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జూలై నెలలో పెళ్లి సహా ఇతర శుభకార్యాలకు శుభ ముహూర్తాలు ఇవే..

July 2026 Shub Muhurat:  శ్రీ ఈ సారి శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ఇప్పటికే ప్రస్తుతం జ్యేష్ఠ మాసం నడుస్తోంది. ఈ సారి అధిక మాసం రావడంతో శుభ ముహూర్తాలు లేకుండా పోయాయి. మార్చి 19న ప్రారంభమైన కొత్త యేడాదిలో చైత్రం, వైశాఖంలో కొన్ని శుభ ముహూర్తాలున్నాయి. అధిక మాసం కావడంతో పెద్ద శుభకార్యాలు జరగలేదు. ఇక జ్యేష్ఠ మాసంలో ఇప్పటికే సగం రోజులు గడిచిపోయాయి.  జూలై నెలలో కొన్ని ముహూర్తాలు మాత్రమే ఉన్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 28, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:36 AM IST
జూలై నెలలో పెళ్లి సహా ఇతర శుభకార్యాలకు శుభ ముహూర్తాలు ఇవే..
Image Credit: Marriage Muhuratas in july month (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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