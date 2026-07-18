గురు ఆదిత్య యోగంతో కుబేరులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే!

Guru Aditya Yoga July 2026 Latest News: జూలై నెల చివరి వారంలో ఒక అద్భుతమైన గ్రహకూటమి ఏర్పడబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. జూలై 16న సూర్య గ్రహం మిథున రాశిని విడిచిపెట్టి.. కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేయబోతోంది. మరోవైపు, పవిత్రమైన శ్రావణ మాసం కూడా మొదలు కాబోతోంది.. జూలై 25న శని దేవుడు వక్రగతిలో కూడా ప్రయాణించోతున్నాడు.. ఇదే సమయంలో, సూర్యుడికి అత్యంత సమీపంలోకి రావడం వల్ల దేవగురువైన బృహస్పతి అస్తమించడం కూడా విశేషం.. ఈ గ్రహాల కదలికల కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన గురు ఆదిత్య యోగం అనే అత్యంత శక్తివంతమైన, శుభప్రదమైన యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు..
మకర రాశి (Capricorn)
మకర రాశి వారికి ఈ చివరి 10 రోజుల్లో తన స్నేహితుల నుంచి ఆశించిన సహాయ, సహకారాలు కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఫ్లాట్ ప్రకారం పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తి చేసి.. అధికారుల సపోర్ట్ను కూడా పొందుతారు. అలాగే పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. పరీక్షలు రాసేవారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశివారికి ఈ చివరి 10 రోజుల్లో అదృష్టం పూర్తిగా రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా సమాజంలో ఉన్నత స్థానంలోకి ఎదిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే వ్యక్తులతో పరిచయాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి మంచి మంచి ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి. కొత్త ఇడ్లు కొనుగోలు చేసేవారికి ధన లాభాలు కలుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఉద్యోగాలు చేసే ధనుస్సు రాశివారికి కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన పెద్ద శుభవార్తలు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆఫీసులో పైఅధికారులు మీ పనితీరుకు తగ్గ ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి.. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాలు సాధించడమే కాకుండా.. పెద్ద మొత్తంలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. దీని కారణంగా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
మోస్ట్ పవర్ఫుల్ గురు ఆదిత్య యోగంతో కర్కాటక రాశిలోనే ఏర్పడడం కారణంగా ఈ రాశివారికి కూడా ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీలోని బద్ధకాన్ని వదిలిపెట్టి.. ఏకాగ్రతతో కష్టపడి పనిచేస్తారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో మంచి మంచి అద్భుతాను అందిస్తుంది. కార్యాలయంలో పెద్ద అవకాశాలు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి.
వృషభ రాశి (Taurus)
శక్తివంతమైన గురు ఆదిత్య యోగంతో జూలై చివరి రోజులు వృషభ రాశి వారికి అత్యంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరు అనుకున్న పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీలో ఒక రకమైన కొత్త శక్తి కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సహోద్యోగులందరి సహాయం ముందుకు వెళ్తారు.
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..