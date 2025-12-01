Vaikunta Dwara Darshan: ఆల్ టైమ్ రికార్డుల్లో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం బుక్కింగ్ .. మరికొన్ని గంటల్లోనే లక్కీ డీప్ టొకెన్ల కేటాయింపు..

Tirumala vaikunta darshan lucky dip news: వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం పురస్కరించుకుని పది రోజుల పాటు టీటీడీ శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. దీనిలో భాగంగా.. తొలి మూడు రోజుల కోసం లక్కీడీప్ ను రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను ఏర్పాటు చేసింది. దీనిలో భాగంగా.. శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కోసం భారీగా భక్తులు తిరుమల దర్శనం లక్కీ డీప్ లో బుక్కింగ్స్ చేరుకున్నారు. దీంతో రేపు (మంగళవారం) మధ్యాహ్నం తర్వాత లక్కీ డ్రా తీసి భక్తులకు టీటీడీ టోకెన్లను కేటాయించనుంది. మొత్తంగా తిరుమల వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం నేపథ్యంలో భారీగా భక్తులు తిరుమలకు రావడానికి ఆసక్తిని కనబర్చారు. తిరుమలలో గతంలో ఎన్నడులేని విధంగా.. తొలి మూడు రోజులు అంటే.. డిసెంబర్ 30, 31, జన్వరి 1 వ తేదీల్లో దర్శనానికి రిజిస్ట్రేషన్ గడువు ముగిసింది. ముఖ్యంగా టీటీడీ ప్రకటించిన లక్కీ డీప్ కోసం 1.8లక్షల టోకెన్ల కోసం 9.6 లక్షల మంది రిజిస్ట్రేషన్ ల ద్వారా 24,05,237 మంది భక్తులు తమ పేర్లు, ఆధార్ లను నమోదు చేసుకున్నారు.
ఈ డిప్ లో ఎంపికైన భక్తుల రిజిస్టర్ ఫోన్లకు రేపు మధ్యాహ్నం అంటే.. 2 గంటల తర్వాత ఈ డిప్ లో ఎంపికైన వారికి మెస్సెజ్ లు వస్తాయి. వీరు ముందుగా బుక్ చేసుకున్న రోజున విధంగా దర్శన భాగ్యం ఉంటుంది. ఇక మిగిలిన 7 రోజులు అంటే.. జన్వరి 2 నుంచి 8 తేదీ వరకు నేరుగా వచ్చే భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పిసంచనున్నటలు టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
టీటీడీ నిర్ణయం ప్రకారం, డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు పది రోజుల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు నిర్వహించబడతాయి. ప్రత్యేకంగా సామాన్య భక్తులకు ప్రయారిటీ ఇచ్చే విధంగా టీటీడీ కార్యాచరణ రూపొందించింది. డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 కోసం భక్తులు ఆన్లైన్లో ముందస్తు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోనే వెసులు బాటు కూడా కల్పించింది.
Read more: Ditwah Cyclone: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. దిత్వా తుఫాన్ వేళ టీటీడీ కీలక సూచనలు..
వీరికి లక్కీ డ్రా విధానం ద్వారా దర్శన టోకెన్లు కేటాయించబడతాయి. ప్రతి మొబైల్ నంబర్, ఆధార్ కార్డు ద్వారా కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు రోజుకు 15,000 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లు (రూ.300), అదే విధంగా.. రోజుకు 1,000 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు కేటాయించబడతాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.