవితంలో అద్భుతమైన ఆనందం కూడా లభిస్తుంది మానసిక ప్రశాంతత కూడా విపరీతంగా పెరిగి ప్రమాదాలకు దూరంగా ఉంటారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు వ్యాపారాలపరంగా ఈ సమయంలో అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. అదేవిధంగా కెరీర్ పరంగా గొప్ప పురోగతి సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది కుటుంబంలో సంతోషం ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి విశేషమైన ధన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా అంతులేని సంతోషం కారణంగా మానసికంగా అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతారు ఎలాంటి పెద్ద ప్రమాదాలు ఈ సమయంలో రాకుండా ఉంటాయి..
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఆదాయం ఆకస్మాత్తుగా విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా జీతం ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి.. అధికారుల సపోర్టు కూడా పొందగలుగుతారు. కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా ఈ సమయంలో వ్యాపారంలో గొప్ప పురోగతి లభించబోతోంది. దీంతోపాటు మానసిక స్థితి మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారంలో ప్రశాంతత కొనసాగి జీవితాన్ని ముందుకు నడుపుతారు.. అంతేకాకుండా ఇలాంటి ఆందోళన చెందకుండా ఈ సమయంలో ఉండడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు..
