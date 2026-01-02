Tirumala Darshan: సామాన్యులకు తిరుమలలో పెద్దపీట.. జనవరి 8వ వరకు భారీ క్యూ

Vaikunta Dwara Darshan: వైకుంఠ ఏకాదశి, కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు దేశ నలుమూలలా నుంచి భక్తులు తరలివచ్చారు. ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ ద్వారా ఎంపికైన భక్తుల దర్శనం పూర్తవడంతో సామాన్య భక్తులకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. సాధారణ భక్తుల దర్శనం శుక్రవారం నుంచి ప్రారంభం కావడంతో భారీ సంఖ్యలో భక్తులు పోటెత్తారు. జనవరి 2 నుంచి 8వ తేదీ వరకు పూర్తిస్థాయిలో సర్వదర్శనం కల్పిస్తుండడంతో భక్తులు ఊహించని స్థాయిలో తరలివస్తున్నాయి. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీలోని అన్ని విభాగాల సమన్వయంతో విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తులు సంయమనంతో శ్రీవారిని దర్శించుకోవాలని టీటీడీ అదనపు ఈవో సూచించారు.
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి భక్తులను జనవరి 2వ తేదీ నుంచి 8వ తేదీ వరకు పూర్తిస్థాయిలో సర్వదర్శనంలో అనుమతిస్తున్నట్లు టీటీడీ అదనపు ఈఓ సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి సూచించారు. తిరుమలలోని క్యూలైన్లు, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లను అధికారులతో కలిసి తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి విచ్చేసే భక్తులకు నాలుగో రోజైన శుక్రవారం నుంచి 8వ తేదీ వరకు పూర్తిగా సర్వదర్శనానికి కేటాయించినట్లు వెల్లడించారు. జనవరి 1వ తేదీ సాయంత్రం నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తిరుమలకు వస్తున్నారని.. రాత్రి నుంచి సర్వదర్శనం భక్తులను వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి అనుమతించినట్లు వివరించారు.
ఉత్తర ద్వార దర్శనానికి సామాన్య భక్తులకు అవకాశం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో శ్రీవారి ఆలయంలో అన్ని ఆర్జిత సేవలు, బ్రేక్ దర్శనాలు, ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ అదనపు ఈఓ వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. టీటీడీలోని అన్ని విభాగాలు పూర్తిస్థాయిలో భక్తులకు సేవలందిస్తున్నారని.. క్యూ లైన్లలో వేచి ఉండే భక్తులకు అన్నప్రసాదాలు, తాగునీరు, పాలు శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా నిరంతరాయంగా అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు దర్శన సమయం, భక్తులు క్యూ క్యూలైన్లలోనికి నిర్దేశించిన ప్రవేశ మార్గాలను, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ ద్వారా వెల్లడిస్తున్నట్లు టీటీడీ అదనపు ఈఓ వెంకయ్య చౌదరి వివరించారు. అప్పటివరకు భక్తులు, యాత్రికల వసతి సముదాయాలలో విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిందిగా సూచించారు. అధిక రద్దీ దృష్ట్యా భక్తులు అధికారుల సూచనలను గమనిస్తూ స్వామి వారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాన్ని సంయమనం పాటిస్తూ చేసుకోవలసిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.
