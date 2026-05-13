/Guru Shukra Gochar: గురు, శుక్రుల అద్బుత సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికీ కలలో కూడా ఊహించని డబ్బు..

Gaja Lakshmi Raja yogam 2026: సంపద ప్రేమకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు ప్రస్తుతం వృషభ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. శుక్రుడు మే 14న మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ రాశికి అధిపతి బుధుడు. గురు గ్రహం ఇప్పటికే మిథున రాశిలో ఉంది. శుక్రుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే అది గురు గ్రహంతో సంయోగం ఏర్పరుస్తుంది. గురు, శుక్ర గ్రహాల ఈ కలయిక గజలక్ష్మి రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ సంయోగం జూన్ 8, 2026 వరకు కొనసాగనుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, గజలక్ష్మి రాజయోగం చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది ఇవి కొన్న రాశుల వారికి సంపద, శ్రేయస్సును తీసుకురాబోతుంది.జాతకంలో శుక్రుడు లేదా గురుడు బలంగా ఉండి, శుభ గ్రహాలతో సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్నప్పుడు, ఈ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.
శుక్ర, గురు గ్రహాల సంచారం గణనీయమైన ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. మే 14 నుండి ఈ 5 రాశుల వారికి సంపద, ప్రేమ లభించబోతున్నాయి.
మేష రాశి.. ఈ యోగం మేష రాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతికి కొత్త మార్గాలను తెరువ బోతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లేదా పెద్ద బాధ్యత లభించే అవకాశాలున్నాయి. మీరు కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకుంటే, ఈ సమయం అదృష్టంగా ఉండబోతుంది.
మిథున రాశి: గజలక్ష్మి రాజయోగం మిథున రాశి వారికి గౌరవంతో పాటు సౌకర్యాలను పెంచబోతుంది. కారు లేదా ఆస్తి వంటి భౌతిక సౌకర్యాలను కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. ఇంట్లో శాంతి నెలకుంటుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు బలపడతాయి. స్టాక్ మార్కెట్లో లేదా సరైన చోట పెట్టుబడి పెట్టడం వలన గణనీయమైన లాభాలు అందుకునే అవకాశాలున్నాయి.
సింహ రాశి: గజలక్ష్మీ రాజయోగం సింహరాశి వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఉన్న వారు విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. మీ నాయకత్వ లక్షణాల వల్ల పనిలో ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీ ఆదాయ వనరులు పెరగే అవకాశాలున్నాయి.
కన్య రాశి: ఈ సమయంతో ధనుస్సు రాశి వారికి స్వర్ణయుగం అని చెప్పవచ్చు. అదృష్టం కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. కనీస ప్రయత్నంతో కూడా మీరు మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. విద్యార్థులకు ఇది చాలా కీలక సమయం. పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంతో కలిసి తీర్థయాత్రకు వెళ్లే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి ఇది ఆర్థికంగా లాభం చేకూరే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ బ్యాంక్ బాలెన్స్ అమాంతం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో మీకు పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఇది భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇవ్వబోతుంది. . చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు పూర్తి కావడం ప్రారంభమవుతాయి.
Disclaimer: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా గ్రహ గతులు పంచాంగంలో ప్రస్తావించబడిన అంశాలనే మేము ప్రస్తావించాము. ఇవి నిజమే అయినా.. మేము మాత్రం ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. అదనపు సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగంలోని నిపుణులను సంప్రదించండి.
