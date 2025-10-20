English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  ఆధ్యాత్మికం
  Happy Diwali 2025: దీపావళి శుభాకాంక్షలను ఇలా అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా పంపండి..

Happy Diwali 2025: దీపావళి శుభాకాంక్షలను ఇలా అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా పంపండి..

Happy Diwali 2025 Wishes: చీకటి పై వెలుగు గెలిచినందుకుగాను.. దీపావళి పండగను జరుపుకుంటూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున.. మీ జీవితంలో, మీ మేలుకోరే వారి జీవితాల్లో చీకటి తొలగిపోవాలని కోరుకుంటూ ఇలా శుభాకాంక్షలు పంపండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 20, 2025, 12:00 AM IST

Happy Diwali 2025: దీపావళి శుభాకాంక్షలను ఇలా అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా పంపండి..

Happy Diwali 2025 Telugu Wishes: చీకటిపై వెలుగు విజయం సాధించినందుకు గాను ఎంతో ఘనంగా భారతీయులు దీపావళి పండుగను జరుపుకుంటారు. శ్రీరాముడు 14 సంవత్సరాల తర్వాత అరణ్యవాసం పూర్తిచేసుకుని.. రావణుడిని సంహరించి అయోధ్య పట్టణానికి శ్రీరాముని సతీసమేతంగా తిరిగి వస్తాడు. దీంతో ప్రజలు ఆనందోత్సాహాల మధ్య దీపాలు వెలిగించి. నగరా అన్నంత ఎంతో అందంగా అలంకరించి స్వాగతం పలుకుతారు. అప్పటినుంచి నుంచి దీపావళి పండుగ జరుపుకోవడం  ఆనవాయితీగా వస్తోందని ప్రజల నమ్మకం.. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండగ అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ మేలుకోరే ప్రతి ఒక్కరికి దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలపండి.

దీపావళి శుభాకాంక్షలు:
ఈ దీపావళి పండగ మీ జీవితంలో కొత్త కాంతిని నింపి విజయం దిశగా తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హ్యాపీ దీపావళి..

చీకటి వెలుగుల రంగేళి... జీవితమే ఒక దీపావళి.. ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే దీపావళి మీ జీవితంలో అద్భుతమైన వెలుగును నింపాలని ఆ లక్ష్మీదేవిని ఆకాంక్షిస్తూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు..

ఈ దీపావళి పండగ సుఖ సంతోషాలతో అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా దీపావళి శుభాకాంక్షలు. 

Happy Diwali: దీపావళి వాట్సప్‌ విషెష్‌ వీడియో..

ఒక్కొక్క దీపాన్ని వెలిగిస్తూ చీకటిని తరిమి కొట్టినట్లు.. ఒక్కొక్క మార్పును తీసుకువస్తూ జీవితాన్ని గొప్పగా నిర్మించుకుందాం.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హ్యాపీ దీపావళి. 

Happy Diwali 2025 Wishes
దీపాల శోభతో తల తల మెరిసే ముంగిళ్ళు.. సిరి సంపదలతో వర్ధిల్లును మీ ఇల్లు.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి పండగ ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు. 

జీవితంలో చీకటి రావడం సర్వసాధారణమే అలాంటి చీకటిని దీపాల కాంతులతో తరిమికొడుతూ.. జీవితాన్ని ఒక్కొక్కమెట్టుతో ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని కోరుకుంటూ మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకంగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు..

Happy Diwali 2025 Telugu Wishes
 
ఓటమి నుంచి గెలుపుకు, అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానానికి, చీకటి నుంచి వెలుగుకి గమనంలో వెలుగు పంచే చిరుదివ్వల కాంతులు మీ జీవితాన్ని నిరంతరం వెలుగుల మధ్యలోనే ఉంచాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా దీపావళి శుభాకాంక్షలు.

Also Read: Happy Diwali: దీపావళి వాట్సప్‌ విషెష్‌ వీడియో..

