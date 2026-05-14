/Temple Gangta Rules: దేవాలయాలకు వెళ్లినపుడు గంట మోగించడం సహా అందరు చేసే అతి పెద్ద తప్పులు ఇవే.. !

భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయంలో ఆలయాన్ని సందర్శించడం పవిత్రమైన చర్యగా భావిస్తుంటారు. దేవుడి దర్శనం, పూజ కోసం గుడికి వెళ్ళే భక్తులు సాధారణంగా గంట మోగించే ఆచారాన్ని పాటిస్తుంటారు. అయితే, గుడిలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు,వెళ్లేటపుడు గంట మోగించడం గురించి హిందూ ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాలలో కొన్ని నిర్దిష్ట నియమాలు ఉన్నాయి. ఈ నియమాలను తెలియకపోవడం వల్ల చాలా మంది భక్తులు తెలియక తప్పులు చేస్తుంటారు.
హిందూ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల ప్రకారం, ఆలయంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు గంట మోగించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఆలయ గంట శబ్దం దేవతలను మేలు కొలుపు. గంట శబ్దం ఆలయ వాతావరణంలో పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకొస్తుంది. అంతేకాదు భక్తుల మనస్సులకు ప్రశాంతతను చేకూరుస్తుంది. ఈ గంట నాథం శబ్దం ప్రతికూల శక్తులను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. అందువల్ల, ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే గంట మోగిస్తుంటారు చాలా మంది.
అయితే, ఆలయం నుండి బయలుదేరేటప్పుడు గంట మోగించడం సరైనది కాదని మన ధర్మ శాస్త్ర సనాతన గ్రంథాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. గుడి నుంచి వెళ్లేటపుడు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గంటను మోగించవద్దు. ఆలయం నుండి బయలుదేరేటప్పుడు గంట మోగించడం దేవతలకు కోపం తెప్పిస్తుందనేది శాస్త్ర వచనం.
గుడిలో పూజలు చేయడం, దర్శనం చేయడం ద్వారా భక్తులలో పేరుకుపోయిన సానుకూల శక్తి గంట శబ్దం ద్వారా అంతం అవుతుందట. ఈ కారణంగా, భక్తులు ఆలయం నుండి బయలుదేరేటప్పుడు గంటను తాగకపోవడమే శుభప్రదం. మనలోని పాజిటివ్ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేయడంలో దేవాలయ సందర్శన అనేది గొప్పగా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే ఆలయంలోకి వెళ్ళేముందు గంట మోగించినా.. వెళ్లేటపుడు మాత్రం అసలు మోగించవద్దు. ఈ నియమాన్ని పాటించడం ద్వారా భక్తులు దేవుని సంపూర్ణ ఆశీర్వాదం పొందగలుగుతారనేది హిందూ సనాతన ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
గమనిక: ఈ సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం, పండితులు, పంచాంగాలు, హిందూ ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాల్లో చెప్పబడినదే మేము ప్రస్తావించాము. కొన్ని ధృవీకరమైన శాస్త్రీయ నియమాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.
