Guru Dev Shani Dev Nakshatram: జూన్లో, కర్కాటకం, కన్య, ధనుస్సు. మీన రాశుల వారికి బృహస్పతి గ్రహం వల్ల ప్రయోజనం లభించబోతుంది. వాస్తవానికి, మే నెలతో పాటు జూన్ కూడా జ్యోతిష్యపరంగా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. వచ్చే నెల, జూన్ 18న, గురు గ్రహం శనిదేవుడికి సంబంధించిన పుష్మమి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, పుష్యమి నక్షత్రం అన్ని ఇతర నక్షత్రాల కంటే శ్రేష్ఠమైనదిగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల, గురు గ్రహం ఈ నక్షత్రంలో సంచరించినప్పుడు, అనేక రాశుల వారికి ప్రయోజనం లభించబోతుంది. ప్రస్తుతం, గురు గ్రహం తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన కర్కాటకంలో సంచరిస్తుంది. జూన్ నెలలో, గురు గ్రహం ఒక ముఖ్యమైన పరివర్తనకు లోనవుతుంది. గురు గ్రహం పుష్య నక్షత్ర ప్రవేశం కొన్ని రాశుల వారికి అత్యంత ప్రయోజనం కలిగించబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్న మాట.
జూన్ 18 తర్వాత ప్రయోజనం పొందే 4 రాశులు:
ధనుస్సు రాశి: ఈ సమయం ధనుస్సు రాశి వారికి పురోగతిని తీసుకురాబోతుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి ఇది ఒక సువర్ణాధ్యాయం. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి ఇప్పుడు కొత్త పని దొరికే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగాలలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారి సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. మీ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. వారు తమ పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రస్తుతం మీకు ఉన్న ఆర్థికపరమైన సమస్యలు ఈ కాలంలో పరిష్కారం కాబోతున్నాయి.
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి వచ్చే నెలలో ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. ఇది వారి ప్రతిష్టను పెంచడంలో దోహదం చేస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త అవకాశాలను అందుకుంటారు. గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తిపాస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఇది వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచబోతుంది.
కన్య రాశి: జూన్ 18 నుండి కన్యారాశి వారికి మంచి రోజులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాలలో ఇప్పుడు ఉపశమనం లభించబోతుంది. కొందరు తమ నిలిచిపోయిన డబ్బును కూడా తిరిగి పొందే అవకాశాలున్నాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి, వారి ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలపడుతుంది. మీరు పాత పెట్టుబడుల మూలంగా లాభాలను అందుకుంటారు. విద్యార్థులకు కూడా ఇది యోగ కాలం అని చెప్పాలి.
మీన రాశి: జూన్ 18 తర్వాత మీన రాశి వారికి తిరుగులేని ఆధిపత్యం లభించబోతుంది. మీ చేసే పనులన్ని తిరిగి గాడిలో పడతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. వ్యక్తిగత జీవితం మెరుగుపడుతుంది. ఇంట్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గతంలో ఎవరితోనైనా ఉన్న విభేదాలు సమసిపోతాయి. అవి ఇప్పుడు పరిష్కారం అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఒంటరిగా ఉన్నవారికి మంచి సంబంధాలు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు కూడా పూర్తవుతాయి.
గురు గ్రహ దోషం మీకు ప్రయోజనం లభించబోతుంది. ఈ సమయంలో విష్ణుమూర్తిని పూజించడం ఫలప్రదంగా ఉండబోతుంది. మీరు ఆలయాన్ని సందర్శించి, పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం వలన ప్రయోజనం కలగబోతుంది. అరటి చెట్టుకు నీరు పోయడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఈ సమయంలో పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం వలన అనేక ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ప్రయత్నించండి.
గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని జీ మీడియా న్యూస్ చెప్పడం లేదు. ఇది గ్రహగతులు, గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ రంగంలోకి నిపుణులైన పండితులను సంప్రదించడం శ్రేయోస్కరం.
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.