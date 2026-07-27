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Guru Purnima 2026: గురు పౌర్ణమి వేళ మహా అద్భుతం.. ఈ రాశులకు లగ్జరీ లైఫ్‌తో పాటు ఊహించని జాక్ పాట్.!. మీరున్నారా..?..

Guru Purnima Date:  చాలా మంది గురుపౌర్ణమి రోజున తమను జీవితంలో గొప్ప స్థానంలో రావడానికి తోడ్పాటు అందించిన ఉపాధ్యాయులను ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు. మరి కొంత మంది దత్తాత్రేయ స్వామిని, ఆదిశంకరులను, దక్షిణామూర్తి దేవతల్ని ప్రత్యేకంగా భక్తి శ్రద్దలతో ఆరాధిస్తారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 27, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:08 PM IST
Guru Purnima 2026: గురు పౌర్ణమి వేళ మహా అద్భుతం.. ఈ రాశులకు లగ్జరీ లైఫ్‌తో పాటు ఊహించని జాక్ పాట్.!. మీరున్నారా..?..
Image Credit: gurupurnima(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Guru Purnima 2026: గురు పౌర్ణమి వేళ మహా అద్భుతం.. ఈ రాశులకు లగ్జరీ లైఫ్‌తో పాటు ఊహించని జాక్ పాట్.!. మీరున్నారా..?..
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