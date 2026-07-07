/Guru Aditya Rajayogam 2026: జూలై 16 నుండి ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. కాసుల వర్షమే!

Guru Aditya Rajayogam 2026 Effect On Zodiac Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పులకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు.. నవగ్రహాలకు రాజుగా పిలిచే సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు విశేష యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే 2026 జూలై నెలలో ఒక అద్భుతమైన శుభ యోగం ఏర్పడబోతోంది.. అదే గురు ఆదిత్య రాజయోగం.. ఈ యోగాన్ని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత పవర్ఫుల్గా భావిస్తారు. ఈ అరుదైన యోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారిపోబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అపారమైన ధనలాభంతో పాటు సమాజంలో గౌరవమర్యాదలు విపరీతంగా పెరగుతాయి. ఆశించిన ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ శక్తివంతమైన యోగం ప్రభావంతో ఏయే రాశులవారికి ఈ సమయం అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
భారత కాలమానం ప్రకారం.. 2026 జూలై 16వ తేదీ ఉదయం 11:44 గంటలకు సూర్య భగవానుడు కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు.. ఈ రాశిలో ఇప్పటికే జ్ఞానంతో పాటు సుఖం, అదృష్టానికి సూచికగా భావించే గురు గ్రహం సంచార దశలో కొనసాగుతూ ఉన్నాడు.. మిత్ర గ్రహాలుగా భావించే సూర్యుడితో పాటు బృహస్పతి కలయిక వల్ల ఈ సమయంలో జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఎంతో శక్తివంతమైన గురు ఆదిత్య రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది.. ఈ యోగం జూలై 16 నుంచి ఆగస్టు 17 వరకు దాదాపు నెల రోజుల పాటు క్రియాశీలకంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీని ప్రభావంతో ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి అపారమైన అదృష్టం వరించబోతోంది..
విశేష లాభాలు పొందే ఆ 5 అదృష్ట రాశులు:
మేష రాశి (Aries)
గురు ఆదిత్య రాజయోగం వల్ల మేష రాశివారికి నాలగవ స్థానంలో సూర్యుడు ఉండడం వల్ల కెరీర్ పరంగా ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అనేక మార్పులు వస్తాయి. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో చేసే ప్రయాణాలు లాభసాటిగా కూడా మారుతాయి.. వ్యాపారస్తులకు పెద్ద పెద్ద ఆర్డర్లు కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగం నుంచి విశేష ప్రయోజనాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా స్థిరంగా మారే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
కన్యా రాశి (Virgo)
కన్యా రాశి వారికి ఈ సంచారం వల్ల కెరీర్లో అత్యున్నత అవకాశాలు కూడా బోలెడు లభిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో లేదా ఆఫీసులో కష్టపడి పనులు చేసేవారికి ఊహించని స్థాయిలో పదవులు లభించే అవకాశాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే.. వారికి ఇది ఎంతో అనుకూలమైన సమయంగా మారుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఇంట్లో ఒక విశేషమైన శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోనే సంచారం చేయడం వల్ల ఈ రాశి వారికి లగ్న స్థానంలోనే ఈ రాజయోగం ఏర్పడబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీనివల్ల సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.. ఉద్యోగులు చేసేవారికి ప్రమోషన్లతో పాటు వేతన పెంపు సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ వనరుల నుంచి ఆదాయం లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవ్వడం వల్ల అనుకున్న పనులన్నీ సులభంగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
వృశ్చిక రాశి వారికి కాలం క్రమంగా అనుకూలంగా మారుతుంది.. కుటుంబంతో పాటు ఉద్యోగ రంగం రెండింటిలోనూ అదృష్టం తోడు ఉండబోతోంది.. ఉద్యోగ మార్పు లేదా బదిలీ కోసం చూస్తున్నవారికి ఈ
సమయం ఎంతో అనుకూలమైన ఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. విదేశాలకు వెళ్లే ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో అమ్మకాలతో పాటు లాభాలు పెరుగుతాయి. అయితే, కోపం, అహంకారాన్ని తగ్గించుకోవడం చాలా మంచిది.
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..
తులా రాశి (Libra)
సూర్య-బృహస్పతుల కలయిక కారణంగా తులా రాశి వారికి అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. వీరికి నాయకత్వ సామర్థ్యంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. కార్యాలయంలో వీరి శ్రమకు తగిన గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది.. ముఖ్యంగా కొంతమంది ప్రముఖ సంస్థల్లో ఉద్యోగం పొందే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ గౌరవంతో పాటు హోదా గణనీయంగా పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.