/బుధ నక్షత్రంలోకి గురుడు.. ఈ రాశులకి అక్టోబర్ వరకు తిరుగులేని రాజయోగం..!

Guru Gochar Effect: ఆగస్టు నెల అనేక రాశుల వారి జీవితాలల్లో పెను మార్పులు కలిగించబోతుంది. ఈ నెలలో గురు గ్రహం బుధ నక్షత్రంలోకి మారబోతుంది. దీనివల్ల కన్యారాశి, తులారాశితో సహా నాలుగు రాశుల వారికి అద్బుతమైన ప్రయోజనం లభించబోతుంది. నేటి నుండి 29 రోజుల తర్వాత, ఆగస్టు 19న, గురు గ్రహం బుధ గ్రహంతో సంబంధం ఉన్న ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆ కారణంగా ఈ నాలుగు రాశుల వారు ఈ రెండు గ్రహాల వల్ల ఖచ్చితంగా ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు. ఈ గోచారం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో చూద్దాం.
ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి గురు గోచారం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: బుధ గ్రహం తెలివితేటలు, సంభాషణ, చదువులు, వ్యాపారంతో సంబంధం ఉన్న గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. మరోవైపు, గురు గ్రహాన్ని జ్ఞానం, సంబంధాలు, పురోగతికి కారక గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. గురు గ్రహం బుధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు కొన్ని అద్భుత యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీనివల్ల సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సులభం అవుతుంది.
గురు గోచారం సమయంలో తీసుకోవలసిన సులభమైన చర్యలు: ఈ సమయంలో 1. విష్ణుమూర్తిని పూజించండి. 2. పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించండం వలన గ్రహ దోషాల బారి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
తులారాశి: తులా రాశిలో జన్మించిన వారు చాలా కాలం తర్వాత ఉపశమనం పొందుతారు. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇదే అనుకూలమైన సమయం. ఈ రాశుల వారికి కుటుంబ మద్దతు లభించే అవకాశాలున్నాయి. ఇది వారికి ఆనందాన్ని కలిగించబోతుంది. చేసే పనిలో ఉన్నత స్థానాన్ని అందుకుంటారు.
మకర రాశి: గురు బుధ నక్షత్రరాశి సంచారం మకరరాశికి మరో అద్భుతమైన అవకాశం రాబోతుంది. ఈ సమయం ఈ రాశులకు వారి జీవితంలో సరికొత్త పంథాను అనుసరిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
మిథున రాశి: ఆగస్టు 19 నుండి మిథున రాశి వారికి గుడ్ టైమ్ స్టార్ట్ కాబోతుంది.పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులు కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగు పడుతుంది. వారు కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
కన్యా రాశి: కన్యా రాశి వారికి కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనం కలిగించబోతుంది. ఈ కాలంలో వారి కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. వారి పని ప్రశంసించ బడుతుంది. పని చేసే ప్రదేశంలో సీనియర్ల నుండి పూర్తి మద్దతు పొందుతారు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలు బాగా ప్రయోజనం పొందుతారు. కొత్త సంబంధాలు బలపడుతాయి. ఇంట్లో శాంతియుత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
Disclaimer (గమనిక): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. ఆయా రాశుల్లో వివిధ గ్రహాలు ప్రవేశించడం వలన శుభా శుభా ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఇవి వ్యక్తులు వారి పుట్టిన సమయంలో ఉన్న గ్రహ సంచారం, ప్రస్తుతం గ్రహ గోచారం ఆధారంగా వివిధ వ్యక్తులకు వేరువేరుగా జాతక ఫలితాలు ఉంటాయి. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
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