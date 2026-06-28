/జూలై నెలలో పెళ్లి సహా ఇతర శుభకార్యాలకు శుభ ముహూర్తాలు ఇవే..

July 2026 marriage and Other auspicious Days: హిందువులకు సంబంధించిన ఏ శుభకార్యమైనా చేయాలంటే మంచి శుభ ముహూర్తం ఉండాల్సిందే. మంచి ముహూర్తం లేనిదో మన వాళ్ల ఏ పనిచేయరు. అది వ్రతమైనా.. అది పెళ్లి చూపులైనా.. గృహ ప్రవేశం అయినా.. పెళ్లి ఇతరత్రా ఏ శుభకార్యమైన మంచి ముహూర్తం ఉండాల్సిందే. ఈ సారి కీలకమైన జ్యేష్ఠ మాసం జూన్ 16న ప్రారంభమైంది. ఈ మాసం జూలై 14 వరకు ఉండనుంది.
ఇక జూలై నెలలో కేవలం 14 రోజుల్లో కొన్ని ముహూర్తాలు మాత్రమే ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్న మాట. ఈ నెల 1న జ్యేష్ఠ మాసం బహుళ పాడ్యమి ఉత్తరాషాఢ బుధవారం వివాహానికి అనుకూలంగా ఉంది. అటు జూలై 2న విదియ గురువారం రోజును కూడా మంచి వివాహా గృహ ప్రవేశ ముహూర్తాలున్నాయి.
అటు జూలై 3, 4,5, 8,9 తేదిల్లో వివాహానికి శుభ ముహూర్తాలున్నాయి. జూలై 3న తదియ శుక్రవారం రోజున.. జూలై 4 చవితి శని రోజున.. జూలై 5న ఆదివారం పంచమి.. జూలై 8న అష్టమి బుధవారం రోజున రేవతి నక్షత్రం.. జూలై 9న నవమి గురువారం అశ్వని నక్షత్రం వివాహాది శుభముహూర్తాలున్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
జూలై 15 నుంచి ప్రారంభమై ఆగష్టు 12 వరకు ఉండనుంది. ఆషాఢ మాసం సందర్బంగా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఎలాంటి శుభకార్యాలు చేయరు. అటు శ్రావణ మాసంలో 15 వరకు గురు మూఢమి సందర్భంగా ఆగస్టు 15 తర్వాత శుభముహూర్తాలున్నాయి.
వివాహాది, గృహ ప్రవేశాలకు శుభ ముహూర్తాలు..
పెళ్లి చేసి చూడు.. ఇళ్లు కట్టి చూడు.. భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థలో , వివాహం, గృహ ప్రవేశం వంటివి ఒక పెద్ద పండగ. ఒక ఇంట్లో పెళ్లి సెటిల్ అయిందంటే దానికి సంబంధించిన వేడుకలు నెలల తరబడి జరుగుతుంటాయి. ఇక 2026-27 తెలుగు సంవత్సరాది శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో పెళ్లి ముహూర్తాల విషయానికొస్తే.. అంతేకాదు పెళ్లి గురు, శుక్ర బలం ఉండాలి.
శ్రావణ మాసంలో ఆగష్టు 16, 17,18,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31 వివాహాది శుభ ముహూర్తాలున్నాయి. అటు సెప్టెంబర్ 1,3,4,5,6,7 తేదిల్లో మంచి వివాహాది, గృహ ప్రవేశాలకు మంచి శుభ ముహూర్తాలున్నాయి.
భాద్రపద మాసంలో ఎలాంటి శుభ ముహూర్తాలు లేవు. ఆశ్వీయుజ మాసంలో అక్టోబర్ 11,1216,29,30, నవంబర్ 15,మంచి ముహూర్తాలున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.