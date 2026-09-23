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92 రోజుల పాటు ఈ 4 రాశులకు మహా రాజ యోగం.. లగ్జరీ లైఫ్, చేతినిండా ధనం..!

Graha Gocharam 2026: అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ 2026 వరకు, అనేక గ్రహాలు తమ సంచారాన్ని మార్చుకోబోతున్నాయి. అలా మారడం వలన కొన్ని రాశుల వారికి అపార ప్రయోజనం కలిగించబోతున్నట్టు ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు తంజావూర్ నాగరాజ్ శర్మ చెబుతున్నారు.  రాబోయే 92 రోజుల పాటు  ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం బంక పట్టినట్టు పట్టబోతుందో ఇపుడు చూద్దాం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 23, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:00 AM IST
92 రోజుల పాటు ఈ 4 రాశులకు మహా రాజ యోగం.. లగ్జరీ లైఫ్, చేతినిండా ధనం..!
Image Credit: Graha Gocharam (ZEE News File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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92 రోజుల పాటు ఈ 4 రాశులకు మహా రాజ యోగం.. లగ్జరీ లైఫ్, చేతినిండా ధనం..!
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