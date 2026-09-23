/92 రోజుల పాటు ఈ 4 రాశులకు మహా రాజ యోగం.. లగ్జరీ లైఫ్, చేతినిండా ధనం..!

Graha Gochar Effect 2026: అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ 2026 వరకు ఉన్న కాలం కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఈ మూడు నెలల్లో గురు, శుక్ర, శనిదేవుడు, బుధ గ్రహాల సంచారాలు మారుతున్నాయి. అంటే కొన్ని రాశుల వారికి రాబోయే 92 రోజుల పాటు అద్భుతమైన ప్రయోజనం లభించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఈ మూడు నెలల్లో గ్రహ స్థానాల కారణంగా, నాలుగు రాశుల వారు ఆర్థిక విషయాలలో సానుకూల మార్పులు ఉండనున్నాయి. ఉద్యోగాల నుండి వ్యాపారం వరకు అన్నింటిలోనూ వృద్ధి ఉండబోతుంది. వృత్తి జీవితం సరైన దిశలో సాగనుంది. వ్యక్తిగత జీవితం కూడా బాగుండబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నాయి. రాబోయే మూడు నెలలు ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ఆధిపత్యం చెలాయించనున్నాయి.
సింహ రాశి..
2026 చివరి మూడు నెలలు సింహరాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకారిగా ఉండబోతుంది. ఉద్యోగ మార్పు కోరుకునే వారికి కొత్త అవకాశం లభించవచ్చు. పనిలో మంచి పనితీరు కనబరుస్తారు. మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు భవిష్యత్తులో మంచి వృద్ధిని చూస్తారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉండబోతుంది. ఈ సమయంలో అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించుకునే పనిచేయండి. ఆదాయం, ఖర్చుల మధ్య సరైన సమతుల్యతను పాటించడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం.
తులా రాశి..
అక్టోబర్, డిసెంబర్ మధ్య తులారాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. చేసే ఉద్యోగాలలో వృద్ధిని చూస్తారు. ఈ సమయంలో వారు కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించే అవకాశాలున్నాయి. తమ వ్యాపారంలో కొత్త వ్యక్తులతో సంబంధాలు మీకు కొత్తగా దిశా నిర్దేశం చేయనున్నాయి. భవిష్యత్తులో పరిస్థితులు మరింత మెరుగుపడతాయి. మీరు ఎవరికైనా డబ్బు అప్పుగా ఇచ్చి, చాలా కాలంగా దానిని తిరిగి పొందకపోతే, అది తిరిగి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆదాయం పెరుకే అవకాశాలున్నాయి. పెట్టుబడి పెట్టే విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఆచితూచి వ్యవహరించాలి.
వృషభ రాశి..
డబ్బు విషయాలలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి.ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. పనిలో అంతా అనుకున్నట్లుగానే జరుగుతుంది. ఉద్యోగంతో పాటు, వ్యాపారం కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. కొన్ని విషయాల్లో ఎవరిని గుడ్డిగా నమ్మకూడదు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఏదైనా పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ప్రతి అంశాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం మంచిది.
మకరరాశి..
అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ వరకు మకరరాశి వారు తమ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. వారి ఉద్యోగ పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగుపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. మీరు చాలా కాలంగా ఒక పెద్ద అవకాశాన్ని పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మారవచ్చు. వ్యాపారం కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. కాలక్రమేణా పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. పాత ఆర్థిక సమస్యలు కూడా ముగుస్తాయి. సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
Disclaimer (గమనిక): ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. గ్రహ గతులు ఆధారంగా ఆయా వ్యక్తుల వ్యక్తిగత జాతకం ఆధారంగా వేర్వేరు వ్యక్తులకు ఇది మారుతూ ఉంటుంది. ఇతర వివరాల కోసం..జ్యోతిష్య పండితులు తంజావూర్ నాగరాజ శర్మ, ఈ మెయిల్ ID: tanarsharma@gmail.com, ఫోన్: 9395354502 సంప్రదించండి.
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