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Jupiter and Moon: గురు, చంద్రుల మహా కలయిక.. ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్‌తో పాటు లగ్జరీ లైఫ్.. మీరున్నారా..?..

Jupiter and Moon combination: గురు గ్రహం, చంద్రుడితో కలయిక జరగడం అత్యంత అరుదైనదని పండితులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల ద్వాదశ రాశుల్లో కొన్ని రాశులకు అనుకొని విధంగా ధనలాభాలు కల్గుతాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 04, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:07 PM IST
Jupiter and Moon: గురు, చంద్రుల మహా కలయిక.. ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్‌తో పాటు లగ్జరీ లైఫ్.. మీరున్నారా..?..
Image Credit: adhikamasam(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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