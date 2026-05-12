/Hanuman Jayanthi: పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి అవతార ప్రత్యేకత తెలుసా..!హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం..

Panchamukha Anjaneya Swamy Spl: సాధారణంగా హనుమాన్ జయంతి ప్రతి యేడాది చైత్ర శుక్ల పౌర్ణమి రోజున వస్తుంది. కేసరి, అంజనా దేవిలకు వాయు దేవుడి ఆశీర్వాద బలంతో జన్మించారు. అంజనీ సుతుడు కాబట్టి ఆంజనేయుడు అయ్యాడు. కేసరి సుతుడు అయినందున కేసరినందనుడు అయ్యాడు. ఇక చిన్నపుడు ఆంజనేయ స్వామి .. సూర్యుడిని చూసి పెద్ద పండు అనుకొని దాన్ని మింగబోయాడు. అపుడు ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధంతో బాల ఆంజనేయ స్వామి దవడ (హను) లపై దెబ్బకొట్టాడు. దీంతో సొమ్మసిల్లి పడిపోయిన బాల కేసరిసుతుడిని చూసి వాయుదేవుడు లోకాన్ని స్థంభింబ చేశాడు. దీంతో ముక్కోటి దేవతులు బ్రహ్మాదేవుడిని మొరపెట్టుకోగా.. ఆయన తిరిగి ప్రాణం పోసినట్టు మన పురాణాల్లో ఉంది. పునర్జన్మ లాంటి జీవితం ప్రసాదించిన ఆ రోజు వైశాఖ బహుళ దశమి. దీన్ని మరో హనుమ జయంతిగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
ఆంజనేయస్వామి గారు పంచముఖ రూపం ఎప్పుడు ధరించారనేది ? ఇది వాల్మీకి రామాయణంలో లేకపోయినా.. రామాయణాంతర కథల్లో ప్రత్యేకంగా తాంత్రిక, ఆగమ సంప్రదాయాల్లో వస్తుంది.
ఒకసారి మహిరావణుడు (అహిరావణుడు) అనే రాక్షసుడు శ్రీరాముడు, లక్ష్మణుడిని పాతాళలోకానికి తీసుకెళ్లాడు. వారిని రక్షించడానికి హనుమంతుడు: పాతాళలోకానికి వెళ్లి ఒకే సమయంలో ఐదు దీపాలను ఆర్పాల్పిన పరిస్థితి వచ్చింది. అపుడే హనుమ పంచముఖ రూపాన్ని ధరించాడు. అలా ఐదు ముఖాలతో ఒకేసారి ఆ ఐదు దీపాలను ఆర్పాడు.
పంచముఖాలు – ఐదు దివ్య ముఖాలు వాటి విశిష్ఠతలు..
1.హనుమాన్ ముఖం (తూర్పు) - ఇది భక్తి, దైర్యం, శత్రులపై విజయానికి ప్రతీక..
2.నరసింహ ముఖం - (దక్షిణం) వైపు ఉంటుది. నరసింహస్వామి-- భక్తులకు అభయం ఇవ్వడం..దుష్ట శక్తుల సంహారానికి ప్రతీక.
3.గరుడ ముఖం (పడమర) -గరుడుడు, నాగదోష నివారణ, మన పై విష ప్రభావం తొలగింపుకు ప్రతీక.
4. వరాహ ముఖం (ఉత్తరం)- వరాహ స్వామి - సకల సంపదలకు ఔషధాలకు, భూ సంబంధ సమస్యల నివారణకు జీవితంలో స్థిరత్వానికి ప్రతీక.
5.హయగ్రీవ ముఖం (పై భాగం) - హయగ్రీవ రూపం - జ్ఞానం, విద్య, మేధస్సు కు ప్రతీక.
పంచముఖ రూపం యొక్క మహిమ..
ఈ ఐదు ముఖాలు కలిపి శక్తి, జ్ఞానం, రక్షణ, భక్తి, విజయం అన్నింటినీ ప్రసాదిస్తాయి. ప్రత్యేకంగా దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షణ శని దోష నివారణ అఘోర, తాంత్రిక ప్రభావాల నివారిస్తుంది.
ఆధ్యాత్మిక భావం పంచముఖం అంటే కేవలం ఐదు ముఖాలు కాదు ..
ఇది మనలోని ఐదు శక్తుల ప్రతీక
1. మనసు
2. బుద్ధి
3. చిత్తం
4. అహంకారం
5. ఆత్మశక్తి
ఈ ఐదింటిని నియంత్రించే శక్తి స్వరూపమే- ఆంజనేయుడు
పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి పూజ ఫలితాలు..
పంచముఖ ఆంజనేయస్వామిని భక్తితో పూజిస్తే భయం తొలగుతుంది. ధైర్యం పెరుగుతుంది. శత్రువులు దూరమవుతారు. విద్యలో అభివృద్ధి, కుటుంబ రక్షణ కల్పించే శక్తి ప్రసాదిస్తాడు.
హనుమంతుడు కేవలం శక్తి కాదు.. “భక్తి + సేవ + వినయం” యొక్క పరమ రూపంగా భావిస్తుంటారు.
“శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే” అని స్మరించినా అపారమైన శక్తి లభిస్తుంది.
Discliamer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. హిందూ అష్టాదశ పురాణాలు, రామాయణ ఇతిహాసాల వంటి గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. మరియు పండితులు, ప్రవచన కర్తలు చెప్పిన సమాచారాన్నే మేము అందించాము. ఈ వార్త నిజమైనదే అని జీ మీడియా ధృవీకరించడం లేదు.
