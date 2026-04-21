Guru Gocharam 2026: పునర్వాసులో గురుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక రాజభోగమే.. అదృష్టం మామూలుగా లేదు!

Guru Gocharam 2026 Effect 4 Zodiac Signs: బృహస్పతి పునర్వాసు నక్షత్రంలోని రెండవ పాదంలో సంచారం చేసింది. దీని కారణంగా మే 14వ తేదీ వరకు అదే పాదంలో ఉండడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 21, 2026, 03:27 PM IST

Guru Gocharam 2026 Effect 4 Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభగ్రహంగా భావించే బృహస్పతి  కదలికలు జరిపాడు. ఏప్రిల్ 20వ తేదీ ఉదయం 4 గంటల సమయంలో పునర్వాసు నక్షత్రంలోని రెండో పాదంలోకి సంచారం చేశాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. రెండో పాదంలోకి వెళ్లడం ఎంతో ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. అయితే, మే 14వ తేదీ వరకు అదే పాదంలో ఉండబోతున్నాడు. పునర్వాసు నక్షత్రం రెండవ పాదానికి అధిపతిగా శుక్రుడు వ్యవహరిస్తాడు. అలాంటిది గురు గ్రహం అక్కడికి వెళ్లడం చాలా శుభ్రమని కొంతమంది జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు సంభవించబోతున్నాయట. ముఖ్యంగా జీవితంలో పురోగతి లభించడమే కాకుండా అన్ని రకాల సమస్యలు పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరుగుతుందని.. కోరుకున్న కోరికలు పూర్తిగా నెరవేరే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోతున్న అదృష్ట రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

బృహస్పతి నక్షత్ర సంచారంతో ఈ రాశులవారికి గుడ్‌ లక్‌!
మేషరాశి 
బృహస్పతి నక్షత్ర సంచారం వల్ల మేషరాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులకు ఈ సమయంలో కోరుకున్న ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగాల్లో స్థిరపడిన వ్యక్తులకు వారి పంట పండబోతోంది. పెట్టిన పెట్టుబడులకంటే రెట్టింపు ఆదాయం పొందగలుగుతారు. గతంలో వ్యాపారాల్లో నిలిచిపోయిన అనేక పనులు ఇప్పుడు వేగవంతంతో పూర్తవుతాయి. అలాగే ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా విపరీతంగా పెరిగి.. మానసికంగా చాలా అద్భుతంగా ఉండగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ కాలం గోల్డెన్ పీరియడ్ అని భావించవచ్చు. ఎందుకంటే గురు గ్రహ ప్రభావంతో వీరికి ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో ఉన్న కలహాలు పూర్తిగా తొలగిపోయి.. శాంతి వాతావరణం నెలకొనబోతోంది. ముఖ్యంగా కుటుంబంలో ఉన్న అనేక సమస్యలకు ఈ సమయం పరిష్కారం చూపబోతోంది. సమాజంలో మీకు గౌరవ మర్యాదలు కూడా రెట్టింపు అవుతాయి. అనుకున్న పనులు జరిగి మానసికంగా అద్భుతంగా ఉండగలుగుతారు.

కన్యా రాశి 
కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం పట్టిందల్లా బంగారమే కాబోతోంది. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులకైనా పూర్తిగా నెరవేరబోతుంది.. దీనివల్ల ఎంతో సులభంగా విదేశాలకు వెళ్లి అక్కడ చదువులు చదివే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కోర్టు సంబంధిత కేసుల్లో నిమగ్నమైన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మీకు అనుకూలంగా కోర్టు తీర్పులు ఉండబోతున్నాయి. తండ్రి వైపు నుంచి ఆస్తులు కూడా చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగు పడుతుంది.

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారికి దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా తీరిపోతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా సంతాన ప్రాప్తి కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్తలు కూడా అందుతాయి. రాజకీయాలతో పాటు సామాజిక రంగాల్లో ఉన్నవారికి పదవియోగం కూడా అద్భుతంగా లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల సమస్యలకు ఈ సమయం అద్భుతమైన పరిష్కారంగా నిలవబోతోంది.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

