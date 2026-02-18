English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shivaji Jayanti 2026: తెలుగులో చత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి శుభాకాంక్షలు..

Happy Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026: భారతదేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఘనంగా చత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతిని జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో ఆయన జయంతిని ఒక పండగలో జరుపుకుంటారు. ఆయనను తలుచుకుంటూ ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా విషెష్‌ షేర్‌ చేయండి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 18, 2026, 10:37 PM IST

Shivaji Jayanti 2026: తెలుగులో చత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి శుభాకాంక్షలు..

Happy Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Telugu: 1870లో ఫిబ్రవరి 19వ తేదీన జ్యోతిరావు పూలే పూణేలో మొట్టమొదటిసారిగా శివాజీ జయంతి వేడుకను ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత బాలగంగాధర్ తిలక్ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ప్రజలను ఏకం చేయడానికి ఈ వేడుకను మరింత ప్రజలకు తెలిసేలా విస్తృతం చేశారు. ఈ రోజున మహారాష్ట్రతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో పాటు శివాజీ పరాక్రమ గాదలను గుర్తు  చేసుకుంటారు. పల్లె పల్లెనా ఆయన విగ్రహాన్ని ఊరేగిస్తూ.. యువత అంతా భక్తిని చాటుతారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన ఆయన జయంతిని గుర్తు చేసుకుంటూ.. చత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి శుభాకాంక్షలు సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసుకోండి.

చత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ శుభాకాంక్షలు..
✾పశ్చిమ కనుమ కొండల శిఖరాన ఉదయించిన సూర్యుడు ఆయన.. అధర్మాన్ని అణచివేసిన అఖండ వీరుడా ఆయన.. స్వరాజ్య స్థాపకుడు మన చత్రపతి శివాజీ మహారాజ్.. 

✾కత్తి పడితే శత్రువుల గుండెల్లో వణుకు.. కరుణ చూపిస్తే కన్నతల్లి లాంటి ప్రేమ.. ధర్మం కోసం అవతరించిన ఆ మహావీరుడికి శతకోటి వందనాలు..

✾120 కోట్ల హిందువుల కలరూపం.. మరాఠా మట్టి గర్వించదగ్గ అజయ శిల్పం.. కోట్ల తరాలు గర్వించదగ్గ  ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్‌కి పాదాభివందనం..

✾లక్షల భారతీయుల సంకెళ్లు తెంచిన పిడుగు.. స్వరాజ్య దీపాన్ని వెలిగించిన ఆయన అడుగు.. ఆ చత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అడుగుజాడలే మనకు మార్గదర్శకాలు..

✾శత్రువుల ఇంటి స్త్రీని కూడా తల్లిగా పూజించిన మహోన్నతుడు.. నైతికతకు నిలువెత్తు సాక్ష్యం ఆ చత్రపతి శివాజీ.. 

✾కొండ కోనల్లో గెరిల్లా యుద్ధంలో శత్రువులను హడలెత్తించిన మహా మేధావి.. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసిన అపార చాణక్యుడు మన శివాజీ..

✾జజియా బాయి పురిటిలో పుట్టిన నిప్పుకణిక.. భరతమాత దాస్య శృంఖలాలు ఛేదించిన విజయ పతాక... చత్రపతి శివాజీ జయంతి శుభాకాంక్షలు 

✾కిరీటం ధరించినా సామాన్యుల కోసమే తపించిన రాజు.. కోటిలే కాదు.. ప్రజల గుండెలను గెలుచుకున్న ఆ చత్రపతి మహారాజు..

