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జూలై 16 నుంచి దేవ గురువు బృహస్పతి అస్తమయం.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Guru asta Effect: జూలై 16 నుండి దేవు గురువు   బృహస్పతి  అస్తగతం అవుతున్నారు.  ఈ సందర్భంగా దేవ గురువు బృహస్పతి  ఓ వ్యక్తి గోచార రీత్యా  శుభ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు, సుఖాలతోపాటు  శ్రేయస్సును ప్రసాదిస్తాడు.  అదే సరైన స్థానంలో లేకుంటే  ఆయా రాశులకు కొన్ని ఇబ్బందులను కలుగజేస్తాడు.  కొద్ది రోజుల్లో, గురు గ్రహం తన గమనాన్ని మార్చుకుని అస్తమించబోతుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసే అవకాశాలున్నాయని గ్రహగోచారం చెబుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:00 AM IST
జూలై 16 నుంచి దేవ గురువు బృహస్పతి అస్తమయం.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..
Image Credit: Guru Asta (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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జూలై 16 నుంచి దేవ గురువు బృహస్పతి అస్తమయం.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..
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