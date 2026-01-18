Horoscope: గ్రహ మండంలో మరో అద్భుత యోగం.. ఈ రాశుల వారికి పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసొచ్చే అవకాశాలు..

Weekly Horoscope January: మేషం వారికి, ఈ వారం హెచ్చు తగ్గులతో ప్రారంభం కావచ్చు. కానీ మీ కృషి, పట్టుదలతో మీరు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. వారం మధ్యలో మీ కెరీర్ తో పాటు వ్యాపారం తిరిగి గాడిన పడుతుంది. కాబట్టి, ఫలితాల గురించి చింతించకుండా మీ పనిపై దృష్టి పెట్టడం అత్యంత అవసరం. ఈ సమయంలో, మీకు కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు రావచ్చు. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. కోపంలో నిరాశతో నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా సెటిల్డ్ గా నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
వృషభ రాశి వారికి, వారం మంచి మార్గంలో ప్రారంభమవుతుంది. మీ కెరీర్ మరియు వ్యాపారానికి సంబంధించిన శుభవార్తను వింటారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కోరుకున్న ప్రదేశానికి బదిలీ అవుతారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఇది శుభ సమయం అని చెప్పాలి.
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం శుభారంభంతో ప్రారంభమవుతుంది. మీ పని సకాలంలో పూర్తవుతుంది. ఇది మీ మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు. ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులలో మీ సన్నిహితులు, పెద్దల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభించే అవకాశాలున్నాయి. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి వ్యాపారులకు ఈ వారం మంచి లాభాలను తీసుకు రాబోతుంది. భాగస్వామ్యాల్లో పనిచేసే వారికి ఈ వారం చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడంతో పాటు, మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇదే సరైన అవకాశం అని చెప్పాలి. వారాంతం నాటికి, మీ కెరీర్ గురించి మీ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి శుభవార్తలను వింటారు. మీ ప్రియమైనవారితో మీ సంబంధం బలపడుతుంది. మీ కుటుంబంతో ఆనందకరమైన సమయాన్ని గడపడానికి మీకు సరైన అవకాశం అని చెప్పాలి.
సింహరాశి వారికి మీ కెరీర్లో విజయం సాధించడానికి మీరు కొంచెం ఎక్కువ కృషి చేయాల్సి రావచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి, వారం చివరి సగం మొదటి సగం కంటే అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం.
కన్య రాశి వారికి వ్యాపార పరంగా మంచిగా ఉండబోతుంది. మీరు కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇదే సరైన సమయం. ప్రేమ సంబంధాలలో తేడాలు తొలగిపోతాయి. మీరు చాలా కాలంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ లేదా పనిని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, ఈ వారం సాధ్యమవుతుంది.
తులారాశి వారికి రాబోయే వారం చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనిలో మంచి పురోగతి సాధిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు కావలసిన ఉద్యోగం లభిస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు అందుకుంటారు. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సమాజంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం కెరీర్ వృద్ధికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి, దీనిలో మీరు గణనీయమైన విజయాన్ని అందుకుంటారు. పనిలో మీ స్థానం, ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలున్నాయి. ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. మీ సామాజిక ప్రభావం ఉంటుంది. మీ వైవాహిక జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. పిల్లల నుండి శుభవార్త అందుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి వారు మీ పనిని సమర్థవంతంగా సమయానికి పూర్తి చేయడానికి ఈ వారం కష్టపడి పనిచేయవలసి ఉంటుంది. దీని కారణంగా, మీరు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ విజయంతో పాటు లాభాన్నిఅందుకుంటారు. ఈ వారం మీకు కెరీర్, వ్యాపార పరంగా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వారం మొదటి భాగంలో, మీ రోజువారీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. మీ వ్యాపారం వేగంగా పురోగతి సాధిస్తుంది. విదేశాలలో పనిచేసే వారికి ఈ వారం గణనీయమైన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు.
ఈ వారం మకర రాశి వారు మీ కెరీర్ పరంగా మీ కృషికి తగిని గుర్తింపు అందుకుంటారు. మీరు సామాజిక సేవ లేదా రాజకీయాల్లో పాల్గొంటే, ఈ వారం మీ ప్రభావం పెరుగుతుంది.వ్యాపారవేత్తలు అధికారంలో ప్రభుత్వంలో ఉన్నవారికి దగ్గరగా ఉంటారు. భవిష్యత్తులో మీరు వారి మద్దతు నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు. ఈ వారం మొత్తం ప్రేమ సంబంధాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలు మరింతగా పెరుగుతాయి మరియు వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.
రాబోయే వారంలో గ్రహాల సంచారాల కారణంగా,కుంభ రాశి వారు తమ పనిలో విశ్వాసం పొందుతారు. నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక విషయాలలో అదృష్టం వారి వైపు ఉంటుంది. మీ సంపద అమాంతం పెరుగుతుంది. కొత్త సంబంధాలు వ్యాపారంలో విస్తరణకు అవకాశాలు అందుకుంటారు. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు భుజాలపై వేసుకుంటారు. ఇది కెరీర్ పురోగతికి దారి తీస్తుంది. పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పిల్లల నుండి మీకు ఆనందం లభిస్తుంది.
మీన రాశి వారికి, ఈ వారం, వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో సానుకూలత పెరుగుతుంది, అన్ని వైపుల నుండి పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలు తెరుచుకుంటాయి. మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. ఆదాయం, ఖర్చులు సరి సమానంగా ఉండబోతున్నాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉంది. మీరు పనిలో పదోన్నతి, ప్రశంసలు లేదా కొత్త బాధ్యతలను అందుకుంటారు. మీ కెరీర్కు కొత్త దిశను ఇస్తుంది. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకుంటుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం జ్యోతిష్యులు, గ్రహ గతులు పండితులు పంచాంగం ఆధారంగా సామాజిక, మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.
