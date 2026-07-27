Guru Purnima Date and Tradition Lucky zodiac signs: హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం గురుపౌర్ణమిని ప్రజలంతా ఎంతో భక్తి, భావనలతో జరుపుకుంటారు. గురు పౌర్ణమి రోజున తమకు విద్యను నేర్పిన గురువుల్ని పూజించుకుంటారు. గురువు అంటే మనలో ఉండే చీకటిని తొలగించి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగింపజేసే వాడని అర్థం. చిన్న తనంలో తమకు గాయత్రి ఉపదేశంచేసిన తండ్రిని సైతం గురువుగా భావించుకుని పూజించుకుంటారు. ఆ తర్వాత దక్షిణామూర్తి, ఆదిశంకరులు, దత్తాత్రేయుల వారిని భక్తులు తమకు శక్తిమేరకు పూజించుకుంటారు. ఆషాడ మాసంలో శుక్లపక్షంలో వచ్చే పౌర్ణమిని గురు పౌర్ణమి లేదా వ్యాస భగవానుడి పౌర్ణమిగా పిలుస్తారు.
ఈసారి మనం గురుపౌర్ణమిని జులై 29న బుధవారం రోజున జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున గురువును లేదా గురు గ్రహంను పూజించుకుంటే జీవితంలో గొప్పస్థానాలకు చేరుకుంటారు. గురుపౌర్ణమి రోజున మధ్యాహ్నం శ్రవణం కూడా కలిసి రావడం అత్యంత అరుదని పండితులు చెబుతున్నారు. దీని ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో పెను మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆ రాశులు ఏంటో చూద్దాం..
కన్య రాశి.. వీరికి గురు పౌర్ణమి ప్రభావంతో రాబడి రెట్టింపు అవుతుంది. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న మొండి సమస్యలు పరిష్కారమౌతాయి. డబ్బులు సమయంకు చేతికి అందుతాయి. విదేశాలకు వెళ్లే యోగం కన్పిస్తుంది. కోర్టు కేసుల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు.
తుల రాశి.. ఈ రాశుల వారికి సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. కోరుకున్న యువతితో పెళ్లి సంబంధం కుదురుతుంది. సంతానం విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. పలుకుబడి కల్గిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
మకరం రాశి.. వీరికి పెళ్లి సంబంధాలు కుదురుతాయి. సర్కారు కొలువు కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారు శుభవార్తలు వింటారు. బంధువులతో ఏర్పడిన తగాదాలు పరిష్కరమౌతాయి. గురు గ్రహం అనుకూలత వల్ల జీవితంలో గొప్ప స్థానంకు చేరుకుంటారు.
కుంభం.. ఈ రాశుల వారికి పేరు ప్రతిష్టలుపెరుగుతాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. డబుల్ జాక్ పాట్ లు తగులుతాయి. లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. విదేశాల్లో మీరు పెట్టే పెట్టుబడి మంచిలాభాల్ని తెచ్చి పెడుతుంది. రాదనుకుని వదిలేసిన డబ్బులు తిరిగి సొంతమౌతాయి. ( గమనిక - ఈ స్టోరీ కేవలం నమ్మకం, విశ్వాసాలపై మాత్రమే ఆధార పడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
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