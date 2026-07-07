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Guru Aditya Rajayogam 2026: జూలై 16 నుండి ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. కాసుల వర్షమే!

Guru Aditya Rajayogam 2026 Effect On Zodiac: ఎంతో శక్తివంతమైన గురు ఆదిత్య రాజయోగం 2026 ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 07, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:25 AM IST
Guru Aditya Rajayogam 2026: జూలై 16 నుండి ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. కాసుల వర్షమే!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Guru Aditya Rajayogam 2026: జూలై 16 నుండి ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. కాసుల వర్షమే!
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