English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vaikunta Ekadasi: సింహాచలంలో రేపటి వైకుంఠ ఏకాదశికి భారీ ఏర్పాట్లు..

Grand Arrangements For Vaikunta Ekadasi In Simhachalam Temple Devotees: ముక్కోటి ఏకాదశి వేడుకలకు సింహాచలం సింహగిరి సర్వం సిద్ధమైంది. భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేయగా.. భక్తులకు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చోటుచేసుకోకుండా అధికార యంత్రాంగం జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. సింహాచలం వైకుంఠ ఏకాదశి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 29, 2025, 04:55 PM IST

Trending Photos

Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌పై డబుల్‌ షాక్‌.. 2025లో ఒక్కో వాహనదారుడికి డబుల్‌ చలాన్‌
6
E Challan
Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌పై డబుల్‌ షాక్‌.. 2025లో ఒక్కో వాహనదారుడికి డబుల్‌ చలాన్‌
PF And Payroll Changes: ఎంత జీతం వస్తుంది? PF ఎంత కట్ అవుతుంది? కొత్త రూల్స్ తో 2026లో ఏం మారనుంది..?
8
labour codes 2025
PF And Payroll Changes: ఎంత జీతం వస్తుంది? PF ఎంత కట్ అవుతుంది? కొత్త రూల్స్ తో 2026లో ఏం మారనుంది..?
Tomorrow school holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకంటే..!
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow school holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకంటే..!
Chiranjeevi: 19 ఏళ్ల క్రితమే చిరంజీవి అమ్మాయిల డ్రెస్సింగ్ పై శివాజీ చెప్పిన మాటలే చెప్పారు.. అప్పుడు ఎందుకు కేసు కాలేదు..!
5
Chiranjeevi Comments On Dressing
Chiranjeevi: 19 ఏళ్ల క్రితమే చిరంజీవి అమ్మాయిల డ్రెస్సింగ్ పై శివాజీ చెప్పిన మాటలే చెప్పారు.. అప్పుడు ఎందుకు కేసు కాలేదు..!
Vaikunta Ekadasi: సింహాచలంలో రేపటి వైకుంఠ ఏకాదశికి భారీ ఏర్పాట్లు..

Simhachalam Temple: ధనుర్మాసంలో వచ్చే ఏకాదశిని వైకుంఠ ఏకాదశిగా పిలుస్తారు. ప్రముఖ వైష్ణవ క్షేత్రాల్లో ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ దర్శనానికి సింహాచలం వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేశారు. పూలు.. పండ్లతోపాటు విద్యుద్దీపాల అలంకరణ చేశారు. భక్తులు ఉత్తర ద్వారంలో దర్శించుకునేందుకు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Schools Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

సింహాచలం క్షేత్రంలో మంగళవారం తెల్లవారుజాము నుంచే శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి ఉత్తరద్వార దర్శన భాగ్యం కలగనుంది. స్వామివారి అనుగ్రహం భక్తులకు కల్పించనున్నారు. ఈ పవిత్ర పర్వ దినాన్ని పురస్కరించుకుని సుమారు 50 వేల మంది భక్తులు వస్తారని దేవస్థానం అంచనా వేస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి పోలీసు, జీవీఎంసీ, విద్యుత్ శాఖ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖల సమన్వయంతో పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు దేవస్థానం ఇన్‌చార్జి ఈవో ఎన్ సుజాత తెలిపారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని సామాన్య దర్శనానికి పెద్దపీట వేస్తూ.. ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

Also Read: Goddess Lakshmi: ఈ 10 పద్ధతులు పాటిస్తే లక్ష్మీ దేవి మీ ఇంటి తలుపు తడుతుంది

వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు వైదిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఒంటి గంట నుంచే ఆలయంలో సుప్రభాత సేవ, ఆరాధన వంటి ప్రత్యేక పూజలు ప్రారంభమవుతాయి. అనంతరం స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని వైకుంఠ నారాయణుడి అలంకారంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా పల్లకిపై వేంజేంపు చేస్తారు. తెల్లవారు జామున 5 గంటలకు ఉత్తర ద్వారం వద్ద మేలి ముసుగు తొలగించి.. ఆనువంశిక ధర్మకర్తలకు తొలి దర్శనం కల్పిస్తారు.

Also Read: Vaikunta Ekadasi: రేపే వైకుంఠ ఏకాదశి.. విష్ణువు, ఇంద్రుడి మధ్య జరిగిన పూర్తి స్టోరీ ఇదే!

అనంతరం ఉదయం 5.30 నుంచి 11 గంటల వరకు సాధారణ భక్తులందరికీ ఉత్తర ద్వార దర్శనం కల్పించనున్నారు. ఉదయం 11 గంటల తర్వాత స్వామివారిని మాడ వీధుల్లో తిరువీధి మహోత్సవం నిర్వహిస్తారు. దీనికి సంబంధించి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం సుమారు ఐదు కిలోమీటర్ల మేర క్యూలైన్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఉచిత దర్శనంతో పాటు రూ.100, 300, 500 ప్రత్యేక దర్శన క్యూలైన్లు అందుబాటులో ఉంచినట్లు ఇన్‌చార్జ్‌ ఈఓ సుజాత తెలిపారు. క్యూలైన్లలో తాగునీరు, మజ్జిగ, పాలు పంపిణీ చేసేందుకు ప్రత్యేక పాయింట్లను ఏర్పాటుచేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈసారి ఆలయం లోపల నీలాద్రి గుమ్మం వద్ద నుంచే మూలవిరాట్ లఘు దర్శనం కల్పిస్తున్నారు. వీఐపీలకు కూడా అంతరాలయంలో ఎటువంటి పూజలు ఉండవని స్పష్టం చేశారు. భద్రత కోసం అదనపు సీసీ కెమెరాలు, 190 మందికి పైగా పోలీసులతో పటిష్ట బందోబస్తు చేపడుతున్నట్లు పోలీస్‌ అధికారులు తెలిపారు.

వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు
సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకే ప్రైవేట్ వాహనాలను కొండపైకి అనుమతిస్తారు. మంగళవారం ఉదయం 4 గంటల నుంచి ఆర్టీసీ, దేవస్థాన బస్సులు  భక్తులను కొండపైకి చేరుస్తాయి. ప్రసాదాల విషయానికి వస్తే లక్ష లడ్డూలను సిద్ధం చేశారు. భక్తులందరికీ ఉచిత అన్నప్రసాద వితరణ ఉంటుంది. భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆరుచోట్ల వైద్య శిబిరాలు, అంబులెన్స్ సేవలు అందుబాటులో ఉంచారు. ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా నిత్య కల్యాణం వంటి ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మధ్యాహ్నం 12.30 నుంచి 3 గంటలు వరకు విరామం మినహా సాయంత్రం 7 గంటల వరకు మూలవిరాట్ దర్శనం లభిస్తుంది. 29 తేదీ సాయంత్రం వరకు ఆన్‌లైన్‌లో టికెట్ల విక్రయాలు కొనసాగుతాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vaikunta EkadasiSimhachalam TempleVaraha Lakshmi Narasimha SwamiAndhra PradeshDevotees

Trending News