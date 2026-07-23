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Hindu Temple Beliefs: నాన్‌వెజ్ తిని ఆలయానికి వెళ్తున్నారా? హిందూ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

Eating Non Veg Before Temple: హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం నాన్-వెజ్ తిని దేవాలయానికి వెళ్లడం అపచారంగా భావిస్తారు. ఒకవేళ అలా తిని గుడికి వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది? ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం ప్రకారం పండితులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 23, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:58 PM IST
Hindu Temple Beliefs: నాన్‌వెజ్ తిని ఆలయానికి వెళ్తున్నారా? హిందూ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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