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Janmashtami 2026: శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి 2026..జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాల్సిన 7 కృష్టుడి దేవాలయాలు!

Janmashtami 2026 Famous Temples: శ్రీకృష్ణుని జన్మదినోత్సవమైన జన్మాష్టమి భారతదేశంలో అత్యంత ఆనందకరమైన, ఆధ్యాత్మిక శోభతో జరుపుకునే పండుగ. 2026 జన్మాష్టమి వేడుకల సందర్భంగా భక్తులు తప్పక సందర్శించి, దైవ దర్శనం చేసుకోవలసిన దేశంలోని 7 అత్యంత ప్రసిద్ధ కృష్ణ ఆలయాల ప్రత్యేకతలు, విశేషాలు, అక్కడి అద్భుతమైన ఉత్సవాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 02, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:43 PM IST
Janmashtami 2026: శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి 2026..జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాల్సిన 7 కృష్టుడి దేవాలయాలు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Janmashtami 2026: శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి 2026..జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాల్సిన 7 కృష్టుడి దేవాలయాలు!
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