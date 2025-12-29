Vaikunta Ekadasi: సింహాచలంలో రేపటి వైకుంఠ ఏకాదశికి భారీ ఏర్పాట్లు..

Simhachalam Temple: ధనుర్మాసంలో వచ్చే ఏకాదశిని వైకుంఠ ఏకాదశిగా పిలుస్తారు. ప్రముఖ వైష్ణవ క్షేత్రాల్లో ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ దర్శనానికి సింహాచలం వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేశారు. పూలు.. పండ్లతోపాటు విద్యుద్దీపాల అలంకరణ చేశారు. భక్తులు ఉత్తర ద్వారంలో దర్శించుకునేందుకు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
సింహాచలం క్షేత్రంలో మంగళవారం తెల్లవారుజాము నుంచే శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి ఉత్తరద్వార దర్శన భాగ్యం కలగనుంది. స్వామివారి అనుగ్రహం భక్తులకు కల్పించనున్నారు. ఈ పవిత్ర పర్వ దినాన్ని పురస్కరించుకుని సుమారు 50 వేల మంది భక్తులు వస్తారని దేవస్థానం అంచనా వేస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి పోలీసు, జీవీఎంసీ, విద్యుత్ శాఖ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖల సమన్వయంతో పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు దేవస్థానం ఇన్చార్జి ఈవో ఎన్ సుజాత తెలిపారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని సామాన్య దర్శనానికి పెద్దపీట వేస్తూ.. ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు వైదిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఒంటి గంట నుంచే ఆలయంలో సుప్రభాత సేవ, ఆరాధన వంటి ప్రత్యేక పూజలు ప్రారంభమవుతాయి. అనంతరం స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని వైకుంఠ నారాయణుడి అలంకారంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా పల్లకిపై వేంజేంపు చేస్తారు. తెల్లవారు జామున 5 గంటలకు ఉత్తర ద్వారం వద్ద మేలి ముసుగు తొలగించి.. ఆనువంశిక ధర్మకర్తలకు తొలి దర్శనం కల్పిస్తారు.
అనంతరం ఉదయం 5.30 నుంచి 11 గంటల వరకు సాధారణ భక్తులందరికీ ఉత్తర ద్వార దర్శనం కల్పించనున్నారు. ఉదయం 11 గంటల తర్వాత స్వామివారిని మాడ వీధుల్లో తిరువీధి మహోత్సవం నిర్వహిస్తారు. దీనికి సంబంధించి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం సుమారు ఐదు కిలోమీటర్ల మేర క్యూలైన్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఉచిత దర్శనంతో పాటు రూ.100, 300, 500 ప్రత్యేక దర్శన క్యూలైన్లు అందుబాటులో ఉంచినట్లు ఇన్చార్జ్ ఈఓ సుజాత తెలిపారు. క్యూలైన్లలో తాగునీరు, మజ్జిగ, పాలు పంపిణీ చేసేందుకు ప్రత్యేక పాయింట్లను ఏర్పాటుచేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈసారి ఆలయం లోపల నీలాద్రి గుమ్మం వద్ద నుంచే మూలవిరాట్ లఘు దర్శనం కల్పిస్తున్నారు. వీఐపీలకు కూడా అంతరాలయంలో ఎటువంటి పూజలు ఉండవని స్పష్టం చేశారు. భద్రత కోసం అదనపు సీసీ కెమెరాలు, 190 మందికి పైగా పోలీసులతో పటిష్ట బందోబస్తు చేపడుతున్నట్లు పోలీస్ అధికారులు తెలిపారు.
వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు
సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకే ప్రైవేట్ వాహనాలను కొండపైకి అనుమతిస్తారు. మంగళవారం ఉదయం 4 గంటల నుంచి ఆర్టీసీ, దేవస్థాన బస్సులు భక్తులను కొండపైకి చేరుస్తాయి. ప్రసాదాల విషయానికి వస్తే లక్ష లడ్డూలను సిద్ధం చేశారు. భక్తులందరికీ ఉచిత అన్నప్రసాద వితరణ ఉంటుంది. భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆరుచోట్ల వైద్య శిబిరాలు, అంబులెన్స్ సేవలు అందుబాటులో ఉంచారు. ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా నిత్య కల్యాణం వంటి ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మధ్యాహ్నం 12.30 నుంచి 3 గంటలు వరకు విరామం మినహా సాయంత్రం 7 గంటల వరకు మూలవిరాట్ దర్శనం లభిస్తుంది. 29 తేదీ సాయంత్రం వరకు ఆన్లైన్లో టికెట్ల విక్రయాలు కొనసాగుతాయి.
