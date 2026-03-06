English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Vastu Tips: అసలు ఇంట్లో ఎన్ని కిటికీలు ఉంటే మంచిది..? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతుందంటే..?

Vastu Tips: అసలు ఇంట్లో ఎన్ని కిటికీలు ఉంటే మంచిది..? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతుందంటే..?

Vastu tips: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో సరైన సంఖ్యలో కిటికీలు ఉండడం చాలా అవసరం. అప్పుడే ఆ ఇంట్లో నివసించే వారు సుఖంగా, సంతోషంగా జీవించగలుగుతారు. అసలు వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో ఎన్ని కిటికీలు ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 6, 2026, 07:26 PM IST

Trending Photos

Daily Horoscope Telugu: మార్చి 5 రాశిఫలాలు.. మేష, మిథున రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!
5
Daily Horoscope
Daily Horoscope Telugu: మార్చి 5 రాశిఫలాలు.. మేష, మిథున రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!
Sonu Sood: యుద్దం వేళ మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్న సోనూసూద్.. కీలక ప్రకటన.. .
6
Sonu Sood
Sonu Sood: యుద్దం వేళ మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్న సోనూసూద్.. కీలక ప్రకటన.. .
Gold: బంగారం కొంటున్నారా? ఇకపై ఇది తప్పనిసరి.. కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!
7
gold hallmarking news
Gold: బంగారం కొంటున్నారా? ఇకపై ఇది తప్పనిసరి.. కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!
Suryakumar Yadav: అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు సూర్యకుమార్ యాదవ్ గుడ్‌బై..? టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌ ఆఖరి మ్యాచ్..!
5
T20 World Cup final
Suryakumar Yadav: అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు సూర్యకుమార్ యాదవ్ గుడ్‌బై..? టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌ ఆఖరి మ్యాచ్..!
Vastu Tips: అసలు ఇంట్లో ఎన్ని కిటికీలు ఉంటే మంచిది..? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతుందంటే..?

How many windows is good for a house: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో సరైన సంఖ్యలో కిటికీలు ఉండడం చాలా అవసరం. అప్పుడే ఆ ఇంట్లో నివసించే వారు సుఖంగా, సంతోషంగా జీవించగలుగుతారు. అసలు వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో ఎన్ని కిటికీలు ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రతి ఒక్కరూ ఇల్లు కట్టేటప్పుడు లేదా కొనేటప్పుడు వాస్తును చూస్తారు. వాస్తు ఎంత బలంగా, లాభంగా ఉంటే ఆ ఇంట్లోని వారు అంత సంతోషంగా జీవిస్తారు. ఇంట్లోని తలుపులు, కిటికీల సంఖ్య కూడా వాస్తు శాస్త్రం నిర్ణయిస్తుంది. ఇంటికి ఎన్ని తలుపులు ఉండాలో, కిటికీలు ఉండాలో ముందే వాస్తు శాస్త్రం వివరించింది. ఒక ఇంట్లో కిటికీలు ఎంతో ముఖ్యమైనవి. ఇవి కాంతిని, గాలిని ఇంట్లోకి తీసుకువస్తాయి. వాస్తు శాస్త్రం చెబుతున్న ప్రకారం తలుపుల తర్వాత కిటికీలకే ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తిని స్థిరంగా తీసుకురావడంలో ఇది సహకరిస్తాయి. కిటికీలు సరైన దశలో ఉండడం సరైన సంఖ్యలో ఉండడం కూడా చాలా అవసరం.

ఇక కిటికీలలాగే తలుపులకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఇల్లు లోపల శక్తి, శుభం, సంపద, ఆరోగ్యం పయనించే మార్గం ఇవే. తలుపులు సరిగా లేకపోతే సానుకూల శక్తి సరైన దిశలో ప్రవహించదు. ఇంట్లో ప్రధాన తలుపు దిశ, ఆరంభం, కొలతలు కూడా చాలా ముఖ్యం. ఈ తలుపు సరిగా ఉండకపోతే ఇల్లు లోపల శక్తి అసమతుల్యంగా ఉంటుంది. దాని ప్రభావం ఆరోగ్యం, సంపద, కుటుంబ శాంతిపై పడుతుంది.

ఒక ఇంట్లో ఎన్ని కిటికీలు ఉండాలి..?
వాస్తు శాస్త్రం చెబుతున్న ప్రకారం ఇంట్లోని కిటికీల సంఖ్య ఎప్పుడూ సరి సంఖ్యలోనే ఉండాలి. అంటే రెండు 4, 6, 8... ఇలా ఉండాలి. అంతే తప్పా 3, 5, 7... వంటి బేసి సంఖ్యలో ఉండకూడదు. ఇంట్లో సరి సంఖ్యలో కిటికీలు ఉంటే ఆ ఇంటి వాస్తు సరిగా ఉందని అర్థం. అదే బేసి సంఖ్యలో కిటికీలు ఉంటే ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తి పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి ఇల్లు నిర్మించేటప్పుడే కిటికీల సంఖ్యపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. వాస్తు శాస్త్రంలో తలుపులు, కిటికీలు సరైన దిశలో అమర్చడం చాలా ముఖ్యం. దీనివల్ల ధనం, సంపద అవకాశాలు ఇంటి లోపలికి ప్రవహిస్తాయని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. ప్రధాన తలుపు చిన్నగా ఉంటే సంపద బయటకు పోతుంది. కాబట్టి తలుపులు సరైన కొలతలతో, సరైన దిశలో ఉండాలి.

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు. అలాగే ఈ సమాచారం కేవలం మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.

Also Read: Mercury Transits 2026: కక్ష్యలో దిశ మార్చుకోబోతున్న బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు!

Also Read: Shani Blessings: 138 రోజులపాటు ఈ రాశుల వారిపై శని అనుగ్రహం.. వీరు తప్పకుండా గుడ్ న్యూస్ వింటారు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Vastu tipsWindows Vastu TipsHouse Vastu Tipsvastu shastraSpiritual News

Trending News