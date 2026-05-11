/Hanuman Jayanti: పెద్ద హనుమాన్ జయంతి.. రేపు ఈ పనులు చేస్తే గొప్ప శుభయోగాలతో పాటు మీ ఇంట్లో విశేషమైన ధనప్రవాహాం.!.

Hanuman Jayanti 2026 festival tradition significance: చాలా మంది భక్తులు హనుమంతుడిని విశేషంగా కొలుస్తారు. కేసరి, అంజనాదేవీలకు కుమారుడు హనుమంతుడు. సప్త చిరంజీవుల్లో ఒకరిగా రామయ్య బంటు హనుమను ఒకరిగా చెప్తారు. వాయుదేవుడి వర ప్రభావం వల్ల జన్మించాడు. శివుడి అంశగా కూడా చెప్తారు. అయితే.. హనుమాన్ జయంతిని ప్రతి ఏటా రెండు మార్లు జరుపుకుంటారు. అది చైత్ర మాసం పౌర్ణమి రోజున, వైశాఖ మాసం దశమి రోజున జరుపుకుంటారు. దీని వెనుక రెండు కథనాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. హనుమంతుడు లంకకు వెళ్లి అశోకవనం కింద సీతమ్మ తల్లిని చూస్తారు. తల్లికి దైర్యం చెప్పిన తన బలంను చూపిస్తారు.
లంకను తనతోకతో కాలుస్తాడు. అశోక వనంను, లంకలో పలు ప్రదేశాలను పూర్తిగా ద్వంసం చేస్తారు. ఈ ఘటన చైత్ర పౌర్ణమి రోజున జరిగింది. దీన్ని చాలా మంది హనుమాన్ విజయోత్సవంగా చెప్తుంటారు. కానీ కొంత మంది ఈ రోజున హనుమాన్ జయంతిగా చేసుకుంటారు. అయితే..ఆ తర్వాత మరల 41 రోజులకు వైశాఖ మాసం దశమి రోజున పరాశర సంహిత ప్రకారం హనుమాన్ జయంతి ఈ రోజున అని చెప్పబడి ఉంది. ఈ రోజున కేసరి, అంజనాదేవీలకు హనుమ జన్మించారని మరో కథ ప్రచారంలో ఉంది. అందుకే చాలామంది చైత్ర పౌర్ణమి రోజును హనుమాన్ దీక్షలు పట్టి వైశాఖ దశమి రోజున తమ హనుమాన్ దీక్షలను విరమింపచేస్తారు.
హనుమాన్ జయంతి రోజున ఏంచేయాలి..
హనుమంతుడికి సిందూరంతో అర్చన చేయాలి. ఆయనకు తమలపాకులంటే అత్యంత ప్రీతి. 11 లేదా 21 లేదా 51 ఆకులతో తమలపాకుల మాలలను కట్టి భక్తితో సమర్పించుకొవాలి. బెల్లం పానకం, వడపప్పు లను సమర్పించాలి. వడ మాలను కూడా సమర్పిస్తే అన్నిరకాలు కోరికలు నెరవేరుతాయిన చెప్తారు.
తెల్లజిల్లెడు పువ్వులతో హనుమంతుడ్ని పూజిస్తే జీవితంలో గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయి. ఇంట్లో ధన ప్రవాహనం ఉంటుంది. శ్రీ రాముడ్ని విష్ణు సహస్రనామంతో, హనుమాన్ చాలీసా, సుందర కాండ, శ్రీరామాయణం పారాయణ మొదలైనవి చేస్తే జీవితంలోని అనేక అవాంతరాలు,ఆటంకాలు పోయి శ్రీ రామయ్య సీతమ్మల నమ్మిన బంటు హనుమంతుడి ఆశీర్వాదాలు ఎల్లవేళల మనపై ఉంటాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
