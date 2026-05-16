/Snakes Facts: పొరపాటున పామును చంపారా..?.. తప్పకుండా చేయాల్సిన పనులు ఏంటో తెలుసా..?..

If man kills venomous snake accidentally must do these remedies: సాధారణంగా పాములు ఎక్కువగా పొదలు, దట్టమైన చెట్లు, గుట్టలు ఉన్న చోట ఉంటాయి. ఇటీవల ఇవి బూట్లు, కార్లు, బైక్ లలో కూడా దూరి ఉంటున్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో వీటిని జనాలు అనుకొకుండా తోకను తొక్కుతారు. ఈ క్రమంలో అవి కోపంతో బుసలు కొట్టి కాటు వేస్తాయి. ఈ క్రమంలో పాము కాటు ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. చాలా మంది పెద్దలు, జ్యోతిష్య పండితులు పాముల్ని చంపడం వల్ల కాలసర్పదోషాలు చుట్టుకుంటాయంటారు.
పొరపాటున కోబ్రా కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీకి సమాచారం ఇవ్వాలి. అంతే కాకుండా ముందు మన ఇంటిచుట్టు చెట్లు, పొదలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది అనుకొకుండా పాములను చంపుతారు. ఆ తర్వాత పశ్చాత్తాప పడతారు. అయితే.. పాములను చంపిన తర్వాత ఏంచేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పామును చంపితే చేయాల్సిన పనులు..
ఎవరైన అనుకొకుండా చంపిన లేదా కావాలని చంపిన కూడా వెంటనే కొన్ని పనులు చేయాలి. కోబ్రాను దైవ స్వరూపంగా భావిస్తారు. నాగు పాములను చంపిన తర్వాత వెంటనే ఆ చనిపోయిన సర్పంకు మట్టిలో పాతి పెట్టాలి. ఆ తర్వాత పాముకు మనిషి చనిపోతే ఏవిధంగా కార్యక్రమాలు చేస్తారో అలా శ్రాద్ద కర్మలు చేయాలి.
పండితుల సూచనల ప్రకారం జంట నాగుల విగ్రహంను ప్రతిష్టించాలి. ఆ తర్వాత కాలసర్పదోషం పరిహరంకు పూజలు చేసుకొవాలి. ఈ విధంగా పరిహరాలు పాటిస్తే సర్పంను చంపిన దోషం అనేది చుట్టుకొకుండా ఉంటుందని పండితులు చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాములు ఇంటి చుట్టు రాకుండా సువాసన గల చెట్లు ఇంట్లో పెంచుకొకూడదు. మల్లెపూలు, పారిజాతం చెట్లను ఇంటికి దూరంగా పెంచుకొవాలి. మరోవైపు కోబ్రాలు ఇంట్లో దూరకుండా ఇంటికి కన్నాలు ఉంటే వాటిని వెంటనే రిపేర్ లు చేసుకొవాలి.ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు పాటిస్తే పాము కాటుల నుంచి బైటపడవచ్చు.
