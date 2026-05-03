Hamsa Mahapurusha Rajayoga: జూన్ 2 నుంచి హంస మహా పురుష రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక పండగే!

Hamsa Mahapurusha Rajayoga Effect On Zodiac: ఎంతో శక్తివంతమైన హంస మహా పురుష రాజయోగం ఏర్పడిపోతోంది. గురు గ్రహ ప్రభావంతో ఈ యోగం ఏర్పడడం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా అదృష్టం.. ఆయా రాశలవారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 3, 2026, 10:33 AM IST

Hamsa Mahapurusha Rajayoga Effect On Zodiac: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురుగ్రహాన్ని అదృష్టానికి శ్రేయసుకు సూచికగా పరిగణిస్తారు. జూన్ రెండవ తేదీన గ్రహాలకు అధిపతిగా భావించే గురు గ్రహం తన ఉచ్ఛరాశి అయిన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది.. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన హంస మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో సుఖసంతోషాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి.. ముఖ్యంగా ఆయా రాశుల వారికి కోరుకున్న కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది.

ఈ రాశుల వారికి జాక్పాట్..
కర్కాటక రాశి 
గురు గ్రహ సంచార ప్రభావంతో కర్కాటక రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో జీవితంలో పెద్ద పెద్ద మార్పులు సంభవిస్తాయి. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొంది.. డబ్బులను గణనీయంగా పొదుపు చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా కొత్త ఆదాయం మార్గాలు కూడా రావడంతో ఆర్థిక చింతల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. కొత్త వ్యాపారాలతో పాటు ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించాలని చూస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా ఉత్తమంగా ఉండబోతుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా త్వరగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు ఊహించని లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

వృశ్చిక రాశి 
హంస మహా పురుష రాజయోగ ప్రభావంతో వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరగబోతుంది.. ముఖ్యంగా వీరికి అదృష్టం పూర్తిగా తోడు ఉండబోతోంది కాబట్టి మీరు చేసే ప్రతి పని అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తండ్రుల నుంచి అద్భుతమైన ఆస్తులతో పాటు ఇతర లగ్జరీ వస్తువులు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు అనేక మార్గాల ద్వారా ఈ సమయంలో డబ్బులు అందుకోబోతున్నారు. ఈ సమయంలో పాత పెట్టుబడుల నుంచి చేతికి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు రాబోతున్నాయి. ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులతో పాటు జీతాలు పెరిగి కొత్త ఇల్లులు కొనుగోలు చేస్తారు. దీంతోపాటు దీర్ఘకాలంగా ఉన్న అప్పుల భారం తగ్గడంతో మానసికంగా చాలా అద్భుతంగా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 

తులారాశి 
ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావం తులారాశి వారికి చాలా బాగుండబోతోంది ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితంలో కొత్త మహిళా ఏర్పడబోతోంది. కార్యాలయంలో మీ పనికి అధికారులు అభినందనలు కూడా తెలుపుతారు. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మంచి కంపెనీల నుంచి ఉద్యోగాలు కూడా లభిస్తాయి.. వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భారీ మొత్తంలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే వృత్తి జీవితంలో పెద్ద విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

మీన రాశి 
మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా గురు గ్రహం అధిపతి కావడం వల్ల వీరికి అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కుతాయి.. ముఖ్యంగా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు భారీ మొత్తంలో సంపాదనలు లభించబోతున్నాయి.. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవాలనుకున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. మీ కుటుంబ జీవితంలో సంతోషంతో పాటు శాంతి కూడా నెలకొంటుంది. ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందడమే కాకుండా సంబంధాల్లో మాధుర్యం కూడా లభించబోతోంది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Hamsa Mahapurusha RajayogaJupiter TransitJupiter Transit June 2026Mahapurusha Rajayoga

