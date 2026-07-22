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బుధ నక్షత్రంలోకి గురుడు.. ఈ రాశులకి అక్టోబర్ వరకు తిరుగులేని రాజయోగం..!

Guru Gochar 2026: ఆగస్టు 19 నుండి గురు గ్రహం బుధ నక్షత్రరాశిలోకి ప్రవేశించబోతుంది. గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన కొన్ని రాశులకు వారికి ప్రయోజనం కలిగించబోతుంది. అంతేకాదు ఈ రాశులకు అక్టోబర్ వరకు తిరుగులేని రాజయోగం కలగబోతున్నట్టు  గ్రహగతులు చెబుతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 22, 2026, 05:29 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:30 AM IST
బుధ నక్షత్రంలోకి గురుడు.. ఈ రాశులకి అక్టోబర్ వరకు తిరుగులేని రాజయోగం..!
Image Credit: Guru Transit in Budha Nakshatram (ZEE News File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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బుధ నక్షత్రంలోకి గురుడు.. ఈ రాశులకి అక్టోబర్ వరకు తిరుగులేని రాజయోగం..!
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