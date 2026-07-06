/జూలై 16 నుంచి దేవ గురువు బృహస్పతి అస్తమయం.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Guru Gochar Effect: జూలై 16 నుండి గురు గ్రహం అస్తమయం కాబోతుంది. మేషం నుండి మీనం వరకు ఉన్న రాశుల వారికి గురు గ్రహ సంచారం శుభాశుభా ఫలితాలను అందించనుంది. గురు గ్రహం యొక్క ప్రతికూల స్థానం సమస్యలను కూడా కలిగించవచ్చు. గురు గ్రహం యేడాదికి ఒక రాశి చొప్పున మొత్తం రాశి చక్రాన్ని పూర్తి చేయడానికి 12 యేళ్లు పడుతుంది. గ్రహ మండంలో శని దేవుడు తర్వాత అత్యంత నెమ్మదిగా సంచరించే గ్రహం దేవు గురువు బృహస్పతి. అంతేకాకుండా, గురు గ్రహం ఒక యేడాదిలో రెండు నుండి మూడు సార్లు తన రాశిని మార్చుకుంటుంది. ప్రస్తుతం, దేవు గురువు బృహస్పతి చంద్రుని రాశి అయిన కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు.
మరికొద్ది రోజుల్లో, గురు గ్రహం తన గమనాన్ని మార్చుకుని అస్తమించబోతుంది. దృక్ పంచాంగం ప్రకారం, జూలై 16న గురు గ్రహం అస్తమిస్తుంది. ఈ యేడాది గురు గ్రహం ఆగష్టు 11వ తేదీ ఉదయం వరకు సుమారు 26 రోజుల పాటు అస్తమయంలో ఉండనున్నాడు. గురు గ్రహ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి సవాలుగా మారవచ్చు. గురు గ్రహ సంచారం సమయంలో ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో పండితులు చెబుతున్న మాట ఏంటో ఓ సారి చూద్దాం.
జూలై 16 నుండి గురు గ్రహ సంచారం ఈ ఏ రాశులకు ప్రతికూలంగా ప్రభావితం కావచ్చు..?
ప్రస్తుతం గ్రహ గోచారం, దృక్ జ్యోతిష్య సిద్ధాంతం ప్రకారం వృశ్చికం, కర్కాటకం, ధనుస్సు, మీన రాశుల వారు గురు గ్రహ సంచారం కారణంగా జీవితంలో సవాళ్లతో పాటు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు రావచ్చు.
గురు గ్రహ సంచారం ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? గురు గ్రహ సంచారం సమయంలో ప్రతికూల ప్రభావాలలో ఆర్ధికంగా తీవ్ర ప్రభావాన్ని కలగజేయనుంది. ఇంటి ఆర్థిక ఖర్చులు పెరగవచ్చు. మీకు ప్రతికూలంగా కొన్ని పనులు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆరోగ్యంలో విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. చేస్తోన్న పనులకు ఆటంకం కలిగే అవకాశాలున్నాయి. అధిక ఖర్చులు మిమ్మల్ని ఇబ్బందికరంగా మార్చే అవకాశాలున్నాయి. ఒత్తిడి వల్ల మీ మనస్సు బరువుకెక్కుతుంది. మీ కెరీర్ పరంగా పనులు లేదా ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడంలో ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయి. కొత్త పరిచయాలతో తస్మాత్ జాగ్రత్త. . బాహ్య ప్రభావాలు మిమ్మల్ని మీ లక్ష్యం నుండి దూరం చేసే అవకాశాలున్నాయి.
గురు గ్రహం యొక్క అశుభ ప్రభావాలను నివారించడానికి ఎలాంటి పనులు చేయాలి..
గురువారాల్లో పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం వలన కొంతలో కొంత ఆయా రాశులకు ఉపశమయం లభించే అవకాశాలున్నాయి. ఆయా రోజుల్లో ఈ రంగు దుస్తులు ధరించడం వలన గురువు సంతోషిస్తాడు. అంతేకాదు ఈ సమయంలో ఈ రాశుల వాళ్లు ఒంట్లో తామసాన్ని పెంచే పదార్థాలను సేవించడం మానుకోండి. విష్ణుమూర్తిని నిరంతర ధ్యానం చేయండి. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయండి. అరటి చెట్టును పూజించడం వలన అనేక శుభాలు కలగనున్నాయి. గురువారాల్లో ఉపవాసం పాటించడం వలన మెరుగైన ఫలితాలను అందుకునే అవకాశాలున్నాయి. పెద్దల పట్ల గౌరవంగా మసలుకోండి. గురువారాల్లో కుంకుమపువ్వు లేదా పసుపు తిలకం పెట్టుకోవడం వలన గురు గ్రహ అశుభ దృష్టి మీ పై పడకుండా ఉంటుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. గ్రహ గతులు వివిధ గ్రహాలు ఆయా రాశుల్లో ప్రవేశించడం వలన శుభా శుభా ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఇవి వ్యక్తులు వారి పుట్టిన సమయంలో ఉన్న గ్రహ సంచారం, ప్రస్తుతం గ్రహ గోచారం ఆధారంగా వివిధ వ్యక్తులకు వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఈ ఫలితాలను అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
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