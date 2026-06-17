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Husband Wife Solution: భర్త ఇల్లు దాటగానే భార్యలు ఈ 7 పనులు చేయకూడదా? జోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెబుతున్నాయి?

Husband Wife Solution Tips: భారతదేశంలో భార్యభర్తల సంబంధాన్ని ఎంతో పవిత్రత ఉంటుంది. అయితే భర్తకు ప్రతిపనిలోనూ చేదోడువాదోడుగా ఉంటూ.. భార్య ఇల్లును చక్కదిద్దుతుంది. అయితే భర్త ఇంట్లోనుంచి బయటకు వెళ్లిన సమయంలో భార్యలు చేయకూడని 7 పనులు ఏంటో తెలుసా?

Written ByHarish Darla
Published: Jun 17, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:31 PM IST
Husband Wife Solution: భర్త ఇల్లు దాటగానే భార్యలు ఈ 7 పనులు చేయకూడదా? జోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెబుతున్నాయి?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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