  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • March Horoscope: మార్చి నెలలో ధనవంతులయ్యే 6 రాశులు ఇవే.. మరి ఇందులో మీ రాశి ఉందా..?

March Horoscope: మార్చి నెలలో ధనవంతులయ్యే 6 రాశులు ఇవే.. మరి ఇందులో మీ రాశి ఉందా..?

March: ఈ మార్చి నెలలో గ్రహాల్లో చాలా మార్పులు జరగనున్నాయి. ఈ మార్పులు మూడు రాశుల వారికి అనుకూలంగా మారనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఓ  మూడు రాశుల వారు ధనవంతులు అయ్యే అవకాశం ఉంది. మరి ఆ రాశులేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 1, 2026, 07:04 PM IST

March Horoscope: మార్చి నెలలో ధనవంతులయ్యే 6 రాశులు ఇవే.. మరి ఇందులో మీ రాశి ఉందా..?

March Horoscope: మార్చి నెల జోతిష్య శాస్త్రంలో చాలా ప్రత్యేకం. ఈ మూడవ నెలలో అనేక గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకోనున్నాయి. ఈ గ్రహాల స్థానాల కారణంగా 6 రాశుల వారు మార్చిలో ధనవంతులు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ 6 రాశుల వారికి గ్రహాలు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి. అలాగే చిన్న చిన్న పరిహారాలు చేసుకుంటే.. జీవితంలో పెద్ద మార్పులు వస్తాయి. ఆ రాశులేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. వృషభ రాశి
రాశ్యధిపతి శుక్రుడు మార్చి 2న మీన రాశిలో ఉచ్ఛపడుతున్నందు వల్ల వీరికి అప్పటి నుంచి జీవితంలో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. వీరి జీవితం గతం కంటే మరింత ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవడం జరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో మంచి జీతభత్యాలతో కూడిన పదోన్నతి లభిస్తుంది. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలన్న నిరుద్యోగుల కల సాకారం అవుతుంది.  

2. మిథున రాశి
మిథున రాశికి దశమ స్థానంలో శుక్ర, రవుల సంచారం, మార్చి 3న సంభవించబోయే చంద్ర గ్రహణం వల్ల ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ జీవితం అనేక విధాలుగా కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది. ఉద్యోగపరంగా స్థిరమైన, ప్రోత్సాహవంతమైన జీవితం ఏర్పడుతుంది. ఉద్యోగంలో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. అనేక విధాలుగా ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు ఆశించిన సంస్థలో ఉద్యోగం లభిస్తుంది.  

3. కన్య రాశి
కన్య రాశికి సప్తమ స్థానం శుక్ర, రవులతో పటిష్ఠం అవుతున్నందువల్ల నెలంతా నల్లేరు మీద బండిలా సాగిపోతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభాల బాట పట్టే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో తప్పకుండా హోదా, జీతభత్యాలు పెరగడం జరుగుతుంది. ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులకు విదేశాల నుంచి కూడా ఆఫర్లు అందుతాయి. అనేక విధాలుగా ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. ఆకస్మిక ధన లాభానికి బాగా అవకాశం ఉంది.

4. తుల రాశి
తుల రాశికి ఈ నెలలో షష్ట స్థానం బాగా పటిష్ఠమవుతున్నందు వల్ల ఉద్యోగంలో తప్పకుండా ఉన్నత పదవులు లభిస్తాయి. జీతభత్యాలు బాగా పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో రాబడి బాగా వృద్ధి చెందుతుంది. ఆదాయ వృద్ధికి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. మంచి పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ప్రయత్నపూర్వక లాభాలతో పాటు, అప్రయత్న ధన లాభం ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు ఆఫర్లు అందుతాయి.

5. మకర రాశి
మకర రాశికి అత్యంత శుభులైన శుక్ర, శనులు తృతీయంలో కలుస్తున్నందువల్ల ఏ ప్రయత్నం తలపెట్టినా విజయవంతం అవుతుంది. అనేక మార్గాల్లో ఆదాయం పెరిగి, ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గు ముఖం పడతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో తీరిక, విశ్రాంతి ఉండని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. రాబడి, లాభాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో హోదాతో పాటు బరువు, బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి.  

6. కుంభ రాశి
కుంభ రాశికి ఈ నెలంతా ధన స్థానం పటిష్టం కాబోతున్నందువల్ల గ్రహణ ప్రభావం కూడా ఉండకపోవచ్చు. ఈ రాశివారికి ముఖ్యంగా ఆదాయానికి లోటుండని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంలో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆదాయం బాగా వృద్ధి చెందుతుంది. ఆస్తి వివాదం పరిష్కారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతికి అవకాశం ఉంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు కొత్త పుంతలు తొక్కుతాయి.  

Also Read: Holi 2026: కామదహనంకు శుభమూహుర్తం..?. మంటల్లో ఈ రెండు వేస్తే ఏడాదంతా గొప్ప శుభయోగాలు.!.

Also Read: Chandra Grahanm 2026: వందేళ్ల తర్వాత హోలీరోజు అరుదైన చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశులకు జాక్ పాట్..!

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

March HoroscopeMarch Zodiac SignsZodiac signshoroscopetoday Horoscope

