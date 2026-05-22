/Guru Pushya Yoga: గురు పుష్యమి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి వారం రోజుల పాటు కాసుల వర్షం!

Guru Pushya Yoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మే నెలలోని 21వ తేదికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రోజు గ్రహాల సంయోగం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ గురు సంచారంతో శుక్రుడి కలయిక జరిగి ఎంతో శక్తివంతమైన గజలక్ష్మి యోగం ఏర్పడింది. అలాగే చంద్రుడు కూడా కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేయడం వల్ల గౌరీ యోగం ఏర్పడింది. ఈ సమయంలో అనేక రాజయోగాలు ఏర్పడ్డాయి. దీని కారణంగా వీటి ప్రభావం దాదాపు వారం రోజుల పాటు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఏర్పడే గురు పుష్యమి యోగంతో ఆయా రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మేషరాశి
మేష రాశివారికి మే 21వ తేది చాలా శుభప్రదమైనదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో సంభాషణ నైపుణ్యం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇతరుల నుంచి కూడా భారీ మొత్తంలో డబ్బు కూడా సొంతం చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి చంద్రుడు శుభ స్థానంలో ఉండడం వల్ల కోరుకున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా వీరికి అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే జీవితంలో కూడా విలాసవంతం గడుపుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కార్యాలయాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. వ్యాపారాలు కూడా సక్రమంగా సాగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే సంబంధాల్లో భావోద్వేగ బంధం మరింత బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
వృషభ రాశి
వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ గురు పుష్యమి యోగంతో జీవితంలో అపారమైన తెలివితేటలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీని కారణంగా వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో తోబుట్టువుల నుంచి కూడా సపోర్ట్ పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే అధికారులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. దీంతో పాటు వైవాహిక బంధం మధురంగా మారుతుంది. వీరికి జీవిత భాగస్వామితో అద్భుతమైన ప్రేమ సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. దీని వల్ల వైవాహిక బంధం చాలా మధురంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి రాశివారికి కూడా ఈ యోగంతో దిమ్మతిరిగే లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరికి చంద్రుడి సంచారంతో వివిధ రకాల కళలు, కళాత్మక విషయాలపై ఆసక్తి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే ఇతరులతో సంబంధాలు స్నేహపూర్వకంగా మారుతాయి. దీంతో పాటు వీరు తప్పకుండా విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. కాబట్టి దీని కారణంగా డబ్బులు కూడా విపరీతంగా ఖర్చయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో సహోద్యోగుల నుంచి మీకు మంచి సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే అదృష్టం ఈ సమయంలో 99 శాతం వరకు సహకరిస్తుంది.
మకర రాశి
మే 21వ తేదీ నుంచి మకర రాశివారికి కూడా ఈ సమయం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాల విషయాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా ఏడవ స్థానంలో చంద్రుడు ఉండడం వల్ల వీరికి తగిన తెలివితేటలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే అద్భుతమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. దీంతో పాటు మీ సామాజిక పలుకుబడి, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో తప్పకుండా ప్రభుత్వ పనులలో విజయం సాధిస్తారు. వీరికి ఈ సమయంలో ఎలాంటి ప్రత్యర్థులు మీకు హాని చేసే అవకాశాలు ఉండవని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రేమ జీవితంలో సంబంధాలు కూడా మధురంగా మారుతాయి. వీరికి అదృష్టం కూడా 87 శాతం వరకు సహకరిస్తుంది.
గమనిక..
