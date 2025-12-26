Vastu Tips:ఈ వాస్తు నియమాలను పాటిస్తే.. దరిద్రులు సైతం కోటీశ్వరులు కావడం గ్యారంటీ..

ఇంటి కోసం వాస్తు చిట్కాలు: 2026 యేడాది అన్ని కలిపితే 1అనే సంఖ్య వస్తోంది. 1వ నెంబర్ పరిపాలన గ్రహం అయిన సూర్యుడుకు సంకేతం. ఈ కొత్త యేడాది జీవులపై సూర్యుని ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. కొన్ని సాధారణ వాస్తు నియమాలను పాటించడం వలన మిమ్మల్ని విజయ తీరాలకు చేరుస్తుంది.
2026వ యేడాది సూర్యుని ప్రభావంతో ముడిపడి ఉంటుంది. అలా మీరు మీ ఇంటి తూర్పు దిశలో సూర్య దేవుని ప్రతిమను ఏర్పాటు చేయడం మూలానా..మీ జీవితంలో అనేక శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతుంది.
కొత్త సంవత్సరానికి ముందు మీ ఇంటి తూర్పు భాగాన్ని ఎర్ర రంగు కలర్ తో వేస్తే అన్ని శుభాలే. ఎరుపుతో పాటు నీలపు రంగులు సూర్యునికి సంబంధించినవి. ఈ సాధారణ పరిహారం మీ ఇంటికి అపార సుఖ-శాంతిలను అందిస్తోంది. మీ వృత్తి జీవితంలో మీరు కోరుకున్న ఫలితాలను అందుకుంటారు.
మీరు ఏక ముఖం లేదా పన్నెండు ముఖాలున్న రుద్రక్షాలను పూజా స్థలంలో ఉంచినట్లయితే, మీకు సూర్య భగవానుడి ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. మీరు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. పెళ్లి కానీ అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలకు ఖచ్చితంగా నిశ్చితార్థం జరిగే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. మీ ఇంటి పూర్వ దిశలో సూర్య దేవుడికి సంబంధించిన యంత్రాన్ని స్థాపించడం వల్ల మీకు అనేక ప్రయోజనాలు కలగడం గ్యారంటీ. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచే ఈ చర్యలను చేపడితే 2026లో మీ సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కారం అవుతాయి.
గమనిక..ఇక్కడ ఇచ్చిన సమాచారం జ్యోతిషులు, పంచాంగాలు, హిందూ మత విశ్వాసాలు లేదా హిందూ మత ధార్మిక మత గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ZEE న్యూస్ ఈ వార్తను నిర్ధారించడం లేదు.
