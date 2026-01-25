February Horoscope: ఫిబ్రవరి నెలలో ధనవంతులయ్యే 3 రాశులు ఇవే..! మరి వీటిలో మీ రాశి ఉందా..?

February Horoscope: ఫిబ్రవరి నెల జోతిష్య శాస్త్రంలో చాలా ప్రత్యేకం. ఈ రెండవ నెలలో అనేక గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకోనున్నాయి. ఈ గ్రహాల స్థానాల కారణంగా మూడు రాశుల వారు ఫిబ్రవరిలో ధనవంతులు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ మూడు రాశుల వారికి గ్రహాలు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి. అలాగే చిన్న చిన్న పరిహారాలు చేసుకుంటే.. జీవితంలో పెద్ద మార్పులు వస్తాయి. ఆ రాశులేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. కుంభ రాశి
ఫిబ్రవరి 3, 2026న బుధుడు కుంభ రాశిలోకి సంచరిస్తాడు. ఈ సమయంలో కుంభ రాశివారు కొన్ని జోతిష్య పరిహారాలను పాటిస్తే... ధనవంతులు అయ్యే అదృష్టం పొందవచ్చు. కాబట్టి కుంభ రాశి వారి ఈ సమయంలో వృద్ధులకు, అనాథలకు అలాగే ఏం లేని వారికి అవసరమైన వారికి దానం చేయడం అత్యంత శుభప్రదమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. వీరి ఆర్థిక జీవితంపై బుధుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉంటుంది. నిరాశ్రయులకు తోచినంత సహాయం చేయడం, జంతువులు, పక్షులకు ఆహారం పెట్టడం వల్ల కూడా పుణ్యం లభిస్తుంది.
2. మకర రాశి
మకర రాశికి శని అధిపతి. ఫిబ్రవరిలో, బుధుడు మకర రాశి రెండో ఇంట్లోకి సంచరిస్తాడు. ఈ సమయంలో మకర రాశివారికి ధనవంతులు అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఈ యోగాన్ని బలపరచడానికి కొన్ని జోతిష్య పరిహారాలను పాటించడం మంచిది. ఫిబ్రవరిలో ప్రతి శుక్రవారం గుడిలో మహాలక్ష్మిని పూజించి, నెయ్యి దీపం వెలిగించడం శుభప్రదం. అలాగే.. మహాలక్ష్మికి సమర్పించిన కొబ్బరికాయను అందరికీ ప్రసాదం రూపంలో పంచిపెట్టాలి. మూడు శుక్రవారాలు ఇలా చేయాలి. కుబేరుడిని పూజించడం కూడా శుభప్రదం. ఈ సమయంలో గురువారం విష్ణు ఆలయానికి వెళ్లి అవసరమైన వారికి మాత్రమే ప్రసాదం అందించడం శుభప్రదం.
3. వృషభ రాశి
బుధుడు, సూర్యుడు , శుక్రుడు.. వృషభ రాశి పదవ ఇంట్లో కలిసి సంచరిస్తున్నారు. దీనివల్ల వృషభ రాశి వారికి ఫిబ్రవరిలో ధనవంతులు అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే దీని వెనుక మీరు మీ కష్టాన్నిపెట్టడం చాలా ముఖ్యం. ఇది కాకుండా కొన్ని జ్యోతిష్య పరిహారాలను పాటించడం వల్ల కూడా అదృష్టం, దైవశక్తితో పాటు మీ సంపద పెరుగుతుంది. మీ కంటే ఆర్థికంగా బలహీనంగా ఉన్నవారిని అవమానించవద్దు.
