Modak receipes: గణేష్ చతుర్థి స్పెషల్.. ఎక్కువ టైమ్ కష్టపడకుండా ఈ 5 రకాల సింపుల్ అండ్ టేస్టీ మోదకాలను ఈజీగా చేసేసుకోండి..!

Vinayaka Chavithi Special Modak Receipes: మరో రెండు రోజుల్లో అనగా 2025, ఆగస్టు 27న వినాయక చవితి పండుగ రాబోతుంది. ఈ ఫెస్టివల్ను అందరూ ఘనంగా జరుపుకుంటారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు వినాయకుడికి అంగరంగ వైభవంగా పూజలు, భజనలు చేస్తారు. అలాగే గణపతికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలను సమర్పిస్తారు. అందులోనూ మోదకాలు అంటే ఆ బొజ్జగణపయ్యకు చాలా ఇష్టం. ఇప్పుడు మనం ఎంతో సింపుల్గా ఐదు రకాల రుచికరమైన మోదకాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం..
1. మలై మోదకాలు..
ఈ మలై మోదకాలకు కావాల్సిన పదార్థాలు.. పాలు, కుంకుమ పువ్వు, చక్కెర, యాలకుల పొడి, నెయ్యి, బాదం పలుగులు. ఒక గిన్నెలో పాలను బాగా వేడి చేయాలి. తర్వాత అందులో నుండి 125ml పాలను తీసుకొని.. దానిలో కాస్తా కుంకుమ పువ్వు కలిపి పక్కన పెట్టాలి. ఇక మిగిలిన పాలను మీగడలా వచ్చే వరకు కాస్తూనే ఉండాలి. ఆ తర్వాత వాటిలో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న కుంకుమ పువ్వు పాలు, టేస్ట్కి తగ్గట్లూ చక్కెర, యాలకుల పొడి వేసి మళ్లీ వేడి చేయాలి. దీంతో ఆ పాల మిశ్రమం కోవాలా రెఢీ అవుతుంది. తర్వాత అందులో కాస్త నెయ్యి వేసి బాగా దగ్గరికి వచ్చే వరకూ కలుపుతూనే ఉండాలి. ఆ మిశ్రమం పిండిలా తయారై చాలా దగ్గరకు అయ్యాక చల్లార్చాలి. ఇక చల్చార్చుకున్న మిశ్రమాన్ని మోదకాల ఆకారంలో చేసుకోవాలి. అంతే మలై మోదకాలు రెఢీ.
2. నువ్వుల మోదకాలు..
ఈ నువ్వుల మోదకాలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు.. నువ్వులు, బెల్లం, యాలకుల పొడి, కొబ్బరి తురుము. నువ్వులను వేయించుకొని పొడి చేసుకోవాలి. తర్వాత దానిలో బెల్లం, కొబ్బరి, మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి వేసి పూర్ణంలా తయారుచేసుకోవాలి. అలాగే పొడి బియ్యంపిండిని తీసుకొని వేడి నీటితో ఒక ముద్దలాగా తడిపి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఆ పిండిని అరచేతి వెడల్పు చేసుకొని అందులోకి పూర్ణం నింపి.. మోదకం ఆకారంలో ఒత్తుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్న మోదకాలను ఆవిరిలో ఉడికిస్తే.. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే నువ్వుల మోదకాలు రెఢీ అవుతాయి.
3. పోహా (అటుకులు) మోదకాలు..
కర్ణాటక స్పెషల్ అయినటువంటి పోహా మోదకాలను తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు.. బెల్లం, నెయ్యి, పోహా, యాలకుల పొడి, జీడిపప్పు. అటుకులను నెయ్యిలో దోరగా వేయించి.. అందులో బెల్లం, జీడిపప్పు, యాలకుల పొడి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మోదకాల షేప్లో చేసుకుంటే.. కేవలం 10 నిమిషాల టైమ్లోనే చాలా రుచిగా ఉండే పోహా మోదకాలు సిద్ధమవుతాయి.
4. ఉకడిచే మోదకాలు..
ఉకడిచే అంటే ఉడికించే వంటకం అని అర్థం. మహారాష్ట్ర సాంప్రదాయ వంటకం అయినటువంటి ఉకడిచే మోదకాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు.. బియ్యం పిండి, కొబ్బరి తురుము, బెల్లం, నెయ్యి. బియ్యపుపిండిని వేడి నీటిలో వేసి కలుపుకొని ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. నెయ్యిలో కొబ్బరి తురుము వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయే దాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందులో బెల్లం వేసి కలుపుకొని మిశ్రమంలా తయారుచేసుకోవాలి. బియ్యం పిండిని అరచేతి వెడల్పు చేసి.. అందులోకి ఈ కొబ్బరి, బెల్లం పూర్ణం నింపి మోదకాల ఆకారంలో చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలి.
5. చాక్లెట్ మోదకాలు..
ఈ చాక్లెట్ మోదకాలను చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. చాక్లెట్ మోదకాలను తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు.. బియ్యం పిండి, నెయ్యి, చాక్లెట్, డ్రై ఫ్రూట్స్. ముందుగా నెయ్యిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ని వేయించుకొని.. వాటిని చాక్లెట్తో కలిపి గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్ట్స్ వేడి నీటిలో ఉడికించి కలిపి పెట్టుకున్న బియ్యంపిండిని అరచేతంతా వెడల్పుగా చేసి.. అందులో ఈ చాక్లెట్, డ్రై ఫ్రూట్స్ మిశ్రమాన్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని కూడా ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలి. ఇవి తినడానికి చాలా రుచిగా ఉంటాయి.
Also Read: Special Trains: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్.. దసరా, దీపావళికి ఈ రూట్లలో 22 స్పెషల్ ట్రైన్స్ .. వెంటనే టికెట్ బుక్ చేసేసుకోండి!
Also Read: LIC Jobs 2025: బీటెక్, డిగ్రీ పాసైన వారికి అదిరిపోయే శుభవార్త.. LICలో జాబ్స్.. నెలకు రూ.1.20 లక్షల జీతం.. అర్హత, దరఖాస్తు విధానం ఇదే!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook