Eating Non Veg Before Temple: హిందూ సంప్రదాయంలో దేవాలయం అత్యంత పవిత్రమైన స్థలం. ఆలయ దర్శనానికి వెళ్లే ముందు స్నానం చేయడం, శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించడంతో పాటు సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా మాంసాహారం తిని దేవుడి దర్శనానికి వెళ్లకూడదనే నియమం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక, మానసిక, శారీరక కారణాలను కొందరు జ్యోతిష్కులు చెబుతున్నారు.
ఆహార రకాలు, తామసిక ఆహార ప్రభావం
హిందూ శాస్త్రాల ప్రకారం మనం తినే ఆహారాన్ని మూడు రకాలుగా విభజిస్తారు. సాత్విక ఆహారం, రాజసిక ఆహారం, తామసిక ఆహారం వంటి రకాలుగా విభజించారు. అందులో సాత్విక ఆహారంలో పండ్లు, పాలు, కూరగాయలు (మనస్సుకు ప్రశాంతతనిస్తాయి) వంటివి వస్తాయి. అలాగే రాజసిక ఆహారంలో మసాలాలు, ఘాటైన ఆహారాలు ఉండగా.. మాంసాహారం, మద్యం మొదలైనవి తామసిక ఆహారం లెక్కలోకి వస్తాయి.
మాంసాహారం తామసిక గుణాన్ని పెంచుతుంది. ఇది తీసుకోవడం వల్ల మనస్సులో బద్ధకం, అలసట, కోపం, అసహనం వంటి భావాలు పెరుగుతాయి. ఆలయం అనేది సానుకూల (పాజిటివ్) శక్తి నిండిన ప్రదేశం కాబట్టి, ప్రశాంతమైన మనస్సుతో ఉన్నప్పుడే అక్కడ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి లభిస్తుంది.
జీర్ణక్రియ, శారీరక చురుకుదనం
మాంసాహారం జీర్ణం కావడానికి శరీరానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. దీనివల్ల శరీరం బరువుగా అనిపించి, నిద్రమత్తు లేదా అలసట కలుగుతుంది. గుడిలో ప్రశాంతంగా కూర్చొని ధ్యానం చేయడానికి లేదా ప్రార్థనలు చేయడానికి శరీరం తేలికగా ఉండటం అవసరం. శాకాహారం తేలికగా జీర్ణమై శరీరాన్ని, మనస్సును చురుగ్గా ఉంచుతుంది.
'అహింసా పరమో ధర్మః'..భక్తి సిద్ధాంతం
హిందూ ధర్మంలో జీవదయ, కరుణలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. మాంసాహారం హింసతో కూడుకున్నది కాబట్టి, దేవుని సన్నిధికి వెళ్లేముందు దానికి దూరంగా ఉండటం ద్వారా జీవుల పట్ల కరుణను, భక్తిలో పవిత్రతను కాపాడుకోవచ్చని భావిస్తారు.
గర్భగుడిలోని ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పొందడం
ఆలయ గర్భగుడిలో సానుకూల ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ శక్తిని పూర్తిగా అనుభవించాలంటే.. శరీరం (పరిశుభ్రత, సాత్విక ఆహారం), మనస్సు (కోపం, అసూయ వంటి ప్రతికూల ఆలోచనలు లేకుండా ఉండటం) రెండు స్వచ్ఛంగా ఉండాలని పెద్దలు సూచిస్తారు.
ఈ నియమాలు ప్రధానంగా హిందూ మతంలోని విశ్వాసాలు, కుటుంబ సంప్రదాయాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వీటిని ఖచ్చితంగా పాటించడం లేదా తమ సంప్రదాయాల ప్రకారం నడుచుకోవడం అనేది భక్తుల నమ్మకాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఏదేమైనా, శరీర పరిశుభ్రతతో పాటు మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకుని, పవిత్ర భావనతో దేవుడిని దర్శించుకోవడమే అంతిమ లక్ష్యం.
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