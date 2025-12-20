Broom Vastu Tips: ఇంట్లో చీపురు ఇలా ఉంచితే.. లక్ష్మీదేవి డబ్బుల వర్షం కురిపిస్తుంది!

Broom Vastu Tips Telugu News: ఇంట్లో అత్యంత ముఖ్యమైన వస్తువుల్లో చీపిరి కూడా ఒకటి. సాక్షాత్తు చీపిరిని కొంతమంది హిందువులు లక్ష్మీదేవిగా కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే చాలామంది చీపిరిని కాలుతో తొక్కేందుకు అంతగా ఇష్టపడరు.. చీపిరిలేని ఇల్లు ఎక్కడ ఉండదు. అయితే, వాస్తు ప్రకారం చీపిరుకు కూడా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉందని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇంటి వాస్తులో భాగంగా ఇది క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందని సమాచారం. ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులు బాగుంటేనే వాస్తు కూడా చాలా బాగుంటుంది. అదే ఇంట్లో వస్తువులు సరైన దిశల్లో లేకపోతే ఆనందం, శ్రేయస్సు అన్ని పూర్తిగా తగ్గిపోయి ఆర్థిక సమస్యలు రావడం ప్రారంభమవుతాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతూ ఉంటారు.
లక్ష్మీదేవికి చిహ్నంగా భావించే చీపురుతో కొంతమంది చేయకూడని పనులు చేస్తున్నారు. దీని కారణంగా వీరు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని కొంతమంది వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. చీపురు ఇంట్లో నుంచి చెడును తొలగించేందుకు వినియోగిస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది వాస్తు శాస్త్రంలో కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుందని వారు అంటున్నారు.. కాబట్టి దీనిని తప్పకుండా సరిగా వినియోగించుకోవడం మంచిదని వారు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ఇంట్లో సంపాదన కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుందని, అలాగే ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
చాలామంది చీపురును వినియోగించిన తర్వాత దానిని తలకిందులుగా పెడుతున్నారు.. ఇలా చేస్తే లక్ష్మీదేవిని అవమానించినట్లేనని కొంతమంది వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్లనే లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహానికి గురై ఎన్నో రకాల ఆర్థిక సమస్యలకు గురి చేస్తుందని వారు భావిస్తున్నారు. అలాగే కొంతమంది దానిని వినియోగించిన తర్వాత ఎక్కడపడితే అక్కడ విసిరేస్తు ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా ఇంట్లో ఎన్నో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయని వారు అంటున్నారు. అయితే, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం లక్ష్మీ అనుగ్రహం పొందడానికి చీపురును కేవలం కొన్ని ప్రత్యేకమైన వారాల్లో మాత్రమే కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందడానికి చీపురును తప్పకుండా గురువారంతో పార్టీ శుక్రవారం శని, మంగళవారాలు కొనుగోలు చేయడం చాలా శుభప్రదమని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా దీపావళి సమయాల్లో చీపురును కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఎన్నో ధన లాభాలు పొందవచ్చని వారు అంటున్నారు. ధన త్రయోదశి రోజు కూడా దీనిని కొనుగోలు చేస్తే.. ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోయి.. సానుకూలమైన శక్తి పెరుగుతుందని వారు అంటున్నారు. అలాగే చీపురును తప్పకుండా ఇంటిలో దక్షిణంతో పాటు వాయువ్యం లేదా పశ్చిమం, నైరుతి దిశలో ఉంచుకోవడం మేలు. ఇలా ఉంచడం వల్ల ఇంట్లో సంపాదన విపరీతంగా పెరిగి శ్రేయస్సు కూడా లభిస్తుంది.
