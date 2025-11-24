English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Guru Gochar 2025: మిథునరాశిలోకి గురుగ్రహ సంచారం..డిసెంబరు 13 నుంచి మిగతా రాశుల జాతకం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

Guru Gochar 2025: మిథునరాశిలోకి గురుగ్రహ సంచారం..డిసెంబరు 13 నుంచి మిగతా రాశుల జాతకం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

Guru Gochar 2025 Zodiac Signs: గురుగ్రహ సంచారము గురించి చెప్పాలంటే.. 2026 సంవత్సరంలో గురువు రెండుసార్లు సంచారము చేస్తాడు. తొలుత వచ్చే ఏడాది అనగా 2026 జూన్ 2న, గురుగ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుండగా.. ఆ తర్వాత అదే ఏడాది అక్టోబరు 31 నాటికి గురువు సింహరాశిలోకి సంచరిస్తాడు. అయితే గురుగ్రహ సంచారం వల్ల ఏఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 24, 2025, 02:35 PM IST

Guru Gochar 2025 Zodiac Signs: గురుగ్రహ సంచారము గురించి చెప్పాలంటే.. 2026 సంవత్సరంలో గురువు రెండుసార్లు సంచారము చేస్తాడు. తొలుత వచ్చే ఏడాది అనగా 2026 జూన్ 2న, గురుగ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుండగా.. ఆ తర్వాత అదే ఏడాది అక్టోబరు 31 నాటికి గురువు సింహరాశిలోకి సంచరిస్తాడు. నవంబరు 11న తిరోగమనం చేసిన గురుగ్రహం ఇప్పుడు 2026 మార్చి 11 నాటికి సంచరిస్తాడు. దీంతో రాబోయే నూతన ఏడాదిలో కొన్ని రాశి చక్రాల అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే గురుగ్రహ సంచారం వల్ల ఏఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

గురుగ్రహ సంచారము అనేక రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది. ఈ సంచారం వల్ల ఆయా రాశుల వారికి అదృష్టం వెంట నడుస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత ఏడాది చివరిలో గురుగ్రహం మళ్ళీ తిరోగమనం చెందుతాడు. 2026 డిసెంబరు 13 నాటికి గురుగ్రహం తిరోగమనం చెందుతాడు. ఇలా గురుగ్రహం సంచారం అనేది 2032 వరకు కొనసాగుతుంది. నూతన ఏడాదిలో గురువు సంచారం వల్ల ఏఏ రాశులకు మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Also REad: School Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..ఇప్పుడే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పేరెంట్స్‌కు ముఖ్య గమనిక!

మేషరాశి: గురుగ్రహం మేషరాశిలో సంచరిస్తే మంచిది. ఈ సమయంలో.. ప్రతికూలంగా ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు అవుతుంది. కెరీర్‌లో ముందుకు సాగడంతో పాటు తమ తమ వృత్తి, ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. కానీ, ఈ రాశి వారు ఎంతో కష్టపడి, క్రమశిక్షణతో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

మిథున రాశి: గురుగ్రహం సంచారం మిథున రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. గతంలో తక్కువగా ఉన్న ఆదాయం.. పెరిగే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడి వనరులు కూడా అనేక రూపాల్లో వస్తాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. కలిసొచ్చే కాలం కారణంగా వ్యాపారంలో నిలిచిపోయిన కొన్ని ప్రాజెక్టులు మీకు ప్రయోజనంగా మారే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు ఈ పరిస్థితి అనుకూలిస్తుంది.

వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ గురుగ్రహ సంచారం వల్ల అనేక శుభప్రదమైన యోగాలు ఉన్నాయి. ఈ రాశి వాళ్లకు సమాజంలో తగిన గౌరవం లభిస్తుంది. విద్యను అభ్యసించడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు అవుతుంది. పెద్దపెద్ద నిర్ణయాలు తెలివిగా తీసుకోవాలి. పిల్లలు, జీవిత భాగస్వామి నుంచి మీకు శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని మతపరమైన విశ్వాసాలు లేదా జోతిష్య శాస్త్రం ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని అనుసరించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Cyclone Senyar IMD: బలంగా దూసుకొస్తున్న 'సెన్యార్' తుపాను..ఏఏ రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ప్రభావం..కోస్తా జిల్లాలకు తీవ్ర హెచ్చరిక!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

guru sancharaGuru Gochar 2025guru ka gochar 20252025 guru gocharguru gochar 2025 hindi

