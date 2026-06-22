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Graha Kutami: కర్కాటక రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి అనుకోని అదృష్ణం.. సంపద రెట్టింపు..

Graha Kutami:కర్కాటక రాశిలో అరుదైన త్రిగ్రహ సంయోగం ఏర్పడబోతుంది.  చంద్రుడు, శుక్రుడు,  గురు గ్రహాలతో ఏర్పడే ఈ అరుదైన త్రిగ్రాహి సంయోగం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక శుభ ఫలితాలను అందించబోతున్నట్టు గ్రహ గోచారం చెబుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మేషం, కన్య,  కర్కాటకం,వృశ్చిక రాశులలో జన్మించిన వారికి ఈ సమయంలో అనుకోని ఆర్దిక లాభాలతో పాటు వృత్తిలో పురోగతి, కుటుంబంలో  ఆనందం వెల్లి విరయనున్నట్టు గోచారం చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 22, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:55 AM IST
Graha Kutami: కర్కాటక రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి అనుకోని అదృష్ణం.. సంపద రెట్టింపు..
Image Credit: Trigrahi Yogam (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Graha Kutami: కర్కాటక రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి అనుకోని అదృష్ణం..
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