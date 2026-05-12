/Hanuman Jayathi Spl: హనుమాన్ జయంతి రోజున ఈ ఒక్క పనిచేస్తే.. ఏల్నాటి శని దోషాలు పరార్..

ఈ సారి పెద్ద హనుమాన్ జయంతి మంగళవారం రావడం అత్యంత ప్రత్యేకతతో కూడుకున్నది. వైశాఖ బహుళ దశమి రోజున హనుమాన్ జయంతిని జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ వస్తుంది. మంగళవారం = హనుమంతుని వారం - మంగళవారం హనుమంతుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రోజు. ఆంజనేయుడు మంగళవారం పుట్టాడని పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి. మంగళ గ్రహానికి ( కుజ గ్రహానికి) అధిపతి హనుమంతుడు. మంగళవారం ఉపవాసం, హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయడం అత్యుత్తమం.
శని, కుజ దోషాలకు పరిహారం..
మంగళవారం హనుమంతుని పూజిస్తే కుజ దోషం, కుష దోషం పోతాయి. వివాహాం కానీ స్త్రీ పురుషులు ఈ రోజున చేసే పూజా లేదా ఉపవాసం వల్ల హనుమంతుని దివ్య ఆశీస్సులు వారిపై ఉంటాయి. దీంతో పాటు ఏల్నాటి శనిగ్రహ బాధలు, శని గ్రహ దోషం ,అష్టమ శని, అర్ధాష్టమ శని ఉన్నవాళ్లు మంగళవారం హనుమజ్జయంతి రోజు పూజిస్తే విశేష ఫలితం ఉంటుందని శాస్త్ర వచనం. కోర్టు కేసులు, అప్పుల బాధలు తీరతాయని ప్రతీతి. అంతేకాదు అన్నింటా జయమే.
శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
వారం మంగళం, దేవం హనుమాన్, తిథి జయంతి - త్రివేణి సంగమం అని అంటారు. గంగా, యమున, సరస్వతి నదులు కలిసినట్టు ఈ మూడు కలిసిన పుణ్య దినాన వచ్చిన హనుమాన్ జయంతి ఎంతో పుణ్యప్రదం.
ఏలినాటి శని (Sade Sati): ముఖ్యంగా కుంభ రాశి వారికి.. చివరి దశ.. మీన రాశి వారికి: జన్మ శని (మధ్య దశ).. మేష రాశి వారికి
మొదటి దశ ఉంది. అష్టమ శని (8th House Saturn):సింహ రాశి (29 మార్చి 2025 నుండి జూన్ 3, 2027 వరకు) అష్టమంలో శనిదేవుడి ప్రభావం ఉంటుంది.
అర్థాష్టమ శని (4th House Saturn): ధనస్సు రాశి (గోచారం ప్రకారం) ఉంది. వీరు ఈ రోజున చేసే పూజలు అత్యంత పుణ్యఫలమని శాస్త్రాలు చెబుతున్న మాట.
ఎందుకు విశేషం? మహాబల సంపన్నులైన శ్రీరామునకు జయము. మిక్కిలి పరాక్రమశాలియైన లక్ష్మణస్వామికి జయము. శ్రీరామునకు విధేయుడై, కిష్కింధకు ప్రభువైన సుగ్రీవునకు జయము. అసహాయ శూరుడు, కోసలదేశ ప్రభువైన శ్రీరామునకు నేను దాసుడను, వాయుపుత్రుడను. నా పేరు హనుమంతుడు
శత్రుసైన్యములను రూపుమాపువాడు హనుమ. వేయిమంది రావణులైనను యుధ్ధ రంగమున రంగమున నన్నెదిరించి నిలువ జాలరని ప్రతీతి. వేలకొలది శిలలతోను, వృక్షములతోను, సకల రాక్షసులను, లంకాపురిని నాశన మొనర్చె ఆంజనేయడు.
ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు లేక ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనసు దుర్బలంగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి హనుమాన్ చాలీసా పటించడం వలన అనేక శుభ ఫలితాలుంటాయి. ఒక్క సారిగా మీ మనసు తేలిక పడి యధార్థమైన త్రోవ భోధ పడుతుంది. ఈరోజు మీ మనసు తేలిక పడిన తరువాత చిన్న పిల్లలకు పానకం, వడపప్పు పంచండం వలన అనేక శుభ ఫలితాలుంటాయి.
హనుమజ్జయంతి ఎప్పుడైనా గొప్పదే. కానీ మంగళవారం వస్తే 'బంగారానికి తావి అబ్బినట్టు'. ఆ రోజు ఒక్క పూట ఉపవాసం ఉండి, భక్తితో హనుమంతుని కొలిస్తే కష్టాలు తీరి, ధైర్యం, ఆరోగ్యం, విజయం సిద్ధిస్తాయని ప్రతీతి.
Discliamer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. హిందూ అష్టాదశ పురాణాలు,వాల్మీకి రామాయణం వంటి ఇతిహాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. అలాగ పండితులు, ప్రవచన కర్తలు చెప్పిన సమాచారాన్నే మేము ఇక్కడ ప్రస్తావించాము. ఈ వార్త నిజమైనదే అని జీ మీడియా ధృవీకరించడం లేదు.
