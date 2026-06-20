/Guru Pushyami Rajayoga 2026: గురు పుష్యమి రాజయోగం.. జూన్ 18 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!

Guru Pushyami Rajayoga 2026 Effect On Zodiac: జూన్ 18వ తేదీన పుష్యమి నక్షత్రంలోకి గురు గ్రహం సంచారం చేసింది. ఇదిలా ఉంటే ఆగస్టు 18వ తేదీ వరకు పుష్యమి నక్షత్రంలోనే ఈ గ్రహం కొనసాగుతూ ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ నక్షత్రానికి శని అధిపతి కావడం వల్ల శని గురు ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై పడబోతోంది. అలాగే శని నక్షత్రంలోకి గురుడు ప్రవేశించడం చాలా శుభప్రదంగానే భావిస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గురు గ్రహ సంచారం సమయంలో కొనుగోలు చేయడమే కాకుండా వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఎంతో శుభప్రదమైన యోగంగా పరిగణించే గురు పుష్యమి యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి మరింత అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా అనుకున్న పనులు ఊహించని విజయాలు సాధించబోతున్నారు. అయితే గురు పుష్యమి రాజయోగ ప్రభావంతో ఏ రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుందో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి జాతకంలో రెండవ స్థానంలో గురు పుష్యమి రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. దీని అర్థం ధనస్థానంలో కాబట్టి.. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో సంపాదన విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా ఊహించని మార్గం నుంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. అలాగే గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ అద్భుతమైన నియంత్రణ లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో పొదుపు కూడా పెరుగుతుంది. మిథున రాశి వారికి కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే వీరు అద్భుతమైన శక్తిని వినియోగించి పనుల్లో ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారస్తుల మద్దతు లభించి అనుకున్న పనుల్లో ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి లగ్నంలో గురు పుష్యమి రాజయోగం ఏర్పడింది. ఈ సమయంలో కర్కాటక రాశి వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులందరికీ ప్రమోషన్స్ కూడా కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. గతంలో కంటే ఇప్పుడు వీరు చాలా దృఢంగా తయారవుతారు. అంతేకాకుండా స్వేచ్ఛగా జీవించగలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. జ్ఞానం కూడా విపరీతంగా పెరిగి స్వాతంత్రంగా జీవించగలిగే అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు.. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా ఈ సమయంలో నెరవేరుతాయి..
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఏడవ స్థానంలో గురు పుష్యమి రాజయోగం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో వీరికి వైవాహిక జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా భాగస్వామి మీకు మరింత సన్నిహితంగా ఉండబోతోంది. వివాహిత జంటలకు వారి అత్తామామలతో మరింత మంచి సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. భాగస్వామ్యంతో పని చేసే వారికి ఈ సమయంలో మంచి మంచి ఫలితాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. ఎప్పటినుంచో దీర్ఘకాలికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న వ్యక్తులందరికీ తప్పకుండా పరిష్కారం దొరకబోతోంది..
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శక్తివంతమైన గురు పుష్యమి రాజయోగ ప్రభావం వల్ల ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా మారబోతోంది. అదృష్ట స్థానంలో గురుగ్రహం ఉండడం కారణంగా.. వీరికి పూర్వికుల ఆస్తులపరంగా విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా సుదూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. పుణ్య యాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులందరికీ అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సామాజిక హోదా పెరగడమే కాకుండా ఆసక్తి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. దీనివల్ల ఎలాంటి పనులైనా ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు..
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..