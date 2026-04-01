Hanuman Jayanti 2026: హనుమంతునికి సిందూరం, తమలపాకులు ఎందుకంత ప్రీతి.?.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?

Hanuman Jayanti festival:  చాలా మంది హనుమంతుడికి సిందూరంను పెట్టి, తమలపాకుల మాలలను వేస్తారు. ఆయనకు వడమాలలను కూడా సమర్పించుకుంటారు . ఈ విధంగా భక్తితో ఆంజనేయస్వామిని పూజించుకుంటారు. దీని వెనుకాల అనాదీగా కొన్ని పురాణా గాథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 1, 2026, 02:51 PM IST
Hanuman Jayanti significance betel leaf and sinduram puja: హిందువుల పండగలలో హనుమాన్ జయంతిని అత్యంత భక్తి , ప్రపత్తులతో జరుపుకుంటారు. అంజనాదేవీ, కేసరిల కుమారుడు ఆంజనేయ స్వామి. పరమేశ్వరుడి వర ప్రసాదంలో ఈ పుణ్యదంపతులకు జన్మిస్తాడు. పుట్టిన వెంటనే సూర్యుడ్ని ఫలం అనుకుని తినేందుకు ఆకాశంలో ఎగిరాడు. అప్పుడు ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధంను వేయగా అది కాస్త బాల ఆంజనేయ స్వామికి తాకుతుంది. ఆయన దవడ (హనువు)కు గాయం కావడంతో అప్పటి నుంచి హనుమంతుడిగా పిలుస్తున్నారు. త్రిముర్తులు, అనేక మంది రుషులు, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులు ఆంజనేయ స్వామికి చిన్నతనంలోనే అనేక వరాలు ఇస్తారు. అనాదీగా చైత్రమాసం పౌర్ణమిని హనుమన్ జయంతిగా జరుపుకుంటాం.

మనం రేపు అంటే ఏప్రిల్ 2న చైత్ర పౌర్ణమి నేపథ్యంలో హనుమాన్ జయంతికి  పండగను నిర్వహించుకుంటాం. చాలా మంది ఈ రోజున హనుమాన్ విగ్రహాలకు సిందూరం పెడతారు. తమలపాకుల మాలలు వేస్తారు.  వడమాలను, బెల్లం పానకం , పులిహోరలను నైవేద్యంగా సమర్పించుకుంటారు. అయితే హనుమాన్ కు తమలపాకులు, సిందూరం ఎందుకంత ఇష్టమో ఇప్పుడు చూద్దాం. శ్రీరాముడు, సీతమ్మ తల్లి వానవాసం నుంచి వచ్చాక రాజ్యాభిషేకం జరుగుతుంది. అప్పుడు వానరులు, విభీషణుడు, హనుమంతుడు అందరు రాముడి కొలువులో ఉంటారు.

ఒకసారి సీతమ్మ తల్లి తన వెంట్రుకల పాపిడ మధ్యలో సిందూరం పెట్టుకుంటుంది. అది చూసిన హనుమ ఎందుకు పాపిడలో సిందూరం పెట్టుకున్నారని సీతమ్మ తల్లికి ప్రశ్నిస్తాడు. అప్పుడు సీతమ్మ.. దీని వల్ల భర్త ఆయువు పెరుగుతుందని, ఎలాంటి ఆపదలైన తప్పిపోతాయని చెప్తుంది. దీంతోరాముడి మీదున్న భక్తితో హనుమంతుడు తన ఓళ్లంతా సిందూరం ధరించి తన స్వామి భక్తిని చాటుకుంటారు. తనకు స్వామి అంటే ఎంత భక్తి ఉందో ఈ విధంగా చూపిస్తాడు. దీంతో అప్పటి నుంచి అనాదీగా ఆంజనేయ స్వామికి సిందూరం, సిందూర వర్ణం అంటే అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెప్తారు.

ఒక సారి శ్రీరాముడు తన రాజ్యంలో సేదతీరుతుండగా, సీతమ్మ తమలపాకు చిలుకలు రాముడికి అందించింది. అప్పుడు రాములోరి నోరు ఎర్రగా పండింది. అంతే కాకుండా తమకు చాలా ప్రీతికరమైందని చెప్తారు. ఇక అప్పటి నుంచి హనుమ కూడా నా స్వామికి ఏదైతే ఇష్టమో తనకు అది ఇష్టమే అని అడవికి వెళ్లి తమలపాకులను  ఆకుల్ని తెంపి ఒంటి నిండా మాలగా ధరిస్తాడు.  అప్పటి నుంచి తమలపాకులను ఆంజననేయ స్వామికి మాలగా వేయడం ఆచారంగా వస్తుంది.

ముఖ్యంగా సిందూరం, తమలపాకలను ఆంజేనేయస్వామికి అర్పిస్తే అన్నిరకాల దోషాలు పోతాయని పండితులు చెప్తారు. అంతేకాదు ఆంజనేయస్వామి రుద్రసంభూతుడు, శివయ్య అంశ. తమలపాకులు శరీరంపై ధరిస్తే శాంతినిస్తాయి. అందుకే చాలా మంది  తమలపాకులతో ఆంజనేయ స్వామిని ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు. ముఖ్యంగా మంగళ, శనివారాలలో తమలపాకులు, సిందూరం పూజ చాలా శ్రేష్టమైందని పండితులు చెప్తారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

