Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /Guru Pushyami Rajayoga 2026: గురు పుష్యమి రాజయోగం.. జూన్ 18 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!

Guru Pushyami Rajayoga 2026: గురు పుష్యమి రాజయోగం.. జూన్ 18 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!

Guru Pushyami Rajayoga 2026 Effect On Zodiac: జూన్ 18వ తేదీన ఎంతో శుభప్రదమైన గ్రహంగా చెప్పుకునే గురుడు పుష్యమి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. దీని కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన గురు పుష్యమి రాజయోగం ఏర్పడింది.. ఈ యోగంతో క్రింది నాలుగు రాశుల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 20, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:40 AM IST
Guru Pushyami Rajayoga 2026: గురు పుష్యమి రాజయోగం.. జూన్ 18 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఒళ్లు గగుర్పొడిచే రోడ్డు ప్రమాదం.. రాంగ్ రూట్‌లో వచ్చి టవేరాను ఢీకొట్టిన బైక్..!
betul highway accident viral video1 min ago
2
RBI new rules for KCC4 min ago
3
Karimnagar news4 min ago
4
Kuja Effect14 min ago
5
Guru Pushyami Yoga Effect22 min ago