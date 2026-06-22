/Graha Kutami: కర్కాటక రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి అనుకోని అదృష్ణం.. సంపద రెట్టింపు..

కర్కాటక రాశిలో అరుదైన త్రిగ్రహి సంయోగం: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల సంచారం మన నిత్య జీవితాలపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంటాయి. అటువంటి అరుదైన గ్రహ సంయోగం కర్కాటక రాశిలో చంద్రుడు, శుక్రుడు, గురు గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడబోతుంది. ఆనందానికి, విలాసాలకు కారణమైన శుక్రుడు, మనస్సుకు అధిపతి అయిన చంద్రుడు, జ్ఞానం, సంపద, శుభ ఫలితాలకు ప్రతీక అయిన దేవగురువు బృహస్పతి గ్రహం ఒకే రాశిలో కలవడం చాలా శుభ యోగంగా పరిగణించబడుతుంది.
కర్కాటక రాశి చంద్రుని స్వ గృహం, గురు గ్రహానికి ఉచ్ఛ స్థానం. శుక్రుని అనుకూల స్థానం. దాని ప్రభావం ఇక్కడ కలిసి ఒక శక్తివంతమైన త్రిగ్రాహి యోగాన్ని సృష్టించింది. ఈ కలయిక గజకేసరి యోగం వంటి శుభ యోగాల ప్రభావాలను మరింత బలపరుస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. ఫలితంగా, సంపద, సౌకర్యం, గౌరవం , వృత్తిపరమైన పురోగతి వంటి అనేక సానుకూల ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలు కొన్ని రాశులకు వారికీ ఉన్నాయి.
వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి, శుభకరమైన తొమ్మిదవ ఇంట్లో ఈ యోగం ఏర్పడుతోంది. ఇది బలమైన అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. విదేశీ విద్య, ఉన్నత విద్య లేదా తీర్థయాత్రలకు సంబంధించిన అవకాశాలు రావచ్చు. ఆరోగ్య విషయాలలో ఉపశమనం ఉంటుంది. గతం కొంత కాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న సమస్యలు తీరుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది. తండ్రి లేదా గురువు నుండి ఆశీర్వాదాలు లేదా పూర్తి మద్దతు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. నిలిచిపోయిన పనులను త్వరగా పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం ఈ రాశిలో ఏర్పడినందున, మీకు చాలా శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ ఆదాయ వనరులు క్రమేపి పెరుగనున్నాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలీయంగా ఉండబోతుంది. చాలా కాలంగా రావలసిన డబ్బు మీకు అందే సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు, ప్రశంసలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు, లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభించనున్నాయి. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరియనుంది. అంతేకాదు సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట మరింత మెరుగుపడతాయి.
మేష రాశి: మేష రాశికి ఈ గ్రహ కలయిక నాల్గవ స్థానంలో ఏర్పడుతోంది.ఇది కుటుంబంలో ఆనందంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతతను ఇవ్వనుంది. ఈ సమయంలో ఇల్లు, భూమి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే ఆలోచనలతో పాటు ఆచరణలో తీసుకొస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు పరిష్కారమై సంబంధాలు బలపడతాయి. తల్లి నుండి సహాయం లేదా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
కన్య రాశి: ఈ రాశి వారికి, శుభకరమైన పదకొండవ ఇంట్లో ఈ త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతోంది. దీనితో, ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో అనుకోని లాభాలు కలనున్నాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. ఉద్యోగులకు వారి పై అధికారుల నుండి మద్దతు లభించే అవకాశాలున్నాయి. చేసే వృత్తిలో పురోగతి ఉండవచ్చు. అనేక విషయాలలో అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని వివిధ గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడే యోగాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇది ఆయా వ్యక్తుల వ్యక్తిగత జాతకం వారి పుట్టిన సమయాలను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. ఇది సమిష్టి జాతకం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఈ సమాచారం పూర్తిగా నిజమని లేదా శాస్త్రీయంగా నిజమైనదని జీ మీడియా న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు. వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సంబంధిత రంగంలోని పండితుల సలహాలను తీసుకోవడం అత్యుత్తమం.
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