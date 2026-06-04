Jupiter and Moon conjunction these are the lucky zodiac signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురు గ్రహం అన్ని గ్రహాల్లో కంటే శక్తివంతమైన గ్రహం. గురు బలం అనుకూలంగా ఉంటే ఆ రాశుల వారు ఏ పని చేసిన అది విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. ప్రస్తుతం అధిక మాసంలో గురు గ్రహం స్థానం మార్పు చెందాడు. గురుగ్రహం, చంద్రుడితో కలిసి కర్కాటకంలో కలయిక జూన్ 6న కలియక జరగనుంది. దీని ప్రభావం కారణంగా జూన్ 8 నుంచి అక్టోబర్ 31 వరకు కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో అనుకొని మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఒక రాశిలో గురు గ్రహం, చంద్రుడు కలయికను అత్యంత అరుదైనదిగా జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఆ లక్కీరాశులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కన్యా రాశి వారు.. దీని ప్రభావం వల్ల చదువుల్లో రాణిస్తారు. ఉన్నత ఉద్యోగాలు పొందుతారు. విదేశాలకు వెళ్లే చాన్స్ ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది. కోర్టు వ్యవహరాల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు.
ధనస్సు రాశి వారు.. ఈ రాశుల వారికి లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మీ నుంచి అప్పులు తీసుకున్న వారు తిరిగి చెల్లింపులు చేస్తారు. ఆర్థికంగా ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కోరుకున్న అమ్మాయితో పెళ్లి సంబంధం కుదురుతుంది. ఏది ముట్టుకున్న అది బంగారం అవుతుందని చెప్పుకొవచ్చు.
మకరం రాశి.. ఈ రాశులకు సొంతింటి కల సాకారం అవుతుంది. చేపట్టిన పనులన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లలో విజయాలు సాధిస్తారు. సర్కారు కొలువు గ్యారంటీగా పొందే సూచనలు కన్పిస్తున్నాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
మీనం.. ఈ రాశి వారు జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు ఎదుగుతారు. భార్యతరపు ఆస్తులు మీ సొంతమౌతాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. పలుకు బడి కల్గిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వీరు లగ్జరీ లైఫ్ ను అనుభవిస్తారు. (గమనిక- ఈ స్టోరీ నమ్మకం, విశ్వాసాలపై మాత్రమే ఆధార పడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
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