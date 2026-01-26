English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  ఆధ్యాత్మికం
  • Jaya Ekadashi 2026: జయ ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఈరోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Jaya Ekadashi 2026: జయ ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఈరోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Jaya Ekadashi vrat in pushya mass: పుష్యమాసంలో వచ్చే  ఏకాదశిని జయ ఏకాదశి అని పిలుస్తారు. ఈరోజున కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే ఎలాంటి  సమస్యల నుంచి అయిన ఈజీగా బైటపడొచ్చు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 26, 2026, 09:38 PM IST
  • జయ ఏకాదశి పూజలు..
  • పలు సూచనలు చెబుతున్న పండితులు..

Jaya Ekadashi 2026: జయ ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఈరోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Jaya Ekadashi date 2026 significance tradition: జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం ఏకాదశిని చాలా శక్తివంతమైనదిగా చెబుతారు. మనకు ప్రతినెలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. అవి శుక్లపక్షంలో ఒకటి, కృష్ణపక్షంలో ఒకటి.  ఏకాదశి అనేది శ్రీమహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైన తిథి. మనం పుష్యమాసంలో ఈసారి జనవరి 29న జయ ఏకాదశిని జరుపుకోబోతున్నాం. ఈరోజున చేసే వ్రతాలు, హోమాలు, పూజలు గొప్ప శుభయోలను కల్గిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

జయ ఏకాదశి మూహూర్తం..

జయఏకాదశి ఈసారి జనవరి 29 గురువారం రోజున జరుపుకుంటాం. ఈరోజున ఉదయం నుంచి సాయంత్రంవరకు ఏకాదశితిథి ఉంది. ముఖ్యంగా శ్రీ మహా విష్ణువు ఆరాధన, విష్ణువు సహస్రనామా పారాయణం,  లలితా సహస్రనామా పారాయణం చేయాలి. ముఖ్యంగా ఈ రోజున దాన ధర్మాలు, నదీస్నానాలకు అత్యంత ప్రదమని చెబుతారు. జయాలు కావాలనుకునే వారు ఈరోజు ఉపవాసం ఉండాలి.

జయ ఏకాదశి వ్రతం..

కొంత మంది ప్రతినెలలో వచ్చే ఏకాదశుల్లో ఉపవాసాలు చేస్తారు. కొంత మంది ఉపవాసంను ఉదయం నుంచి పచ్చి మంచి నీళ్లు కూడా ముట్టకుండా చేసేవారు కొంత మంది అయితే, మరికొంత మంది ఫలాల మీద ఉంటారు. ఇంకొంత మంది కేవలం అడక్కుండా ఎవరైన తినేందుకు ఆహారంగా ఇస్తే దాని మీద మాత్రం ఫాస్టింగ్ ఉంటారు. ఈ విధంగా చేస్తే ఈ దేవ దేవుడి అనుగ్రహం కల్గుతుందని నమ్ముతారు.

జయ ఏకాదశి రోజున చేయాల్సిన పనులు..

ఈ రోజున బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో లేచి స్నానాదులుపూర్తి చేసి, శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి  ఆ విష్ణువును ఆరాధించాలి. ఆ తర్వాత కేవలం రోజంతాదేవుడికి సంబంధించిన  పనుల్లోనే ఉండాలి. తులసీ దళాలతో, తెలుపు రంగుపూలను సమర్పించుకొవాలి. ఇతర గొడవలు తగువులాటల్లో ఉండకూడదు. పేదలకు అన్నదానం , వస్త్రదానం చేయాలి. శివుడికి అభిషేకం కూడా చేసుకొవాలి. శివకేశవుల్లో బేధంను చూపకూడదు.

Read more: Shani Dev: శనిదేవుడు ఈ పనిచేస్తే విశేషంగా శుభాల్ని ఇస్తారంట.!. భక్తులు శనివారం ఏంచేయాలంటే..?

ఏంపనులుచేయకూడదు..

జయ ఏకాదశి రోజున కటింగ్ లు, షేవింగ్  , గోర్లు కట్ చేసుకొవడం వంటి పనులు అస్సలు చేయకూడదు. దీని వల్ల లేని చెడు ఫలితాలు వస్తాయి.  జయ ఏకదశి రోజున ఎవరికి అప్పులు ఇవ్వకూడదు.  మద్యం, మాంసాహరాలకు దూరంగా ఉండాలి.

 

