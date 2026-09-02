/Janmashtami 2026: శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి 2026..జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాల్సిన 7 కృష్టుడి దేవాలయాలు!

Janmashtami 2026 Famous Temples: శ్రీకృష్ణుని జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, భక్తులు భారతదేశం అంతటా ఉన్న ప్రసిద్ధ కృష్ణ దేవాలయాలను సందర్శిస్తుండటంతో, జన్మాష్టమి 2026ను అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. జన్మాష్టమి భారతదేశంలోని అత్యంత ఆనందకరమైన, ఆధ్యాత్మిక శక్తితో నిండిన పండుగలలో ఒకటిగా చెప్పవచ్చు.
ఈ సందర్భం కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దేవాలయాలు రంగురంగుల అలంకరణలతో అద్భుతంగా ముస్తాబవుతాయి. అందమైన అలంకరణలు, గుంపులు గుంపులుగా తరలివచ్చే భక్తులు, గాలిలో మారుమోగే భజనలు, మీరు ఊహించిన దానికంటే చాలా సేపటి వరకు సాగే అర్ధరాత్రి వేడుకలు ఈ పండుగ ప్రత్యేకత. ఈ సమయంలో మీరు కృష్ణ దేవాలయాన్ని సందర్శించగలిగితే, అది మీ మదిలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిగా మారుతుంది. దైవ ఆశీస్సుల కోసం మీరు తప్పక సందర్శించవలసిన 7 ప్రసిద్ధ ఆలయాల వివరాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
1) బాంకే బిహారీ దేవాలయం (బృందావన్)
బృందావన్కు అనేక విధాలుగా ఇది ఒక కిరీటం వంటిది. ఇది దేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ కృష్ణ దేవాలయాలలో ఒకటి, జన్మాష్టమి సమయంలో ఈ ఆలయం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతుంది. ఇక్కడి భక్తి శక్తి ఉప్పొంగే విధానాన్ని వర్ణించడానికి అద్భుతం అనే పదం కూడా సరిపోదు.
2) కృష్ణ జన్మభూమి ఆలయం (మథుర)
ఇది శ్రీకృష్ణుని అసలైన జన్మస్థలం అని నమ్ముతారు. అందుకే ఇక్కడ జన్మాష్టమి జరుపుకోవడం అనేది ఇతర ఆలయాలు సరిపోల్చలేని ఒక ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. సంప్రదాయం ప్రకారం కృష్ణుడు జన్మించాడని చెప్పే అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇక్కడ ప్రధాన పూజలు జరుగుతాయి.
3) ద్వారకాధీష్ ఆలయం (ద్వారక)
కృష్ణాష్టమి వేడుకల కోసం ద్వారకకు వెళ్లడం మంచి ఎంపిక. ఇది ద్వారకా రాజుగా కృష్ణునికి అంకితం చేస్తారు. ఇక్కడి వేడుకలు ఆ రాజవైభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ప్రత్యేక హారతులు, విస్తృతమైన అలంకరణలు ఇక్కడి ప్రత్యేకత.
4) ఇస్కాన్ ఆలయం (ISKCON)
శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి నాడు మీరు సందడిగా ఉండే వాతావరణం కోరుకుంటే ఇస్కాన్ మీకు అందిస్తుంది. కీర్తనలు, నృత్యం, ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగాలతో ఇక్కడి జన్మాష్టమి చాలా సందడిగా, ఆనందంగా, ఉత్సాహంతో నిండి ఉంటుంది. ఇది ఏమాత్రం నిశ్శబ్దంగా ఉండే ప్రదేశం కాదు.
5) ప్రేమ్ మందిర్ (బృందావన్):
నిజం చెప్పాలంటే, ఈ ప్రదేశం వాస్తుశిల్పానికి ఒక అద్భుత దృశ్యం. అద్భుతమైన నిర్మాణం, నమ్మశక్యం కాని లైట్ షోలు ఇక్కడి ప్రత్యేకత. జన్మాష్టమి సమయంలో అలంకరణలు, దీపాల వెలుగులు తోడవడంతో ఆలయం మొత్తం ఒక కొత్త ప్రపంచంలా అనిపిస్తుంది.
6) ఉడుపి శ్రీ కృష్ణ దేవాలయం (కర్ణాటక)
కర్ణాటకలోని ఈ దేవాలయ వాతావరణం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ సాంప్రదాయ ఆచారాలు, ప్రశాంతమైన వాతావరణం, ఆడంబరాల కన్నా సరళతకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఇతర దేవాలయాలలో ఉండే వైభవం ఇక్కడ లేకపోయినా, భక్తి మాత్రం అపారంగా ఉంటుంది.
7) జగన్నాథ దేవాలయం (పూరి)
ఇది ప్రధానంగా జగన్నాథునికి ప్రసిద్ధి చెందినప్పటికీ, కృష్ణాష్టమికి ఇక్కడ వైభవంగా పూజలు జరుగుతాయి. భక్తిశ్రద్ధలతో, ప్రత్యేక ఆచారాలతో ఈ పండుగ రోజును ఇక్కడ ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
2026 జన్మాష్టమి సందర్భంగా ఈ దేవాలయాలను సందర్శించడం ఖచ్చితంగా విలువైనదే. ప్రతి దేవాలయం తనదైన శైలిలో శాంతి, భక్తి, ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. కొన్ని దేవాలయాలు అట్టహాసంగా ఉంటే, మరికొన్ని భక్తి శ్రద్ధల్లో ముంచేలా ప్రతిబింబిస్తాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మీరు ఆధ్యాత్మికతను అన్వేషించినా లేదా కేవలం వేడుకలలో లీనమవ్వాలనుకున్నా, ఇవి మీరు ఒక్కసారి సందర్శిస్తే ఎప్పటికీ మరచిపోలేని ప్రదేశాలుగా నిలిచిపోతాయి.
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