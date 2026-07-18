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గురు ఆదిత్య యోగంతో కుబేరులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే!

Guru Aditya Yoga July 2026: జూలై చివరి వారాల్లో శక్తివంతమైన గురు ఆదిత్య యోగం ఏర్పడడం విశేషం. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు కలుగుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 18, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:03 AM IST
గురు ఆదిత్య యోగంతో కుబేరులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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గురు ఆదిత్య యోగంతో కుబేరులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే!
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